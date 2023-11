Hệ thống linh kiện điện thoại Bích Ngọc bị khởi tố về tội buôn lậu

Ngày 9.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 8.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Hoàng Văn Cường (38 tuổi, ngụ P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa) để điều tra về tội buôn lậu.



Tiến hành khám xét hệ thống 6 địa điểm kinh doanh do Hoàng Văn Cường làm chủ, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng ngàn linh kiện điện thoại với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét một trong các cửa hàng của hệ thống buôn bán linh kiện điện thoại Bích Ngọc CÔNG AN THANH HÓA

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Hoàng Văn Cường là chủ hệ thống buôn bán điện thoại, linh kiện điện thoại mang tên Bích Ngọc, với 6 cửa hàng, tổng kho đặt trên địa bàn TP.Thanh Hóa và TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa).



Trong quá trình kinh doanh của hệ thống cửa hàng Bích Ngọc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường của Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện dấu hiệu hành vi buôn lậu linh kiện điện thoại của hệ thống này nên mở chuyên án điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Hoàng Văn Cường được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Ngành nghề kinh doanh là mua bán, trao đổi điện thoại mới, cũ; cung cấp linh, phụ kiện điện thoại; dịch vụ sửa chữa điện thoại; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

Sau khi có giấy phép kinh doanh, Hoàng Văn Cường đã thiết lập hệ thống các cửa hàng và tổng kho ở 6 địa điểm, và đều mang tên Bích Ngọc, gồm: các số nhà 65, 69, 226B, 86 trên đường Nguyễn Trãi (P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa); số 76 đường Hạc Thành (P.Tân Sơn, TP.Thanh Hóa); và số 96 Lê Lợi (TP.Sầm Sơn).

Nguồn hàng linh kiện điện thoại được Cường buôn lậu từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đưa về buôn bán.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường của Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra.