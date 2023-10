Hệ sinh thái số FPT Telecom tái định nghĩa lối sống mới cho gia đình Việt

Kiến tạo lối sống mới, giải phóng gánh nặng việc nhà

FPT Telecom mang đến sự trẻ trung bằng không gian trải nghiệm hiện đại với hệ sinh thái công nghệ ấn tượng, đa dạng từ: Internet công nghệ Wi-Fi 6, FPT Smart Home, FPT Camera, FPT Play. Lấy cảm hứng từ nhu cầu, hoạt động thường nhật của người trẻ, FPT Telecom tái định nghĩa về lối sống mới cho gia đình Việt với 4 tiêu chí "Kết nối - An toàn - Tiện nghi - Tận hưởng".

Hệ sinh thái công nghệ định nghĩa lối sống mới được FPT Telecom trưng bày tại Techday 2023

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ: "Là một trong những mảnh ghép tại FPT Techday 2023, FPT Telecom lấy cảm hứng từ hệ sinh thái cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ trong gia đình, mang tới một cuộc sống hạnh phúc cho hàng triệu gia đình Việt. Đồng thời, FPT Telecom thể hiện lối sống mới về sự kết nối, kết nối trong bản thân và giữa các thế hệ, về sự kết nối vẹn tròn từ bên trong tới bên ngoài gia đình".

FPT Telecom cũng "nhá hàng" về một siêu phẩm sắp ra mắt của hệ sinh thái nhà thông minh FPT Smart Home, đó là loa thông minh FPT Speaker. Là đầu não điều khiển các thiết bị trong gia đình, thiết bị ứng dụng trí thông minh nhân tạo AI, tích hợp Chat GPT để ra mắt trợ lý ảo Hi FPT, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiện ích thiết thực và thú vị cho người dùng.

Ông Lê Trọng Đức - Phó Giám đốc Khối Công nghệ và Sản phẩm dịch vụ FPT Telecom tiết lộ về FPT Speaker tại Techday 2023

"FPT Telecom kết hợp cùng với Chat GPT sẽ cho ra mắt trợ lý ảo Hi FPT đầu tiên ở Việt Nam được tích hợp trong loa thông minh. Đó là một trong những sản phẩm tiên tiến nhất, mang đến trải nghiệm hàng đầu trong khu vực", ông Lê Trọng Đức, PGĐ Khối Công nghệ và Sản phẩm dịch vụ FPT Telecom chia sẻ.

Việc sở hữu một ngôi nhà thông minh trang bị công nghệ vượt trội không còn đòi hỏi chi phí 'khủng' như trước đây, ngược lại trở thành một yêu cầu cốt lõi khi tìm nơi an cư của nhóm khách hàng có thu nhập khá và phong cách sống hiện đại. Mục tiêu hướng đến của FPT Telecom là phổ cập hệ sinh thái nhà thông minh FPT Smart Home tới mọi gia đình Việt với giải pháp linh hoạt theo nhu cầu và chi phí hợp lý cho người dùng.

Người tham dự hào hứng với những sản phẩm tại khu vực trải nghiệm của FPT Telecom

Để đáp ứng nhu cầu giải trí, FPT Play sở hữu những nội dung hấp dẫn, từ phim ảnh đến những giải thể thao hấp dẫn nhất do chính đơn vị nắm giữ bản quyền. FPT Play đã liên tục ra mắt những sản phẩm mới, tích hợp công nghệ hiện đại, điển hình như Bộ giải mã FPT Play kết hợp IPTV và OTT, giúp người dùng tận hưởng từng khoảnh khắc giải trí.

Mang đến giải pháp an ninh an toàn, FPT Camera được tích hợp trí thông minh nhân tạo AI cùng bộ nhớ Cloud tiên tiến, cho phép nhận diện con người (Human Detection), nhận diện khuôn mặt (Face Recognition), đảm bảo cho một cuộc sống an tâm hơn, đặc biệt hữu ích cho gia đình có người già và trẻ nhỏ. Dù ở nhà hay đi xa, người dùng đều có thể quản trị tất cả dữ liệu camera đa điểm, đa nền tảng thông qua ứng dụng FPT Camera và nền tảng lưu trữ Cloud.

Giải quyết bài toán chất lượng tốc độ internet cao cho game thủ

Để cho thấy những nỗ lực trong mục tiêu hướng tới nhà cung cấp Internet hàng đầu cho game tại Việt Nam, FPT Telecom đã chứng minh năng lực mang đến Techday 2023 đấu trường PUBG Mobile F-League, quy tụ hàng trăm game thủ và hàng nghìn người theo dõi cùng lúc. Dù số lượng người chơi và thiết bị kết nối lớn lên đến hàng nghìn người cùng lúc, nhưng đường truyền internet do FPT Telecom cung cấp vẫn đảm bảo ổn định, không hề gián đoạn.

Với nền tảng kết nối không giới hạn theo chuẩn Wi-Fi 6 tiên tiến bậc nhất: tăng mạnh tốc độ truyền tải, vùng phủ, độ ổn định, cũng như số lượng thiết bị truy cập vào đường truyền. Sự nâng cấp mạnh mẽ về hạ tầng, ứng dụng các công nghệ hàng đầu như trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big data) để tối ưu tốc độ đường truyền, FPT Internet đáp ứng hoàn hảo cho hoạt động chơi game.

Giải PUBG Mobile F-League do FPT Telecom tổ chức tại Techday 2023

FPT Telecom cũng liên tục đầu tư nghiên cứu và cho ra mắt các tính năng, dịch vụ nâng cấp đáp ứng nhiều nhu cầu khắt khe nhất về trải nghiệm gaming. Cụ thể, là gói cước F-Game, song song đó là tính năng Ultra Fast được tích hợp, trở thành vũ khí đắc lực cho người chơi game trong quá trình leo hạng, mang tới trải nghiệm mượt mà, vượt trội.

Các game thủ tại khu vực trải nghiệm đường truyền dành riêng cho trải nghiệm gaming của FPT Telecom

Gói F-Game cho phép tối ưu tốc độ đường truyền ở mức cao nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big data). Điều này giải quyết tất cả các vấn đề khi chơi game của người dùng: giảm tỷ lệ rớt gói (packet loss) tới 4 lần, giảm độ trễ (latency) tới 16ms khi chơi game đối kháng, giảm thiểu triệt để tình trạng giật lag, ping cao, rớt gói… Người dùng được trải nghiệm tốc độ internet lên tới 1Gbps (download), tốc độ tải thực tế tối đa được xác định theo năng lực thiết bị đầu cuối hoặc thiết bị sử dụng truy cập internet.

Hơn 50 tựa game phổ biến trên thị trường đều đang được F-Game hỗ trợ tối ưu trải nghiệm từ: Fifa online 4M, Valorant, Call of duty modern warfare 2,... Hơn hết, F-Game còn được thiết kế để tương thích ‏‏với nhiều thiết bị của người chơi như Mobile, Playstation, Xbox, Nintendo,...

Để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược, FPT Telecom đã và đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hạ tầng mạng, áp dụng công nghệ tiên tiến trong dịch vụ internet để mang đến trải nghiệm tuyệt vời nhất cho người dùng.