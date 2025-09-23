Hé lộ thời điểm chiến đấu cơ tối tân F-47 của Mỹ sẽ bay lần đầu

Ông Allvin đưa ra thông báo trên trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Không quân, Không gian và Mạng của Hiệp hội Không quân (Mỹ) diễn ra gần Washington D.C hôm 22.9. Ông Allvin cho biết thêm nguyên mẫu F-47 đang trên đà thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2028, sớm hơn nhiều so với dự đoán của hầu hết các nhà phân tích, theo chuyên san The National Interest.

Tham mưu trưởng Không quân Mỹ David Allvin phát biểu tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 21.3, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định giao hợp đồng chế tạo tiêm kích thế hệ thứ sáu F-47 cho Boeing Ảnh: AFP

F-47 là trọng tâm của chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD) của Mỹ. Ông Allvin nhấn mạnh tính cấp bách của NGAD, với việc Lầu Năm Góc đang chạy đua để đưa F-47 vào hoạt động sẵn sàng đương đầu bất kỳ đối thủ tiềm tàng nào của Mỹ.

"Đây là nền tảng, cùng với tất cả các hệ thống còn lại, sẽ đảm bảo sự thống trị trong tương lai. Chúng tôi phải hành động nhanh chóng. Tôi phải nói với các bạn rằng, năm 2026 đã gần kề. Nhóm nghiên cứu cam kết đưa chiếc đầu tiên bay vào năm 2028", ông Allvin phát biểu tại hội nghị.

"Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi kể từ khi chúng tôi đưa ra thông báo, họ đã bắt đầu chế tạo chiếc đầu tiên. Chúng tôi đã sẵn sàng hành động nhanh chóng. Chúng tôi phải hành động nhanh chóng", ông Allvin nhấn mạnh.

F-47: Chiến đấu cơ do Tổng thống Trump công bố có gì đặc biệt?

Dù mới chỉ công bố vài chi tiết về F-47, Mỹ không thể trì hoãn việc phát triển máy bay chiến đấu mới này, một điểm mà ông Allvin đã nêu rõ trong bài phát biểu quan trọng của mình, theo The National Interest.

Vào ngày 21.3 tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Boeing trở thành nhà thầu chính cho dự án phát triển F-47. Dự án này nhằm tiếp tục nỗ lực thay thế dòng tiêm kích tàng hình F-22 Raptor (được bắt đầu phát triển từ thập niên 1980) bằng một hậu duệ hiện đại hơn và có thể phối hợp tác chiến với các máy bay không người lái (UAV), theo AFP.