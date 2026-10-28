Hệ sinh thái góp sức vào lợi nhuận 9 tháng gần 30.000 tỉ đồng của VPBank

Hệ sinh thái đóng góp đáng kể vào lợi nhuận VPBank

9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 30.000 tỉ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ và tương đương kết quả cả năm 2025. Riêng quý III, lợi nhuận vượt 11.000 tỉ đồng, đánh dấu hai quý liên tiếp lợi nhuận ở mức kỷ lục.

Bên cạnh vai trò đầu tàu của ngân hàng mẹ, đà tăng trưởng còn được thúc đẩy bởi các thành viên trong hệ sinh thái như VPBankS, FE CREDIT và OPES. Với quy mô hoạt động ngày càng mở rộng và hiệu quả kinh doanh cải thiện, các đơn vị này đóng góp khoảng 16% lợi nhuận hợp nhất của VPBank, góp phần đa dạng hóa động lực tăng trưởng và gia tăng sức mạnh cộng hưởng trên toàn tập đoàn.

Cụ thể, tại mảng chứng khoán, trong 9 tháng năm 2026, giữa bối cảnh thị trường nhiều thách thức, VPBankS đạt tổng doanh thu gần 10.600 tỉ đồng, gấp gần hai lần cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.516 tỉ đồng, tăng 8%. Đà tăng trưởng của VPBankS được hỗ trợ bởi sự mở rộng quy mô và hiệu quả từ những mảng kinh doanh cốt lõi, nổi bật như cho vay ký quỹ (margin), ngân hàng đầu tư (IB) và môi giới.

Trong đó, đến cuối quý III, dư nợ margin VPBankS tiến sát 40.000 tỉ đồng, đưa công ty lên vị trí top 2 toàn ngành về cho vay. Công ty nâng quy mô khách hàng lên 1,6 triệu, tăng hơn 10% so với quý liền trước, và duy trì trong top 10 thị phần HoSE và HNX. Tại mảng ngân hàng đầu tư, giá trị tư vấn phát hành chứng khoán nợ (DCM) và chứng khoán vốn (ECM) đạt gần 32.000 tỉ đồng; bên cạnh quy mô phân phối khoảng 32.000 tỉ đồng sản phẩm đầu tư và 55 tỉ đồng cổ phiếu IPO.

Ở lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, nhờ sự tăng trưởng tích cực của doanh thu bảo hiểm gốc, OPES ghi nhận lợi nhuận trước thuế 917 tỉ đồng trong 9 tháng năm 2026, gấp hơn hai lần so với cùng kỳ và 1,4 lần so với kết quả cả năm 2025. Kết quả này nhờ chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm, qua đó đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Song song, công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ.

Là thành viên mới trong hệ sinh thái, GPBank tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực trong quá trình tái cấu trúc, với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, gần gấp đôi cả năm 2025. GPBank là pháp nhân độc lập và không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính vào báo cáo tài chính hợp nhất của VPBank.

Đánh giá về kết quả kinh doanh quý III/2026, Chứng khoán BETA cho biết lợi nhuận trước thuế của VPBank duy trì đà tăng hiệu quả, tạo nền tảng hoàn thành kế hoạch cả năm. Các chuyên viên phân tích chỉ ra tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ là động lực quan trọng thúc đẩy thu nhập từ lãi (NII). Bên cạnh tăng trưởng tại ngân hàng mẹ, BETA đánh giá VPBankS ghi nhận "mức tăng trưởng ấn tượng nhất" về NII, đi lên 68% so với cùng kỳ năm trước, đạt 861 tỉ đồng; đồng thời, OPES cũng đóng góp nhẹ hơn 77 tỉ đồng.

Bổ sung mảnh ghép mới, mở rộng không gian phát triển

Bên cạnh những thành viên hiện hữu, mô hình tập đoàn của VPBank tiếp tục mở rộng sang những lĩnh vực mới theo chiến lược 5 năm 2026-2030, hướng đến kiến tạo hệ sinh thái tài chính hàng đầu Việt Nam với sự đồng hành của cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Những thành viên đáng chú ý trong giai đoạn tiếp theo là VPLife ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, CAEX trong lĩnh vực giao dịch tài sản mã hóa và VPCapital trong lĩnh vực quản lý quỹ.

VPLife vừa chính thức được cơ quan quản lý cấp phép và dự kiến đi vào hoạt động trong quý I/2027. Được định hướng trở thành doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tiên phong trong kỷ nguyên số, VPLife sẽ góp phần kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm số hàng đầu và xác lập những chuẩn mực mới về bảo vệ, tích lũy và thịnh vượng bền vững cho người Việt.

Trong khi đó, với sự đồng hành của các cổ đông từ hệ sinh thái VPBank và cổ đông chiến lược nước ngoài, CAEX đã hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỉ đáp ứng yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu theo Nghị quyết 05. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định và đồng ý với đề xuất cấp tiêu chuẩn An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4.

Ngoài ra, thông qua VPCapital, hệ sinh thái VPBank tiếp tục mở rộng không gian phát triển sang lĩnh vực quản lý gia sản, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đầu tư toàn diện và khai thác sâu hơn tiềm năng từ tập khách hàng rộng lớn.

Sự hiện diện của VPLife, CAEX và VPCapital, bên cạnh các thành viên hiện hữu, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái tài chính toàn diện của VPBank.

Với khả năng kết nối, khai thác thế mạnh và cộng hưởng giữa các thành viên, hệ sinh thái VPBank được kỳ vọng sẽ mở ra những không gian tăng trưởng mới, đồng thời nâng cao năng lực cung cấp các giải pháp tài chính nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hơn 40 triệu khách hàng. Đây cũng là nền tảng để VPBank hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng tập đoàn tài chính hàng đầu khu vực và kiến tạo thịnh vượng bền vững trong giai đoạn chiến lược 2026-2030.