Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của siêu show sắp tái xuất tại Phú Quốc

Buổi tối những ngày cuối tháng 10, “cư dân” Thị trấn Hoàng Hôn sục sôi vì màn tập dượt của Bản giao hưởng đại dương - show diễn được mệnh danh là nhất định phải xem khi đến Phú Quốc.

Cho dù chỉ mới trình diễn 60% phiên bản đầy đủ của show, nhưng buổi tổng duyệt đã khiến toàn bộ ekip đạo diễn cũng như khán giả tại Sun Baravia GastroPub quá ngỡ ngàng bởi sự hoành tráng và hấp dẫn của nó.

Pháo nước, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn thể thao mạo hiểm, ánh sáng laser, tất cả đã vẽ lên bầu trời và mặt nước đại dương Phú Quốc những bức tranh đẹp ngoạn mục.

“Đẹp gấp nhiều lần so với show mùa trước”, anh Duy Anh, một doanh nhân đang làm ăn tại Phú Quốc may mắn có mặt tại địa điểm biểu diễn trong thời điểm tổng duyệt đã cho hay.

Show diễn Symphony of the Sea đã được Tập đoàn Sun Group đầu tư quy mô lớn từ năm 2024, phối hợp thực hiện cùng H2O Events và Laservision - hai nhà sản xuất hàng đầu trong ngành trình diễn pháo hoa và ánh sáng toàn cầu. So với mùa đầu tiên, lần trở lại này được nâng cấp toàn diện về công nghệ trình diễn, quy mô và dàn nghệ sĩ, mang đến cho khán giả trải nghiệm sống động và mãn nhãn giữa biển trời rực rỡ của đảo Ngọc.

Tại vịnh biển Thị trấn Hoàng Hôn, 21 vận động viên hàng đầu thế giới bộ môn Jetski, Jetsuft và Flyboard đã phô diễn những kỹ thuật đỉnh cao với trang phục biểu diễn LED được nâng cấp hiện đại. Trong phiên bản nâng cấp năm nay, trang phục của show diễn được thiết kế bởi Bao Rong - đơn vị thiết kế phục trang danh tiếng từng hợp tác với các sự kiện quốc tế và nhiều tên tuổi lớn như đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

6 vận động viên Jetski tập luyện với những màn “rẽ sóng” tốc độ cao và những pha bẻ cua cực gắt khiến nhiều người đón xem buổi tập luyện không khỏi trầm trồ. Những “ngôi sao” flyboard đem đến nhiều pha nhào lộn ở độ cao 15m với trang phục đèn LED và pháo sáng, tạo nên những “thước phim điện ảnh sống động” giữa biển trời đêm.

Mùa 2 của show quy tụ 21 vận động viên hàng đầu thế giới. Trong đó là sự trở lại của những vận động viên quen thuộc của mùa 1 là Kristina Isaeva - nữ hoàng Flyboard số 1 thế giới; Lee Sak Yoon - quán quân UAE Flyboard Competition, top 3 Flyboard World Cup 2024, và James Curtis - nhà vô địch Jetski Freestyle Championship Anh Quốc.

Bên cạnh đó, còn nhiều nhà vô địch sẽ góp mặt trong mùa 2 năm nay gồm Anton Popov, ba lần vô địch thế giới hạng mục Masters tại Hydro Flight World Cup (2019 - 2020); Geoff Hulet - đương kim vô địch Flyboard quốc gia Canada.

Điểm nhấn của show năm nay nằm ở công nghệ hiện đại, với hệ thống âm thanh, ánh sáng và laser được thiết kế bởi LaserVision - đơn vị nức tiếng toàn cầu với những đại tiệc trình diễn nước, âm thanh và ánh sáng, trong đó nhiều công trình ghi nhận Kỷ lục Guinness thế giới như show diễn "Imagine" tại Dubai Festival City (Dubai) hay "Wonder Full" tại Marina Bay Sands (Singapore)... Đặc biệt, show diễn năm nay sẽ do ông Shannon Brooks - Giám đốc Laservision tự tay thiết kế, hứa hẹn mang đến màn trình diễn ấn tượng hơn cả "Bản giao hưởng đảo xanh" tại Cát Bà - show từng được ghi nhận Kỷ lục Guinness, với quy mô và vẻ đẹp được nâng lên một tầm cao mới giữa biển trời Phú Quốc.

Trong 20 phút, khán giả sẽ được chìm đắm trong "dải ngân hà ánh sáng", với công nghệ trình diễn tạo hình từ ánh sáng, laser và hơn 750 quả pháo cùng hàng chục màn hiệu ứng khác nhau từ pháo hoa, pháo nước, pháo sáng, pháo Jetski và pháo diều.

Toàn bộ phần trình diễn hòa quyện giữa những bản nhạc nổi tiếng thế giới, với từng nhịp điệu được tính toán tỉ mỉ để đồng bộ cùng chuyển động của các vận động viên. Điểm nhấn độc đáo của show là cách văn hóa Việt được lồng ghép khéo léo cùng không gian nghệ thuật quốc tế: con diều bay trên nền pháo hoa, tiếng sáo ngân nga theo giai điệu "Mẹ yêu con".

Show diễn "Bản giao hưởng đại dương" trở lại ngày 1.11 sẽ trình diễn hàng ngày lúc 19 giờ 50 tại vịnh biển Thị trấn Hoàng Hôn. Nhà hàng Sun Bavaria GastroPub là khán đài hai tầng hướng biển với thiết kế thoáng, tầng lửng rộng rãi và khung kính trần cao mang đến tầm nhìn panorama toàn cảnh. Du khách vừa thưởng thức bữa tối thượng hạng, vừa nhâm nhi bia thủ công Sun Kraft Beer sản xuất ngay trên đảo, hòa mình vào không gian nghệ thuật sống động, tạo nên trải nghiệm khó quên trên vịnh Hoàng Hôn.

Có mặt tại nhà hàng trong tối luyện tập, ông Aleksey Tatarinov (37 tuổi, du khách Mỹ) không giấu nổi sự phấn khích: “Show diễn thật sự ấn tượng. Tôi chưa từng xem một màn trình diễn nào hoành tráng và mãn nhãn như vậy”.

Cầu Hôn là điểm lý tưởng để theo dõi toàn bộ show diễn từ trên cao, nơi du khách có thể tương tác trực tiếp với các vận động viên, mang đến trải nghiệm khó quên giữa biển trời đảo Ngọc.

“Bản giao hưởng đại dương” sẽ trở thành bữa tiệc của ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc, mở ra mùa lễ hội rực rỡ nhất năm trên đảo Ngọc. Với giá vé chỉ 600.000 đồng/người, nhưng mang đến trải nghiệm nghệ thuật vượt xa con số ấy, show diễn hứa hẹn để lại dấu ấn khó quên, khẳng định vị thế Phú Quốc là điểm đến giải trí hàng đầu khu vực.