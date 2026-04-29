Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Hệ thống giáo dục tư thục duy nhất tại Đồng Nai có học sinh giỏi quốc gia

An Lê
29/04/2026 11:00 GMT+7

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng cạnh tranh, việc lựa chọn môi trường học tập toàn diện và định hướng quốc tế là ưu tiên hàng đầu của người học. Giữa 'dàn trường chuyên' danh tiếng, Hệ thống Giáo dục Á Châu (ABC EDU) vẫn khẳng định vị thế riêng khi trở thành đơn vị duy nhất tại Đồng Nai có học sinh giỏi quốc gia.

Hành trình kiến tạo và nâng tầm trải nghiệm

Với hơn 10 năm phát triển bền vững, ABC EDU đã xây dựng thành công mô hình giáo dục liên cấp, đồng hành cùng học sinh (HS) từ bậc mầm non đến THPT. Đây không chỉ là hành trình đào tạo kiến thức, mà còn là quá trình nuôi dưỡng nhân cách, kỹ năng và tư duy toàn diện cho HS.

Tiếp nối hành trình ấy, ABC EDU đã chính thức đưa vào hoạt động 2 cơ sở mới gồm Trường Á Châu Long Thành và Trường mầm non Á Châu Long Thành. Sự kiện này mở ra cơ hội để HS được tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao, chuẩn quốc tế ngay tại địa phương.

Hệ thống Giáo dục Á Châu đã xây dựng thành công mô hình giáo dục liên cấp

Cả 2 cơ sở đều được đầu tư đồng bộ với hệ thống phòng học hiện đại, không gian học tập mở và các khu chức năng chuyên biệt. HS không chỉ học trong lớp mà còn được trải nghiệm tại các phòng học STEM, phòng nghệ thuật, sân thể thao và khu vận động đa năng. Tất cả được thiết kế nhằm khuyến khích sự sáng tạo, chủ động và phát triển toàn diện về cả trí tuệ lẫn thể chất.

Tích hợp chương trình chuẩn quốc tế

Một trong những yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt của ABC EDU chính là chương trình đào tạo tích hợp giữa tinh hoa giáo dục trong nước và quốc tế. Chương trình giáo dục quốc gia (MOET) đóng vai trò là nền móng vững chắc, giúp HS hiểu sâu về lịch sử, văn hóa dân tộc, đồng thời hình thành hệ giá trị đạo đức và bản sắc Việt Nam.

Song song đó, chương trình quốc tế Cambridge được triển khai nhằm phát triển tư duy phản biện, khả năng nghiên cứu và kỹ năng giải quyết vấn đề cho HS. Đây là những năng lực quan trọng giúp các em tự tin hội nhập và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu.

Tại ABC EDU, HS được tạo điều kiện phát triển toàn diện thông qua sự kết hợp hài hòa giữa học thuật và các hoạt động ngoại khóa. Ngoài học chính khóa, các em còn được tham gia các hoạt động như bơi lội, bóng đá, bóng rổ; các bộ môn nghệ thuật như: hội họa, âm nhạc và võ cổ truyền.

Hệ thống phòng học hiện đại, không gian học tập mở và các khu chức năng chuyên biệt

Dấu ấn trên bảng vàng thành tích quốc gia

Chất lượng đào tạo của ABC EDU được minh chứng rõ nét qua những thành tích đáng tự hào. Trong đó, em Lê Hoàng Nam đã xuất sắc đạt giải ba quốc gia môn tiếng Anh, em Trần Tấn Phát đạt giải khuyến khích quốc gia môn tiếng Anh. Thành tích này góp phần khẳng định vị thế đặc biệt của ABC EDU trên bảng vàng quốc gia.

Trường mầm non Á Châu Long Thành

Tất cả những thành tựu trên được xây dựng từ triết lý giáo dục nhất quán của ABC EDU. Đó là định hướng trở thành hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế, đồng thời hướng đến xây dựng một môi trường học tập hạnh phúc, nơi mỗi HS đều được tôn trọng, yêu thương và phát triển theo năng lực riêng.

Sự ra đời của Trường Á Châu Long Thành và Trường mầm non Á Châu Long Thành không chỉ là bước mở rộng về quy mô, mà còn minh chứng cho tầm nhìn dài hạn của ABC EDU trong việc mang đến môi trường học tập chất lượng quốc tế cho HS tại địa phương.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận