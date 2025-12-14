Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn triển khai thanh toán số

Theo đó, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) sẽ cung cấp các giải pháp thanh toán số cho hệ thống bệnh viện, phòng khám thuộc MSG. MSG là hệ thống y tế sở hữu thương hiệu Bệnh viện Mắt Sài Gòn, chuỗi bệnh viện chuyên khoa mắt với mạng lưới 26 bệnh viện, phòng khám chuyên khoa, đa khoa trải dài trên toàn quốc. Việc tích hợp nhằm hỗ trợ quy trình thanh toán, quản lý và vận hành trong hoạt động khám chữa bệnh.

Những công cụ này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả, mà còn tối ưu hóa quy trình vận hành cho toàn bộ hệ thống bệnh viện của MSG.

Nhân viên hướng dẫn cho bệnh nhân các ứng dụng số hóa triển khai tại hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ảnh: MSG

Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn chia sẻ, hợp tác với OCB mang ý nghĩa chiến lược kép. Mục tiêu cuối cùng là mang lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh, nhân viên y tế và cho xã hội.

Theo ông Đức, thanh toán số mang đến cho người bệnh sự thuận tiện, nhanh chóng và chủ động trong mọi bước khám chữa bệnh, rút ngắn thời gian chờ đợi và an toàn khi giao dịch. Người bệnh dễ dàng theo dõi chi phí, giảm thủ tục hành chính, để tập trung trọn vẹn vào việc chăm sóc sức khỏe.

"Ứng dụng thanh toán số là một phần trong chiến lược chuyển đổi số toàn diện của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, góp phần tối ưu vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn hóa trải nghiệm người bệnh theo tiêu chuẩn y tế hiện đại", ông Đức chia sẻ.