Hé lộ thông số 'khủng' của chip Apple M3 Max

Theo BGR, Apple M3 Max là chip dự kiến sẽ đến với các mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch tốt nhất của Apple vào năm sau, tuy nhiên chi tiết về hiệu suất hiện đã bắt đầu rò rỉ cho thấy nó cung cấp sức mạnh ấn tượng.



MacBook Pro sẽ mạnh mẽ hơn nữa với sức mạnh từ chip Apple M3 Max APPLE

Báo cáo chỉ ra Apple M3 Max có 16 lõi CPU, gồm 12 lõi hiệu năng cao và 4 lõi tiết kiệm năng lượng. Số lõi hiệu năng cao trên M3 Max nhiều hơn 4 lõi so với M2 Max tốt nhất hiện nay. Điều này tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu suất so với tiền nhiệm của nó, vốn được xem là "một chip quái thú". Cùng với đó, M3 Max cũng có 40 lõi GPU, nhiều hơn ít nhất 2 lõi so với tiền nhiệm của nó.

Việc rò rỉ thông số kỹ thuật của M3 Max không phải là điều quá ngạc nhiên khi nhìn vào lịch sử tin đồn đối với MacBook trong quá khứ, nhưng dữ liệu khiến người tiêu dùng hào hứng với máy Mac mới, đặc biệt nếu là một người dùng chuyên nghiệp cần bản nâng cấp tốt nhất có thể.

Được biết, M2 và M2 Pro/Max mang đến bản nâng cấp lớn đối với các thiết bị tiền nhiệm M1 series, cả về hiệu suất, thời lượng pin cho đến giá thành tốt hơn. Bản thân M1 cơ sở cũng đã là lựa chọn tốt hơn so với CU Intel.

Với thế hệ M3, Apple sẽ chuyển sang quy trình 3nm. Bản nâng cấp sẽ mang lại hiệu suất vượt trội mà người dùng có thể mong đợi ở một SoC được sản xuất trên quy trình tiên tiến. Nhưng nâng cấp thực sự trên sản phẩm có thể liên quan đến thời lượng pin, nơi M3 hứa hẹn mang đến hiệu quả cao.

Cả Apple M3 và A17 Bionic (có trên loạt iPhone 15 Pro) đều sẽ được sản xuất tại các nhà máy của TSMC. Nhà sản xuất TSMC sẽ cung cấp chip 3nm độc quyền cho Apple trong suốt 12 tháng nhờ một thỏa thuận đặc biệt giữa hai công ty. Điều này cũng có nghĩa các đối thủ của Apple sẽ không thể đặt hàng chip 3nm từ TSMC cho máy tính Windows hoặc điện thoại Android mà họ tạo ra trong khoảng thời gian đó.