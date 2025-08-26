Hệ thống truyền tải điện quốc gia được đảm bảo an toàn sau bão số 5

Chiều tối 25.8, bão số 5 đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, đến sáng 26.8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Bão đã gây nhảy một số đường dây của EVNNPT. Sau đó, các đường dây được đóng điện trở lại ngay, hệ thống truyền tải điện quốc gia được đảm bảo an toàn sau bão.

Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 5, EVNNPT đã cử 2 đoàn công tác ứng trực tại vùng tâm bão, đồng thời ban hành 3 công điện gửi các đơn vị trực thuộc yêu cầu khẩn trương triển khai ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và hoàn lưu bão.

Tổng giám đốc EVNNPT kiểm tra hệ thống bơm tiêu úng tại Trạm biến áp 220 kV Vinh (Nghệ An), sau khi bão số 5 đi qua ẢNH: EVNNPT

Theo đó, EVNNPT yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Công thương, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPT trước đó về ứng phó với thiên tai.

Các đơn vị đã thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời; cập nhật, thực hiện đầy đủ các nội dung trong công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên phần mềm SMIS. Tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết, tập trung chỉ đạo, kiểm tra, triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đảm bảo vận hành liên tục, ổn định và thông suốt đối với các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó khi sự cố kênh truyền.

Nhân viên vận hành đường dây của Đội Truyền tải điện Nghệ An đi kiểm tra hành lang tuyến sau bão số 5 sáng 26.8 ẢNH: EVNNPT

Công ty Truyền tải điện 1, 2 tổ chức trực ban 24/24, tùy theo diễn biến của bão để tái lập ca trực; khẩn trương xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống bão và thực hiện mọi giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và tài sản; các trạm nằm trong vùng ảnh hưởng tái lập ca trực trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền.

Đối với các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng, các đơn vị xây dựng phương án trực vận hành và phòng, chống phù hợp để đảm bảo an toàn, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống có thể xảy ra. Kiểm tra, rà soát, đảm bảo sẵn sàng làm việc của máy phát Diesel và dự trữ đủ nhiên liệu; kiểm tra hệ thống điện tự dùng AC, DC nhất là hệ thống phóng nạp ắc quy, đảm bảo hệ thống tự dùng làm việc ổn định, tin cậy trong mọi tình huống.

Tổ chức kiểm tra, cắt tỉa cây cao, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; xúc dọn đất, đá khơi thông và bổ sung rãnh thoát nước (nếu cần) hướng ra xa khu vực có nguy cơ sạt lở; gia cố các điểm xung yếu có nguy cơ bị sự cố. Tăng cường cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập sâu tại các trạm, tuyến đường dây qua vùng núi dốc, ven sông suối, đặc biệt chú ý khu vực có địa hình xung yếu hoặc đã từng có tiền sử sạt lở.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng, Đội trưởng Đội Truyền tải điện Nghệ An, cho biết: Theo dự báo, tỉnh Nghệ An là tâm bão số 5. Trước tình hình trên, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, EVN và EVNNPT, đơn vị đã triển khai tất cả các giải pháp để củng cố lưới điện trước bão. Sau khi bão đi qua, rất may mắn hệ thống truyền tải điện được giữ vững và đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định.

Trước đó, ngày 25.8, lãnh đạo EVNNPT trực ứng phó bão số 5 tại vùng tâm bão ẢNH: EVNNPT

Ngay sau bão tan, lãnh đạo EVNNPT yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung lực lượng kiểm tra, rà soát các thiệt hại, ảnh hưởng sau bão lũ. Khi có ảnh hưởng cần nhanh chóng tổ chức xử lý, khắc phục, khôi phục cấp điện nhanh nhất theo phương châm "4 tại chỗ". Quá trình thực hiện phải bảo đảm an toàn cho người, thiết bị.

Lãnh đạo EVNNPT nhấn mạnh, sau bão là hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn, vì vậy các đơn vị không được phép chủ quan, cần tiếp tục duy trì ứng trực với phương châm "4 tại chỗ" để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định.