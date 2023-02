Hé lộ tình huống Giám đốc thể thao PSG Luis Campos xông xuống sân chỉ đạo

Tất cả diễn biến được xem không thể tin này diễn ra ở hiệp 2, sau khi PSG dẫn trước 2-0 nhưng để Lille gỡ hòa 2-2 đến phút 58. Tiếp đó đội khách còn dẫn trước 3-2 ở phút 70. Tình thế khiến Giám đốc thể thao PSG, Luis Campos không thể ngồi yên đã xông xuống sân đến khu vực ban huấn luyện "giành quyền" chỉ đạo của HLV Christophe Galtier.

Hình ảnh ông Luis Campos (phải) xuống sân chỉ đạo, trong khi HLV Christophe Galtier (trái) lao ra sân ăn mừng bàn thắng của Messi MARCA

Tờ Marca đánh giá: "Đây là những hình ảnh không thể tin với khán giả xem truyền hình lẫn trên sân. Họ không thể tin vào mắt mình khi ông Luis Campos bắt đầu thay ông Christophe Galtier chỉ đạo các cầu thủ thi đấu. Ông ta có lẽ không còn giữ được bình tĩnh trước tình thế có thể đưa PSG rơi vào khủng hoảng với 4 trận thua liên tiếp".

Sự có mặt bất thường của ông Luis Campos ở khu vực ban huấn luyện, trong lúc PSG đang bị dẫn trước và ngôi sao Neymar thì bị chấn thương mắt cá chân có thể nghỉ thi đấu trận gặp Bayern Munich (lượt về vòng 16 đội Champions League), đã tạo nên khung cảnh hết sức hỗn loạn.

May mắn, ở những phút còn lại Mbappe ghi bàn thứ 2 trong trận gỡ hòa 3-3, trước khi siêu sao Messi im kịp tỏa sáng với pha sút phạt tuyệt đỉnh mang lại chiến thắng 4-3 cho PSG ở phút 90+5.

HLV Christophe Galtier sau trận bác bỏ sự tiếm quyền của ông Luis Campos: "Đó không phải là sự can thiệp. Tại Monaco (trận PSG thua 1-3 gây ra nhiều xích mích nội bộ) cũng không có sự can thiệp nào. Luis Campos đam mê chiến thắng. Ông ấy có sự tức giận nhưng không có sự can thiệp".

Messi (trái) trong diện mạo mới ghi bàn quyết định mang lại chiến thắng cho PSG AFP

"Hôm nay, tôi đã ở phía trước (để chỉ đạo cầu thủ), tôi không thể nhìn lại phía sau. Tất cả những điều này biểu thị điều gì? Chỉ là một khao khát thành công lớn. Tất nhiên Luis Campos cũng là một phần của ban huấn luyện. Điều này đối với tôi không thành vấn đề, vì không có sự can thiệp nào về chuyên môn đến những quyết định của tôi. Chỉ là niềm đam mê cho chiến thắng của PSG", HLV Christophe Galtier bảo vệ trước những diễn biến xảy ra.

Trận thắng Lille được xem giải tỏa nhiều sức ép cho PSG sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp và xảy ra nhiều bất đồng nội bộ. Tuy nhiên, sự cố Giám đốc thể thao Luis Campos xông xuống sân chỉ đạo hiện đang có nhiều nghi ngờ nội bộ đội bóng thành Paris vẫn bất ổn.