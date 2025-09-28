Hệ thống Giáo dục Bảo Quyên ký hợp tác với Aimpoint Australia

Ông Adam Levi đại diện Aimpoint Australia

Liên kết này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc kết nối đào tạo nghề tại Việt Nam với cơ hội học tập - việc làm hợp pháp tại Úc. Tại Việt Nam, Bảo Quyên đóng vai trò trung tâm kết nối giữa Aimpoint Úc và các trường nghề sở tại; đồng thời đầu tư vốn, phát triển hệ thống tuyển sinh, triển khai đào tạo tiếng Anh và kỹ năng hội nhập, đồng hành cùng học

Aimpoint Australia (RTO/GTO 45936) là tổ chức đào tạo nghề được Chính phủ Úc công nhận, với thế mạnh ở các ngành cơ khí, logistics, chăm sóc cộng đồng, sư phạm nghề và quốc phòng, đã đồng hành cùng nhiều tập đoàn lớn như Ventia, Saab Australia, ARES Armaments. Aimpoint chịu trách nhiệm chuyển giao chương trình nghề theo AQF, kiểm định chất lượng, trực tiếp đánh giá và cấp chứng chỉ hợp pháp; kết hợp cùng các trường nghề trong nước tổ chức đào tạo đa dạng hình thức, mở ra cơ hội học tập và thực tập nghề quốc tế với chi phí phù hợp cho nhiều gia đình Việt Nam.

Sự kiện là bước khởi đầu cho hành trình kết nối chiến lược giữa Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Giáo dục Bảo Quyên và Aimpoint Australia, không chỉ mở ra một chương trình hợp tác quốc tế, mà còn đặt nền móng cho mô hình đào tạo - việc làm bền vững, minh bạch và chuẩn mực. Thông qua liên kết này, các bạn trẻ Việt Nam có cơ hội học tập, làm việc và tiến tới định cư hợp pháp tại Úc, góp phần nâng cao vị thế giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và tạo dựng tương lai vững chắc trên thị trường lao động toàn cầu.