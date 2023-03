Hé lộ tạo hình của Lady Gaga vai Harley Quinn trong 'Joker 2'

Theo nguồn tin của The Hollywood Reporter, Lady Gaga quay phân cảnh đám đông trong Joker: Folie à Deux, phần tiếp theo của tác phẩm Joker (2019), tiếp tục do Todd Phillips chỉ đạo. Nhân vật của cô được cảnh sát Gotham hộ tống, đám đông xung quanh vây kín, kích động, có người cho thấy rõ những thông điệp như "Giải phóng Joker" (Free Joker) hay "Joker lấy tôi" (Joker Marry Me).

Bức ảnh chính thức xác nhận vai diễn của cô trong dự án Joker: Folie à Deux, đồng thời cũng lần đầu tiên hé lộ trang phục và hóa trang của nữ ca sĩ trong phim. Cô vận đồ bó sát màu đỏ sặc sỡ, tóc nhuộm vàng, thần thái bí hiểm..

Lady Gaga trên phim trường Joker: Folie à Deux GETTY IMAGES

Tài tử Joaquin Phoenix tiếp tục vào vai Arthur Fleck/Joker trong phần tiếp theo của Joker: Folie à Deux. Diễn xuất trong phần đầu đã mang về cho anh một tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại mùa lễ trao giải năm 2020.

Kịch bản của phần 2 do Todd Phillips và Scott Silver đảm nhận. Hiện nội dung tóm lược của dự án vẫn chưa được tiết lộ. Trong khi đó, tựa đề của phim, Folie à Deux, gợi cho khán giả thông tin về một cụm từ trong y học hay tên gọi của một hội chứng rối loạn nhân cách ở quy mô tập thể, thường diễn ra giữa những người cùng gia đình.

Trước đó, đoàn phim Joker 2 đã nhá hàng hình ảnh đầu tiên trong dự án DC

Phần phim Joker đầu tiên là "cỗ máy kiếm tiền" của Warner Bros. và DC khi phim đầu tư không quá nhiều kinh phí nhưng thu về 1 tỉ USD toàn cầu. Phần đầu và phần tiếp theo này, cùng với phần tiếp theo của The Batman của đạo diễn Matt Reeves, nằm ngoài thế giới phim đa vũ trụ của DC. Phim Joker: Folie à Deux dự kiến chiều vào ngày 4.10.2024.