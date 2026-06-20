Hệ thống Y tế 315 khởi công Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 Tây Ninh

Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 Tây Ninh tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh

Hiện nay, Hệ thống Y tế 315 đã phát triển chuỗi 200 phòng khám chuyên khoa, trên cả nước, tập trung vào các chuyên khoa như: Nhi đồng 315, Tiêm chủng nhi 315, Phụ sản 315, Mắt 315, Tim mạch tiểu đường 315, Mắt 315 và Tâm thần - Tâm lý nhi 315. Số lượng phòng khám chủ yếu tập trung vào chuyên khoa Nhi và Sản, cung cấp dịch vụ khám nhi khoa, sản phụ khoa, tiêm chủng.

Hệ thống Y tế 315 đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên hơn 300 phòng khám chuyên khoa sản - nhi, đồng thời phát triển hệ thống bệnh viện sản - nhi chuyên khoa trên cả nước trong thời gian tới.

Việc khởi công Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 của Hệ thống Y tế 315 đánh dấu hành trình từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành chuỗi bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi hàng đầu tại Việt Nam

Vừa qua, Hệ thống Y tế 315 đã chính thức khởi công Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 Tây Ninh (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) và tiếp tục xúc tiến các dự án bệnh viện tại các địa phương như Long An, Bà Rịa, Mỹ Tho, TP.HCM…

Việc khởi công Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 của Hệ thống Y tế 315 đánh dấu hành trình từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành chuỗi bệnh viện chuyên khoa Sản - Nhi hàng đầu tại Việt Nam. Theo đúng chiến lược phát triển hệ thống đã được doanh nghiệp định hướng, cả hệ thống sẽ kết nối phòng khám và bệnh viện thành một hệ thống y tế tích hợp, phục vụ toàn diện hành trình chăm sóc mẹ và trẻ - từ khám sàng lọc, theo dõi thai kỳ ở tuyến phòng khám đến sinh nở và các dịch vụ chuyên sâu ở tuyến bệnh viện.

Hệ thống Y tế 315 đã chính thức khởi công Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 Tây Ninh (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) và tiếp tục xúc tiến các dự án bệnh viện tại các địa phương như Long An, Bà Rịa, Mỹ Tho, TP.HCM…

Với mong muốn mở rộng đi cùng nâng cao và chuyên sâu hơn, Hệ thống Y tế 315 đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng mạng lưới phòng khám trên toàn quốc, song song với việc phát triển các bệnh viện chuyên khoa vệ tinh tại các địa phương, đồng thời hướng tới các dịch vụ giá trị cao hơn như hỗ trợ sinh sản (IVF) và chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

Việc khởi công Bệnh viện Phụ sản Quốc tế 315 Tây Ninh là bước tiến tiếp theo cho chiến lược phát triển Hệ thống bệnh viện của Y tế 315, trong bối cảnh ngành y tế tư nhân Việt Nam được dự báo còn nhiều cơ hội tăng trưởng.