Giới trẻ

Hệ thống sấy nông sản giúp tiết kiệm điện năng

Thanh Duy
Thanh Duy
24/08/2025 09:00 GMT+7

Nhằm góp phần tiết kiệm điện năng, nhóm sinh viên ở Cần Thơ đã sáng chế hệ thống sấy nông sản thông qua việc tích hợp thông minh giữa nguồn năng lượng mặt trời và điện lưới bằng giải pháp công nghệ.

Chủ nhân của sáng chế là 3 sinh viên Trường ĐH Công nghệ - Kỹ thuật Cần Thơ, gồm: Thạch Hữu Lợi, Trần Tuấn Cường, Võ Thanh Hồ. Sản phẩm là một buồng sấy khép kín, bên trong lắp đặt tấm vật liệu polycarbonate, có khả năng hấp thụ cao ánh sáng tự nhiên và truyền nhiệt lên đến 1500C. Cùng với đó là hệ thống gia nhiệt điện phụ trợ 800 W.

Thanh Hồ, trưởng nhóm, cho biết hệ thống sấy tích hợp nguồn nhiệt giữa năng lượng mặt trời và điện lưới. Về cách vận hành, sản phẩm ưu tiên sử dụng nguồn nhiệt trực tiếp từ ánh nắng mặt trời. Nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi hoặc cần nhiệt độ cao hơn để sấy, hệ thống sẽ tự động chuyển sang chế độ bù nhiệt bằng điện lưới thông qua một thuật toán điều khiển thông minh. Sự kết hợp linh hoạt này đảm bảo quá trình sấy diễn ra liên tục, ổn định 24/7 và tiết kiệm điện năng.

Hệ thống sấy nông sản giúp tiết kiệm điện năng - Ảnh 1.

Hệ thống sấy nông sản thông minh do nhóm sinh viên Trường ĐH Công nghệ - Kỹ thuật Cần Thơ sáng chế

ẢNH: THANH DUY

Quá trình sấy có thể theo dõi và bấm hủy từ xa. Tính năng này do nhóm phát triển hệ thống điều khiển thông minh tích hợp IoT bằng vi mạch điều khiển ESP32 có kết nối wifi. Các cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm) được lập trình hoạt động đồng bộ, nhằm cung cấp dữ liệu chính xác về điều kiện hoạt động bên trong buồng sấy. Thông qua ứng dụng Blynk trên điện thoại, người dùng có thể theo dõi và điều khiển toàn bộ quá trình sấy từ bất kỳ đâu.

Một tính năng nổi bật nữa là hệ thống tự động lưu trữ toàn bộ dữ liệu sấy lên Google Sheets, tạo ra một cơ sở dữ liệu tham khảo hữu ích. Những thông số về lịch sử sấy như nhiệt độ, độ ẩm, lượng điện năng tiêu thụ theo thời gian thực… được cập nhật bằng các con số trực quan cụ thể. Dựa vào đó, người dùng có thể phân tích hiệu quả sấy, tối ưu hóa quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Hệ thống sấy nông sản giúp tiết kiệm điện năng - Ảnh 2.

Nhóm sinh viên đã thử nghiệm sấy hiệu quả nhiều loại nông sản trước khi ra mắt hệ thống sấy

ẢNH: THANH DUY

Theo Thanh Hồ, các phương pháp sấy truyền thống mà nông dân đang sử dụng là chọn "1 trong 2" nên còn hạn chế. Bởi phơi sấy tự nhiên mặc dù tiết kiệm chi phí nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Trong khi các hệ thống sấy điện truyền thống tuy đảm bảo được độ ổn định nhưng lại tiêu tốn nhiều điện năng. Thực tế này cần có một giải pháp sấy tiết kiệm, có thể phối hợp 2 nguồn năng lượng với nhau và hoạt động tự động thì sẽ có nhiều triển vọng.

Trước khi ra mắt, sản phẩm đã thử nghiệm và đạt hiệu quả ổn định trong việc sấy các loại nông sản như hoa đậu biếc, lá trà xanh, chuối cao, khô cá sặc đồng, khô cá lóc đồng… Vừa qua, hệ thống sấy nông sản thông minh đoạt giải nhất cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Trường ĐH Công nghệ - kỹ thuật Cần Thơ năm 2025. 

