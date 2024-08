Hệ thống hết sự cố, Tổng cục Hải quan tiếp tục 'hỏa tốc' hướng dẫn khắc phục

Cụ thể, đối với các tờ khai thực hiện thủ tục theo hướng dẫn khai báo hải quan bằng biện pháp thủ công tại công văn 3748 trước đó (6.8), Tổng cục Hải quan yêu cầu cục trưởng cục hải quan các tỉnh thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc như sau:

Dừng thực hiện các nội dung hướng dẫn tại công văn số 3748 ngày 6.8.

Cập nhật bổ sung thông tin hàng hóa qua khu vực giám sát trên hệ thống. Tại khu vực cảng, kho bãi, địa điểm có kết nối với hệ thống VASSCM, yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm kiểm tra đối chiếu thông tin hàng hóa đã đưa qua khu vực giám sát theo hướng dẫn tại công văn 3748 với thông tin hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát do cơ quan hải quan truyền đến; nếu thông tin phù hợp thì cập nhật bổ sung thông tin hàng hóa xuất, nhập đưa vào (get in), đưa ra (get out) vào hệ thống theo quy định tại Thông tư 38/2015 hoàn thành trong ngày 7.8.2024. Trường hợp không có thông tin, thông báo cho chi cục hải quan quản lý địa điểm lưu giữ để phối hợp kiểm tra, xác minh.

Chi cục hải quan nơi quản lý cảng, kho, bãi, địa điểm kiểm tra, đối chiếu thông tin doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm cập nhật với thông tin tờ khai hải quan bản giấy với thông tin trên hệ thống... NG.NGA

Chi cục hải quan nơi quản lý cảng, kho, bãi, địa điểm kiểm tra, đối chiếu thông tin doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm cập nhật với thông tin tờ khai hải quan bản giấy do người khai nộp cho cơ quan hải quan khi đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát, thông tin tờ khai trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Tại khu vực cửa khẩu, cảng, kho, bãi, địa điểm chưa kết nối hệ thống VASSCM, Tổng cục Hải quan yêu cầu công chức hải quan giám sát kiểm tra, đối chiếu thông tin tờ khai bản giấy khi đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát với thông tin tờ khai trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp thông itn phù hợp, cập nhật vào hệ thống theo quy định…

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cũng lưu ý trường hợp phát hiện thông tin tờ khai hải quan bản giấy do người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan khi đưa hàng ra khỏi khu vực giám sát không phù hợp thông tin tờ khai trên hệ thống, chuyển cho lực lượng kiểm soát để tiến hành điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật.

Các cục hải quan tổng hợp, thống kê danh sách các lô hàng xuất khẩu đã đưa vào khu vực giám sát hải quan để xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh; các lô hàng nhập khẩu đã đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan theo hướng dẫn tại công văn 3748 ngày 6.8 và báo cáo kết quả về Tổng cục Hải quan để rà soát, phân tích và xử lý theo quy định.

Tại cảng khu vực phía nam, nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng cho biết đã vào được hệ thống VNACCS/VCIS để mở tờ khai. Thế nhưng, việc đính chứng từ V5 và lấy mã định danh vẫn chưa thực hiện được. Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực TP.HCM chiều nay (7.8) cũng gửi thông báo đến các doanh nghiệp: Toàn bộ hệ thống của Tổng cục Hải quan đã bị lỗi toàn bộ, do vậy, hệ thống VNSW do Tổng cục Hải quan vận hành cũng không hoạt động. Việc gửi form D, VK, AK điện tử hiện gián đoạn từ 17 giờ chiều hôm qua 6.8.2024. Sau khi hệ thống VNSW hoạt động trở lại, đội ngũ kỹ thuật sẽ phối hợp với Tổng cục Hải quan, gửi lại các C/O trong khoảng thời gian gián đoạn nói trên.