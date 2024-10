Hé lộ thông tin đầu tiên về iPhone 17 Air và 17 Pro

Theo thông tin từ nhà phân tích Jeff Pu của Haitong International, Apple có thể sẽ giới thiệu một mẫu iPhone mới mang tên iPhone 17 Air (hoặc Slim), bên cạnh các biến thể iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max. Đáng chú ý, nhà phân tích này cho biết iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ là những sản phẩm chủ lực với camera và hiệu năng hàng đầu nhờ vào chip cấp Pro. Trong khi đó, mẫu iPhone 17 Air có thể sẽ là phiên bản tầm trung trong dòng sản phẩm này.



Những mẫu iPhone 17 đáng xem nhất

Theo các báo cáo, iPhone 17 Air sẽ được trang bị chip A19 sản xuất trên quy trình 3nm của TSMC, tương tự như A18 Pro. Mẫu điện thoại này dự kiến sẽ có RAM 8 GB và tích hợp Apple Intelligence. Màn hình của iPhone 17 Air sẽ có kích thước 6,6 inch, nhỏ hơn một chút so với màn hình 6,7 inch của mẫu "Plus".

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max vẫn được đánh giá là đáng xem hơn iPhone 17 Air ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Về thiết kế, iPhone 17 Air sẽ sử dụng khung nhôm và có cảm biến Face ID để bảo mật. Camera của mẫu này có thể bao gồm cảm biến 48 MP ở mặt sau và cảm biến 24 MP ở mặt trước cho nhiệm vụ chụp ảnh tự sướng. Jeff Pu cũng cho rằng thiết kế của iPhone 17 Air sẽ có sự khác biệt so với các mẫu iPhone hiện tại và có thể thay thế biến thể iPhone Plus do nhu cầu của người tiêu dùng giảm.

Đối với iPhone 17 Pro và 17 Pro Max, Jeff Pu cho biết chúng sẽ được trang bị cảm biến tele 48 MP và cảm biến 24 MP ở mặt trước, một sự nâng cấp so với cảm biến 12 MP trong dòng iPhone 16 Pro. Dự đoán, các mẫu này sẽ có RAM 12 GB, tăng từ 8 GB của iPhone 16.

Về thiết kế, iPhone 17 Pro Max có thể sở hữu Dynamic Island hẹp hơn nhờ sử dụng ống kính nhỏ hơn cho hệ thống Face ID. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên Dynamic Island được thu nhỏ kích thước kể từ khi ra mắt cùng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max.

Trong khi đó, kích thước màn hình của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max có thể giữ nguyên như iPhone 16 Pro, tương ứng lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch. Cả hai mẫu này dự kiến sẽ sử dụng chip A19 Pro cũng được sản xuất theo quy trình 3nm của TSMC.