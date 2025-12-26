Hệ thống Giáo dục NQH mang yêu thương về với học sinh vùng lũ

Sáng 26.12, trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm trời miền Trung mưa rơi lất phất, đoàn trao gởi những yêu thương từ Hệ thống Giáo dục NQH đã mang hơi ấm của bao lòng nhân ái từ TP.HCM đến với các học sinh nghèo khó tỉnh Khánh Hòa.

Chủ tịch HĐTV Hệ thống Giáo dục NQH Chế Ngọc Bảo Trân phát biểu tại Trường tiểu học thị trấn Diên Khánh 2 ẢNH: QUỲNH TRÂN

Ngay từ mờ sáng, thầy Hồ Phú Bạc - Phó chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM, Cố vấn cao cấp Hệ thống Giáo dục NQH và cô Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐTV Hệ thống Giáo dục NQH đã lo lắng từ rất sớm vì, "không muốn để các bạn nhỏ phải chờ đợi lâu".

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no" và tình yêu thương được sẻ chia

Phát biểu tại buổi lễ phát quà ở hai Trường tiểu học thị trấn Diên Khánh 1 và tiểu học thị trấn Diên Khánh 2, cô Chế Ngọc Bảo Trân chia sẻ rất nhiều cảm xúc: "Có thể lũ đã qua hơn một tháng, nhưng với nhiều em, hành trình quay trở lại lớp học vẫn còn rất chông chênh. Có em mất sách vở, có em thiếu quần áo, có em gia đình vẫn đang loay hoay khắc phục từng phần nhỏ sau những ngày mưa lũ lịch sử. Những điều tưởng chừng rất bình thường ấy, trong hoàn cảnh này lại trở thành nỗi lo rất lớn. Bởi hơn ai hết, chúng ta đều hiểu rằng, những gì thiên tai để lại không chỉ là nước rút hay bùn đất khô đi, mà là những mất mát âm thầm còn đọng lại trong từng gia đình, từng ánh mắt của thầy cô và các em học sinh".

Thầy Hồ Phú Bạc - Phó chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM, Cố vấn cao cấp Hệ thống Giáo dục NQH (phải) và thầy Đinh Gia Bảo - nguyên Trưởng phòng Giáo dục H.Diên Khánh trao quà cho học sinh nghèo Trường tiểu học thị trấn Diên Khánh 1 ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tại Trường tiểu học thị trấn Diên Khánh 1, đến bây giờ cô Hiệu trưởng Trần Nguyễn Minh Uyên vẫn nhớ như in những ngày con nước dâng cao tới 1,6m. Toàn trường nằm giữa biển nước mênh mông mà nước mắt cứ chực trào ra. Chỉ tay lên tường với hình ảnh để lại của lũ mà không vẫn không tin đó là sự thật. "Có khu vực hàng chục người già và trẻ nhỏ phải đứng dưới tấm bạt che mưa như trút nước tận 2 ngày hai đêm, đói thì ăn mì tôm vẫn gắng gượng chờ cứu hộ đến. Trường có cô Tổng phụ trách cùng 2 con trong vùng cô lập, điện thoại không liên lạc được, tôi như ngồi trên lửa", cô Minh Uyên tâm sự.

Niềm vui của thầy cô và trò Trường tiểu học thị trấn Diên Khánh 1 trong ngày nhận quà ẢNH: QUỲNH TRÂN

Em Ngô Gia Huy – học sinh lớp 5B Trường tiểu học thị trấn Diên Khánh 1 nhận được quà của các cô thầy Hệ thống Giáo dục NQH về tận trường tặng thì mừng lắm. Ba mẹ không còn ở với chung, nhiều đêm nhớ cha em nằm khóc một mình. Hôm lũ em chạy về nhà ngoại lên gác trốn, chờ cho nước rút. "Hôm nay là ngày con vui nhất vì lần đầu tiên trong đời con được nhận quà và tiền nhiều đến thế. Con sẽ mang về đưa mẹ để dành cho con ăn học và mua tập vở. Con cám ơn các thầy cô nhiều lắm và hứa sẽ cố gắng học giỏi, chăm ngoan", Gia Huy rưng rưng.

Tình người ấm mãi trong cái bắt tay thật chặt của người về, người ở

Và mặc dù hơn một tháng trôi qua nhưng nỗi đau, sự mất mát vẫn còn hằn sâu trong gương mặt, ánh mắt của thầy cô và các em học sinh Trường tiểu học thị trấn Diên Khánh 2. Cây cầu Thành bắt ngang đôi bờ vẫn còn đó những hình ảnh tan hoang mà trận lũ lịch sử để lại, với nhiều dấu ấn đậm nét khó có thể xóa nhòa trong ký ức mỗi người dân. Đặc biệt nhất là đỉnh lũ các ngày 19, 20.11 đã gây ra những thiệt hại nặng nề, phá hủy nhiều nhà cửa, cuốn trôi nhiều tài sản, sách vở, đồ dùng học tập… làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của các em học sinh tại địa phương, nhất là các trường lớp quá gần bờ sông.

Cô Chế Ngọc Bảo Trân - Chủ tịch HĐTV Hệ thống Giáo dục NQH trao quà cho các em học sinh Trường tiểu học thị trấn Diên Khánh 2 ẢNH: QUỲNH TRÂN

"Một miếng khi đó bằng một góc khi no", hơn lúc nào hết những món quà đầy ý nghĩa và đúng lúc của thầy cô giáo Hệ thống Giáo dục NQH đến với các em học sinh vùng bão lũ thật cảm động và kịp thời, đã góp phần khắc phục những thiệt hại trước mắt do thiên tai gây ra.

Chia tay Khánh Hòa trong cơn mưa một ngày cuối năm vẫn còn nặng hạt, trời bên ngoài vẫn lạnh lắm nhưng tình người nơi đây thì ấm mãi trong cái bắt tay thật chặt của người về, người ở. Tất cả đều tin tưởng về một ngày mai tươi sáng của những học sinh nghèo nơi đây, khi cùng với Hệ thống Giáo dục NQH vẫn có nhiều mạnh thường quân đang hướng về với vùng lũ trong sự sẻ chia của những tình yêu thương đồng bào chung một tấm lòng.