Theo đó, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG) và hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn trở thành “Hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đạt chứng nhận JCI ENTERPRISE - Con dấu vàng chất lượng quốc tế” được Joint Commission International cấp chứng nhận.

Đồng thời, 4 bệnh viện thành viên của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn được trao chứng nhận JCI dành cho bệnh viện, bao gồm Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia (TP.HCM), Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh (Nghệ An).

Hệ thống các bệnh viện thuộc tập đoàn Y khoa Mắt Sài Gòn nhận chứng nhận JCI ẢNH: M.S.G

Chất lượng phải được bảo đảm bằng một hệ thống vận hành đồng bộ

Phát biểu tại lễ công bố ngày 4.7, Giáo sư, tiến sĩ - bác sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và các bệnh viện thành viên đã lựa chọn một con đường không dễ dàng nhưng rất đáng trân trọng.

"Một chứng nhận quốc tế có thể được trao trong một ngày, nhưng để duy trì được những chuẩn mực ấy trong từng ca khám, từng cuộc phẫu thuật, từng lần tiếp xúc với người bệnh thì cần sự kiên trì, kỷ luật và trách nhiệm của cả một tổ chức. Đây cũng là điều mà y tế Việt Nam đặc biệt cần trong giai đoạn hiện nay", ông Trần Văn Thuấn chia sẻ.

Giáo sư, tiến sĩ - bác sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại sự kiện ẢNH: M.S.G

Theo đó, chất lượng phải được bảo đảm bằng một hệ thống vận hành đồng bộ, trong đó mọi quy trình đều hướng đến an toàn người bệnh, mọi nhân viên đều hiểu rõ vai trò của mình; mọi sự cố được ghi nhận minh bạch để phòng ngừa tái diễn và mọi kết quả đều được đo lường, phân tích, cải tiến liên tục.

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, chia sẻ: Trong giai đoạn Việt Nam đang định vị mình trên bản đồ du lịch y tế khu vực, việc một hệ thống chuyên khoa mắt đạt chuẩn quốc tế là đóng góp cụ thể của khu vực y tế tư nhân vào định hướng chung của ngành...