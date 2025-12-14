Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn triển khai thanh toán số

Cát Anh
Cát Anh
14/12/2025 18:50 GMT+7

Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (MSG) vừa tích hợp các giải pháp tài chính thanh toán trong lĩnh vực y tế và phát triển các dịch vụ tiện ích liên ngành.

Theo đó, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) sẽ cung cấp các giải pháp thanh toán số cho hệ thống bệnh viện, phòng khám thuộc MSG. MSG là hệ thống y tế sở hữu thương hiệu Bệnh viện Mắt Sài Gòn, chuỗi bệnh viện chuyên khoa mắt với mạng lưới 26 bệnh viện, phòng khám chuyên khoa, đa khoa trải dài trên toàn quốc. Việc tích hợp nhằm hỗ trợ quy trình thanh toán, quản lý và vận hành trong hoạt động khám chữa bệnh.

Những công cụ này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, mà còn tối ưu hóa quy trình vận hành cho toàn bộ hệ thống bệnh viện của MSG. 

Triển khai thanh toán số trong hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn - Ảnh 1.

Nhân viên hướng dẫn cho bệnh nhân các ứng dụng số hóa triển khai tại hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Ảnh: MSG

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn chia sẻ, hợp tác với OCB mang ý nghĩa chiến lược kép. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh, nhân viên y tế và cho xã hội.

Theo ông Đức, thanh toán số mang đến cho người bệnh sự thuận tiện, nhanh chóng và chủ động trong mọi bước khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi và an toàn khi giao dịch. Người bệnh dễ dàng theo dõi chi phí, giảm thủ tục hành chính, để tập trung trọn vẹn vào việc chăm sóc sức khỏe.

"Ứng dụng thanh toán số là một phần trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, góp phần tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn hóa trải nghiệm người bệnh theo tiêu chuẩn y tế hiện đại", ông Đức chia sẻ.

Tin liên quan

Hợp tác với Ziemer, Bệnh viện Mắt Sài Gòn triển khai công nghệ Phaco Không Dao

Hợp tác với Ziemer, Bệnh viện Mắt Sài Gòn triển khai công nghệ Phaco Không Dao

Thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ziemer – tập đoàn công nghệ nhãn khoa nổi tiếng của Thụy Sĩ, Bệnh viện Mắt Sài Gòn chính thức ra mắt công nghệ Phaco Không Dao, đánh dấu bước tiến mới trong điều trị đục thủy tinh thể nói riêng và nhãn khoa nói chung tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

thanh toán số Chăm sóc sức khỏe y tế Bệnh viện Mắt Sài Gòn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận