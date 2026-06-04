Hề Mộng Dao diện váy cưới của thương hiệu Việt

Hề Mộng Dao lộng lẫy trong thiết kế Việt Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

Hôn lễ của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân được tổ chức tại Pháp, thu hút sự quan tâm của truyền thông và giới thời trang châu Á. Trong bộ ảnh ghi dấu chặng đường tình yêu của cặp đôi, một thiết kế đến từ thương hiệu Việt Montsand gây chú ý khi được siêu mẫu sinh năm 1989 lựa chọn.

Hề Mộng Dao chủ động đặt hàng thương hiệu Việt qua Instagram

Theo đại diện thương hiệu, ê kíp sáng tạo do Giám đốc sáng tạo Diệp Yến dẫn dắt đã dành nhiều thời gian hoàn thiện thiết kế dành riêng cho Hề Mộng Dao. Mẫu váy được thực hiện trên nền chất liệu ren Pháp mềm rủ, kết hợp kỹ thuật xếp ly thủ công trên phom corset có cấu trúc.

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở những nếp ly nhỏ khoảng 2mm được tạo tác bằng tay, đan xen cùng các cụm hoa ren 3D. Các chi tiết này tạo hiệu ứng bề mặt đa tầng, mang cảm giác như những đóa hoa đang nở dọc thân váy. Trên phần ngực áo, chiếc nơ đen nhỏ trở thành điểm nhấn mang dấu ấn.

Cận cảnh mẫu váy cưới ren Pháp kết hợp kỹ thuật xếp ly thủ công được nhà thiết kế Việt may đo riêng cho cựu siêu mẫu Victoria's Secret Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

Phần thân váy được cấu thành từ nhiều lớp ren chồng xếp, tạo độ mềm mại và chuyển động uyển chuyển. Khăn voan đi kèm được thêu tay tên của cô dâu và chú rể, như một chi tiết cá nhân hóa dành riêng cho ngày trọng đại.

Đại diện thương hiệu cho biết quá trình thiết kế được xây dựng dựa trên hình ảnh người phụ nữ hiện đại mà Hề Mộng Dao đại diện. Không chỉ là một siêu mẫu nổi tiếng quốc tế, cô còn là người vợ, người mẹ với nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Những yếu tố đó được chuyển tải vào thiết kế thông qua tinh thần lãng mạn, nữ tính nhưng vẫn mạnh mẽ.

Theo đại diện thương hiệu, phía Hề Mộng Dao chủ động liên hệ với họ thông qua Instagram để hợp tác. Giám đốc sáng tạo Diệp Yến chia sẻ: "Đối với chúng tôi, việc tạo nên một bộ trang phục cưới không đơn thuần là thiết kế một chiếc váy đẹp, mà còn là hành trình đồng hành cùng người phụ nữ trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất cuộc đời".

Chiếc khăn voan thêu tay tên của cô dâu chú rể mang đậm dấu ấn cá nhân hóa mà thương hiệu Việt dành riêng cho ngày trọng đại của Hề Mộng Dao Ảnh: Nhà thiết kế cung cấp

Hề Mộng Dao (Ming Xi), sinh năm 1989 tại Thượng Hải (Trung Quốc), gia nhập làng mẫu từ năm 2009. Cô từng trình diễn cho nhiều thương hiệu thời trang quốc tế và nhiều lần góp mặt trong các show diễn của Victoria's Secret.

Hà Du Quân, 31 tuổi, là con trai cố doanh nhân Hà Hồng Sân được mệnh danh là "Vua sòng bạc Macau" và bà Lương An Kỳ. Theo Forbes năm 2025, bà Lương An Kỳ sở hữu khối tài sản ròng 2,3 tỉ USD. Cả hai đăng ký kết hôn năm 2019 và có hai con.

Không chỉ là ngày vui của Hề Mộng Dao và Hà Du Quân, hôn lễ năm 2026 còn trở thành một trong những sự kiện được truyền thông Hoa ngữ quan tâm nhất thời gian qua. Sức hút của cặp đôi đến từ sự kết hợp giữa một siêu mẫu quốc tế từng sải bước trên sân khấu Victoria's Secret và người thừa kế gia tộc họ Hà danh tiếng.

Ngay khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, loạt chủ đề liên quan đến hôn lễ nhanh chóng lan truyền trên Weibo, Xiaohongshu và Douyin, thu hút sự quan tâm lớn của công chúng và giới truyền thông.