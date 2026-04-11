Hệ thống chiếu sáng ở Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm xuống cấp trầm trọng

Nguy cơ tai nạn khi hệ thống chiếu sáng xuống cấp

Ngày 11.4, ghi nhận của phóng viên Thanh Niên cho thấy hàng loạt trụ đèn dọc các tuyến đường chính và đường nhánh trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã hư hỏng sau nhiều năm sử dụng. Nhiều bóng đèn cao áp Sodium đã cháy, không còn hoạt động; bảng điện đấu nối trong trụ xuống cấp; thiết bị điều khiển tại các tủ điện cũng trong tình trạng "tê liệt". Không ít đoạn cáp ngầm bị đứt do quá trình thi công các công trình khác.

Nhiều bảng điện đấu nối trong trụ xuống cấp, hư hỏng

Tại tuyến đường 4 làn xe dẫn vào khu du lịch được đầu tư từ năm 2014, hệ thống 24 trụ đèn với hàng chục bóng chiếu sáng giờ đây chỉ còn hoạt động cầm chừng. Các tuyến đường nhánh phải và trái, nơi có cả trăm trụ đèn cũng không khá hơn khi nhiều đoạn mất sáng hoàn toàn.

Việc thiếu ánh sáng khiến nhiều cung đường quanh hồ trở nên nguy hiểm, đặc biệt ở các khúc cua gấp, đoạn dốc khi trời tối. Các tài xế phản ánh khi chạy qua đây vào ban đêm phải căng mắt, nhất là trong điều kiện sương mù đặc trưng của Đà Lạt.

Nhiều bóng đèn cao áp Sodium trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã cháy, không còn hoạt động được thay thế bằng điện mặt trời

Dù Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã tạm thời lắp đặt khoảng 80 đèn năng lượng mặt trời tại một số điểm nguy hiểm bên nhánh phải vào Khu du lịch Đường hầm đất sét nhưng ánh sáng yếu, không đủ đáp ứng nhu cầu thực tế. Nhiều người cho rằng giải pháp này chỉ mang tính "chữa cháy", chưa thể thay thế hệ thống chiếu sáng đồng bộ.

Không chỉ là câu chuyện giao thông, bóng tối còn kéo theo nỗi lo về an ninh trật tự. Việc mất trộm 3 máy biến áp hạ thế của hệ thống chiếu sáng trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm thời gian qua là một minh chứng. Ban Quản lý đã phải đề nghị Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vào cuộc điều tra, nhưng câu chuyện cũng cho thấy những "khoảng tối" trong quản lý hạ tầng.

Một khu du lịch mang tầm cỡ quốc gia nhưng lại thiếu ánh sáng, tiềm ẩn rủi ro về an toàn và an ninh - là điều khó chấp nhận.

Cần đầu tư đồng bộ, nhưng vốn vẫn "nhỏ giọt"

Trước thực trạng này, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đã nhiều lần đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống chiếu sáng. Từ năm 2023 đến nay, các phương án cải tạo với tổng kinh phí hàng chục tỉ đồng đã được trình lên UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trong đó, riêng dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng đường Hoa Đỗ Quyên nối khu du lịch với cao tốc Liên Khương - Prenn đã cần hơn 27 tỉ đồng. Các hạng mục sửa chữa, nâng cấp toàn bộ hệ thống hiện hữu cũng cần thêm hàng chục tỉ đồng.

Việc đầu tư cải tạo hệ thống chiếu sáng trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm là cần thiết và cấp bách nhằm tăng cường an ninh trật tự, mỹ quan đô thị

Các cơ quan chuyên môn, trong đó có Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, đã đánh giá việc đầu tư là cần thiết và cấp bách nhằm tăng cường an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch. Tuy nhiên, đến nay, nguồn vốn vẫn chưa được bố trí tương xứng, khiến việc cải tạo tiếp tục bị chậm trễ.

Theo phương án đề xuất, toàn bộ hệ thống chiếu sáng sẽ được thay thế bằng đèn LED 120 W tiết kiệm điện (khoảng 546 bộ); đồng bộ hóa tủ điều khiển, thay mới cáp ngầm và các thiết bị đã hư hỏng. Đây không chỉ là giải pháp khắc phục tình trạng hiện tại, mà còn hướng đến xây dựng một hệ thống chiếu sáng hiện đại, bền vững.

Việc để một khu du lịch tầm cỡ quốc gia rơi vào cảnh "tối đèn" không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm du khách, mà còn làm giảm hình ảnh của điểm đến. Thế nhưng, khi bài toán vốn chưa được giải quyết, thì ánh sáng tại hồ Tuyền Lâm vẫn chỉ là… kỳ vọng.