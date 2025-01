Hé lộ ưu tiên của chính quyền Trump 2.0

Hôm qua (giờ VN), tại sự kiện do Viện Hòa bình Mỹ tổ chức, nghị sĩ Mike Waltz, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, đã đề cập một số ưu tiên trong giai đoạn đầu nhiệm kỳ 2.0 của ông Trump.

Từ trái qua: Tổng thống đắc cử Donald Trump, ông Mike Waltz, ông Pete Hegseth ẢNH: AFP - REUTERS - AP

Từ biên giới đến đối ngoại

Nghị sĩ Waltz khẳng định vấn đề biên giới phía nam của Mỹ, giáp Mexico, là ưu tiên cần nhận được sự quan tâm ngay tức thời sau khi ông Trump nhậm chức, theo Reuters. "Chúng tôi không thể tiếp tục để hàng triệu người đi qua biên giới", ông Waltz nhấn mạnh, đồng thời đề cập tình trạng buôn lậu chất gây nghiện nguy hiểm fentanyl từ hướng Mexico vào Mỹ, và cả nguy cơ đến từ các thành phần khủng bố nước ngoài xâm nhập qua con đường này.

Cố vấn an ninh quốc gia tương lai Waltz cũng cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tìm cách thực hiện thêm những vụ tấn công khủng bố chết chóc như vụ ở TP.New Orleans (bang Louisiana) vào ngày đầu năm 2025. Cùng với cố vấn an ninh quốc gia đương nhiệm Jake Sullivan, ông Waltz cho biết cả chính quyền Tổng thống Joe Biden lẫn chính quyền sắp tới của ông Trump đều đang gửi đi thông điệp cho các đối thủ của Mỹ: đừng thử tìm cách lợi dụng thời cơ trong giai đoạn chuyển giao từ chính quyền cũ sang chính quyền mới.

Điện đàm Trump-Putin đang được chuẩn bị?

Bên cạnh đó, ông Waltz cho biết chính quyền ông Trump sẽ tìm cách hạn chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực Tây bán cầu. Ông Waltz cũng hoan nghênh chính quyền Tổng thống Biden đã thắt chặt quan hệ ba bên với Hàn Quốc, Nhật Bản, góp phần giúp cải thiện quan hệ giữa Nhật Bản và Philippines, khẳng định hướng đi này sẽ được chính quyền mới tiếp tục theo đuổi. Ngoài ra, Mỹ sẽ tiếp tục đầu tư vào quan hệ với Ấn Độ.

Cả ông Sullivan và ông Waltz nhất trí rằng thảm họa cháy rừng đang diễn ra ở Los Angeles (bang California) là vấn đề cần đến sự chuyển giao thận trọng giữa hai chính quyền, nhằm đảm bảo mọi người dân bị ảnh hưởng đều nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Ngoài ra, Tổng thống đắc cử Trump hôm 14.1 thông báo sẽ thành lập một cơ quan chính phủ mới gọi là Cơ quan Thuế vụ đối ngoại, với chức năng thu thuế nhập khẩu, thuế quan và mọi loại doanh thu khác từ các nguồn nước ngoài, theo AFP.

Phiên điều trần khó khăn

Trước đó, trong ngày 14.1, nghị sĩ Waltz đã giới thiệu ông Pete Hegseth, người được ông Trump đề cử chức bộ trưởng quốc phòng, tại buổi điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Ông Waltz thúc giục các thượng nghị sĩ nhanh chóng thông qua việc xác nhận ông Hegseth, cựu binh Mỹ và từng dẫn chương trình trên Đài Fox News, đồng thời cho phép đội ngũ an ninh quốc gia của chính quyền kế tiếp triển khai các ưu tiên về chính sách.

Ông Hegseth là một trong những nhân vật gây chú ý nhất từ trước đến nay cho vị trí bộ trưởng quốc phòng, và kết quả bỏ phiếu được dự đoán sẽ rất sít sao. Theo Fox News, ứng viên được ông Trump chọn đã vượt qua 4 giờ điều trần khốc liệt mà không vấp phải sai lầm lớn nào. Thượng nghị sĩ Joni Ernst, người được cho là đóng vai trò quan trọng trong cuộc bỏ phiếu sắp tới, lên tiếng ủng hộ ông Hegseth. "Sau 4 năm yếu kém ở Nhà Trắng, nước Mỹ đáng có một bộ trưởng quốc phòng mạnh mẽ", Fox News dẫn lời bà Ernst.