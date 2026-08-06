Hệ thống các chuỗi thuộc Điện Máy Xanh ưu đãi 'khủng' cho khách hàng dịp chào sàn

Những ngày đầu tháng 8, người dân toàn quốc dễ dàng bắt gặp những thông điệp cảm ơn đầy ý nghĩa từ Điện Máy Xanh phủ sóng trên khắp các màn hình LED đắc địa. Từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, Tràng Tiền Plaza; len lỏi tận các tòa nhà chung cư, văn phòng; cho đến các trạm dừng chân trên cao tốc, thương hiệu chọn cách gửi lời tri ân sâu sắc đến những người đồng hành đã góp phần tạo nên dấu ấn ngày lên sàn 6.8. Sự gắn bó xuyên suốt của khách hàng từ chiếc điện thoại, laptop đầu tiên cho đến những thiết bị gia dụng trong không gian sống tiện nghi hôm nay chính là động lực lớn nhất để hệ thống bán lẻ không ngừng hoàn thiện.

Hiếm có doanh nghiệp nào nhân sự kiện chào sàn chứng khoán - một cột mốc tài chính vốn mang tính nội bộ doanh nghiệp - lại chọn cách tập trung tri ân người tiêu dùng

Cột mốc 6.8 đánh dấu một trang mới trên hành trình phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (bao gồm các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, TopZone, Thợ Điện máy Xanh và Erablue). Để biến lời cảm ơn thành hành động thiết thực, thương hiệu chính thức tung đợt khuyến mãi quy mô lớn kéo dài trong 10 ngày, từ ngày 6.8 đến ngày 16.8. Đây là cơ hội mua sắm rất hời cho người tiêu dùng khi hàng loạt nhóm hàng cốt lõi đều nhận mức chiết khấu trực tiếp đầy hấp dẫn. Toàn bộ hệ thống từ các chuỗi bán lẻ điện thoại - điện máy, đến các dịch vụ vệ sinh bảo dưỡng của Thợ Điện máy Xanh đều áp dụng mức giảm sâu, giúp các gia đình dễ dàng tân trang không gian sống mà vẫn tối ưu chi phí.

Cụ thể, các sản phẩm điện tử, điện lạnh, laptop và điện thoại Android đồng loạt giảm thêm 6,8%. Nhóm hàng gia dụng, đồng hồ, phụ kiện công nghệ ghi nhận mức giảm ấn tượng khi đồng loạt giảm thêm đến 18%. Bên cạnh đó, khách hàng yêu thích các thiết bị Apple khi mua sắm tại TopZone cũng nhận mức giảm thêm đến 680.000 đồng cho iPhone, Mac, iPad và giảm thêm 6,8% cho Apple Watch, phụ kiện. Thợ Điện máy Xanh cũng giảm 16,8% đồng loạt tất cả các dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng máy móc. "Cơn sốt giá giảm" hiếm hoi này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chất lượng cao đến từ những thương hiệu hàng đầu.

Mức giảm hấp dẫn cho nhiều nhóm sản phẩm tạo điều kiện thuận lợi để người tiêu dùng mua sắm các thiết bị điện máy, gia dụng chất lượng với chi phí tiết kiệm

Đặc biệt, duy nhất trong ngày 6.8, không khí ăn mừng sự kiện chào sàn càng thêm bùng nổ với hoạt động "Đánh cồng" nhận voucher may mắn. Khách hàng tham gia trực tiếp tại siêu thị hoặc qua nền tảng website đều có cơ hội sở hữu các phiếu mua hàng giá trị lên tới 680.000 đồng. Song song đó, người dùng ứng dụng Quà tặng VIP cũng nhận ngay các voucher trị giá đến 1.000.000 đồng tùy theo hạng thành viên. Sự kết hợp giữa giảm giá trực tiếp, tặng voucher đa tầng và chính sách hỗ trợ mua trả chậm linh hoạt mang đến cơ hội sắm sửa hiếm có, giúp bài toán tài chính của các gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Đây chính là "thời điểm vàng" để người dân nâng cấp các thiết bị gia đình với mức chi phí tối ưu

Đợt tri ân lần này không đơn thuần là một chiến dịch bán hàng, mà là minh chứng rõ nét cho lời cam kết đồng hành lâu dài cùng người tiêu dùng Việt. Động thái chia sẻ thành quả phát triển tới khách hàng ngay trong ngày chào sàn cho thấy sự khác biệt về tầm nhìn của một thương hiệu bán lẻ uy tín. Việc luôn đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư và người tiêu dùng chính là chìa khóa giúp hệ thống các chuỗi bán lẻ thuộc Điện Máy Xanh duy trì thế chủ động và vững bước khẳng định vị thế trên thị trường.