Hé lộ thông tin kích thước pin trên dòng iPhone 16

Theo Neowin, Majin Bu cho biết Apple sẽ trang bị pin lớn hơn cho một số mẫu iPhone 16. Dung lượng pin của iPhone 16, 16 Plus và 16 Pro Max lần lượt là 3.561 mAh, 4.006 mAh và 4.676 mAh. Để so sánh, dung lượng pin tương ứng của iPhone 15, 15 Plus và 15 Pro Max là 3.349 mAh, 4.383 mAh và 4.422 mAh. Riêng đối với iPhone 16 Pro Max, Bu lưu ý rằng thiết bị sẽ không có pin hình chữ L do cấu trúc bên trong máy được thiết kế lại.



Sẽ có sự thay đổi về dung lượng pin trên dòng iPhone ra mắt năm nay CHỤP MÀN HÌNH NEOWIN

Bài đăng không bao gồm bất kỳ thông tin nào liên quan đến dung lượng pin của iPhone 16 Pro. Tuy nhiên, nếu thông tin trở thành sự thật thì iPhone 16 và iPhone 16 Pro sẽ là những model ra mắt với nâng cấp về pin. Trong khi đó, pin trên iPhone 16 Plus sẽ giảm khoảng 9% so với phiên bản tiền nhiệm.

Tin đồn mới nhất bổ sung thông tin về dòng iPhone 16 mà Apple dự kiến ra mắt vào khoảng nửa cuối năm 2024. Các báo cáo trước đó cho biết dòng iPhone 16 có thể có thiết lập micrô nâng cấp để có trải nghiệm Siri tốt hơn.

Các mẫu iPhone 16 Pro hàng đầu cũng được cho là sẽ sở hữu thiết kế camera xếp chồng để thu được nhiều ánh sáng hơn, mở rộng dải động và hoạt động tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Ngoài ra, một tin đồn cho biết bộ đôi sản phẩm cao cấp nhất cũng có màn hình lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm.

Apple cũng đang nghiên cứu cung cấp một số tính năng AI tổng quát trên phiên bản iOS 18 ra mắt năm nay. Để nâng cao trải nghiệm, Apple đang bơm hàng triệu USD mỗi ngày cho đối thủ của ChatGPT và CEO Tim Cook nhấn mạnh những nỗ lực AI đang diễn ra của công ty trong báo cáo thu nhập mới nhất.