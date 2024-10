Hé lộ thêm tình tiết về cáo buộc ông Trump lật ngược bầu cử

Theo The Guardian, hồ sơ dài 165 trang do đội ngũ của công tố viên đặc biệt Jack Smith đệ trình và được công bố vào ngày 2.10. Đây có thể là nỗ lực cuối cùng của công tố viên nhằm trình bày chi tiết vụ án chống lại ông Trump trước thềm bầu cử ngày 5.11, do cựu tổng thống Mỹ sẽ không dự phiên tòa nào trước ngày bỏ phiếu.

Các công tố viên đã đưa ra các chi tiết bao gồm cáo buộc rằng một nhân viên Nhà Trắng đã nghe ông Donald Trump nói với các thành viên gia đình rằng việc ông thắng hay thua cuộc bầu cử không quan trọng mà "vẫn phải chiến đấu hết mình".

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin ngày 1.10 ẢNH: REUTERS

Hồ sơ mới trích dẫn các phát ngôn chưa được biết đến trước đây, được các cố vấn thân cận của ông Trump cung cấp, cáo buộc ông "đã sử dụng sự gian dối để nhắm vào mọi giai đoạn của quá trình bầu cử".

Trong hồ sơ, có đề cập chi tiết khi cấp dưới của ông Trump, cựu Phó tổng thống Mike Pence, có thể nguy hiểm sau khi đám đông tràn vào Đồi Capitol ngày 6.1.2021, ông Trump đã nói với trợ lý rằng: "Thì sao?". Ngoài ra, trong một bữa trưa riêng giữa ông Pence và ông Trump, cấp dưới đã thúc giục ông Trump chấp nhận kết quả bầu cử năm 2020 và chờ tái tranh cử năm 2024. "Tôi không biết, năm 2024 còn rất xa", hồ sơ trích lời ông Trump.

Ông Trump: Các đối thủ không còn tôn trọng Mỹ

Cựu tổng thống Mỹ bị cho là đã phớt lờ ông Pence cùng những quan chức tiểu bang, bao gồm những người trong chính đảng Cộng hòa đã công khai nói ông Trump thua cuộc và các cáo buộc gian lận bầu cử là sai sự thật.

"Khi bị cáo (Trump) thua cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông ta đã dùng hành vi trái pháp luật để cố gắng giữ chức vụ", nhóm của công tố viên Jack Smith nói.

Nhóm đệ trình hồ sơ lập luận với các cáo buộc này, ông Trump không nên được hưởng quyền miễn trừ truy tố - điều đã được Tòa án tối cao Mỹ phê duyệt, trao quyền miễn trừ rộng rãi cho các cựu tổng thống.

Ông Steven Cheung, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, gọi hồ sơ từ phía công tố viên "đầy rẫy sự dối trá" và "vi hiến". Ông cáo buộc công tố viên Jack Smith và đảng Dân chủ "vũ khí hóa hệ thống tư pháp".

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 2.10, ông Trump khẳng định: "Tôi không gian lận cuộc bầu cử năm 2020, mà là họ", đồng thời chỉ trích Bộ Tư pháp Mỹ không làm tròn trách nhiệm và để xảy ra can thiệp bầu cử.