Hệ thống NICU chuẩn quốc tế tại cửa ngõ miền Tây: Đầu tư khủng cho thế hệ tương lai

Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An với trang thiết bị hiện đại và đội ngũ y tế, cùng nhiều chuyên gia đầu ngành, đang trở thành điểm kiểm tra sức khỏe chuyên sâu của người dân Tây Ninh và khu vực lân cận ẢNH: B.B

"Pháo đài" NICU và những cuộc chiến giành lại sự sống

Trong hành trình chào đời, không phải em bé nào cũng may mắn cất tiếng khóc khỏe mạnh ngay giây phút đầu tiên. Với những trẻ sinh non, nhẹ cân hay mắc bệnh lý bẩm sinh, khoảng cách giữa sự sống và rủi ro chỉ được tính bằng giây. Hiểu rõ điều này, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An (tiền thân là Bệnh viện Sản Nhi TWG Long An, địa chỉ tại số 136C, đường tỉnh 827, P.Tân An, tỉnh Tây Ninh - địa chỉ cũ là P.7, TP.Tân An, tỉnh Long An) đã xây dựng NICU như một "pháo đài" vững chắc để bảo vệ những mầm sống non nớt nhất ngay tại cửa ngõ Tây Nam bộ.

Sức mạnh của NICU tại đây không chỉ nằm ở lời nói mà được minh chứng bằng những "kỳ tích" y học. Điển hình là ca sinh đêm giao thừa của sản phụ Nguyễn Thị L. (ở Kiến Tường). Bé trai chào đời trong tình trạng nguy kịch do mẹ bị rau bong non thể nặng và tiền sản giật, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ngay khi vừa rời bụng mẹ, nhờ đôi bàn tay khéo léo của bác sĩ Sản khoa, bé lập tức được chuyển sang hệ thống lồng ấp NICU hiện đại để chăm sóc đặc biệt.

Chính thức thông tuyến bảo hiểm y tế từ tháng 8.2025, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An phục vụ tốt cho nhu cầu của tất cả khách hàng, người bệnh ẢNH: B.B

Tại đây, hệ thống máy móc tối tân đóng vai trò như "người mẹ thứ hai". Các lồng ấp thế hệ mới tạo ra môi trường vô trùng tuyệt đối, kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm chính xác đến từng con số, mô phỏng hoàn hảo tử cung người mẹ giúp bé vượt qua cú sốc môi trường đầu đời. Bên cạnh đó, các máy monitor đa thông số hoạt động liên tục 24/7 như những "chiếc la bàn", theo dõi sát sao từng nhịp tim, nhịp thở, nồng độ oxy trong máu, giúp đội ngũ y bác sĩ phát hiện và xử lý kịp thời những bất thường dù là nhỏ nhất.

Không chỉ cứu sống trẻ sơ sinh ngay tại phòng sinh, NICU còn là nơi điều trị thành công nhiều ca bệnh nhi nặng mà không cần chuyển tuyến. Câu chuyện về bé trai 8 tháng tuổi ở xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh bị viêm tiểu phế quản cấp nặng, suy hô hấp, tím tái toàn thân là một ví dụ. Thay vì phải đặt nội khí quản gây đau đớn như các phương pháp cũ, bé được hỗ trợ bằng máy thở CPAP không xâm lấn hiện đại. Chỉ sau 48 giờ được điều trị tích cực với phác đồ chuẩn mực, bé đã hồng hào trở lại và thoát cửa tử ngoạn mục.

Hệ sinh thái y tế "Xanh - Sạch - Hiện đại" nâng tầm chất lượng điều trị

Để NICU và các chuyên khoa mũi nhọn như Sản - Nhi hoạt động hiệu quả, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An đã kiến tạo một hệ sinh thái y tế đồng bộ, vượt trội so với mặt bằng chung của khu vực. Điểm khác biệt lớn nhất chính là sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm - những "trợ thủ" đắc lực cho các bác sĩ lâm sàng.

Nhiều mảng xanh và không gian rộng rãi, thoáng mát cũng là thế mạnh của , Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An và được các bệnh nhân đánh giá cao ẢNH: B.B

Bệnh viện sở hữu hệ thống máy chụp MRI 1.5 Tesla và MSCT 128 lát cắt hiện đại từ Philips, cùng hệ thống máy siêu âm màu 4D từ GE. Những thiết bị này cho phép khảo sát chi tiết các dị tật bẩm sinh, tổn thương não bộ hay nội tạng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với độ phân giải cao, giúp đưa ra phác đồ điều trị chính xác ngay từ đầu. Hệ thống Lab xét nghiệm tự động hoàn toàn cũng góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi kết quả, một yếu tố sống còn trong cấp cứu Nhi khoa.

Song song với trang thiết bị, môi trường khám chữa bệnh cũng là yếu tố được chú trọng hàng đầu. Không gian bệnh viện được thiết kế theo tiêu chí "Xanh - Sạch - Hiện đại" và thân thiện, xóa bỏ cảm giác ngột ngạt, lo âu thường thấy tại các cơ sở y tế truyền thống. Các phòng nội trú, phòng khám được bố trí khoa học, sạch sẽ, đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn tối đa – điều kiện tiên quyết để bảo vệ hệ miễn dịch non yếu của trẻ.

Mô hình chăm sóc toàn diện, một cửa và quy trình tối ưu hóa giúp gia đình bệnh nhi giảm bớt gánh nặng thủ tục hành chính, dành trọn thời gian và tâm trí để chăm sóc con cái. Sự tiện nghi và chuyên nghiệp này càng trở nên ý nghĩa hơn khi bệnh viện chính thức thông tuyến Bảo hiểm Y tế vào tháng 8.2025, mang cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao đến với đông đảo người dân.

Sự giao thoa giữa hai thế hệ chuyên gia

Dù máy móc có hiện đại đến đâu, với Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An, yếu tố con người vẫn là chìa khóa quyết định. Tại bệnh viện này, sự thành công của các ca cấp cứu sơ sinh là kết quả của sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Khoa Sản và Khoa Nhi, dưới sự dẫn dắt của những "cây đa cây đề".

Việc quy tụ được nhiều chuyên gia đầu ngành kết hợp với thiết bị y tế hiện đại giúp Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An tự tin cạnh tranh về chất lượng và giá cả dịch vụ y tế ẢNH: B.B

Đó là PGS-TS-BS Bùi Quốc Thắng, Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, người có 35 năm kinh nghiệm từ các bệnh viện lớn tại TP.HCM về quê hương. Ông không chỉ trực tiếp điều trị mà còn là người thầy truyền lửa, đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ cách sử dụng thiết bị hiện đại kết hợp với sự quan sát tinh tế và cái tâm y đức. Đó là BS.CK2 Lê Phạm Hoa Sơn Trà, Trưởng khoa Sản Phụ khoa, với 27 năm kinh nghiệm, người luôn vững tay lái trong những ca vượt cạn "ngàn cân treo sợi tóc"...

Quy trình phối hợp "Sản - Nhi khép kín" tại đây được vận hành trơn tru: Khi bác sĩ Sản vừa đưa em bé ra khỏi bụng mẹ, bác sĩ Nhi đã sẵn sàng đón lấy để hồi sức ngay tại phòng sinh nếu cần thiết. Sự liền mạch này đảm bảo không một "giây vàng" nào bị lãng phí, tối đa hóa cơ hội sống sót và phát triển khỏe mạnh cho trẻ.

Với sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị cùng đội ngũ chuyên gia tâm huyết, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An đang từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ tin cậy cho sức khỏe mẹ và bé. Đây không chỉ là nơi chữa bệnh, mà là nơi ươm mầm và bảo vệ những thế hệ tương lai của Tây Ninh và vùng lân cận bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm.