Hệ thống y tế cũng cần được 'vệ sinh' không gian mạng

Tuy nhiên, một trong những điểm yếu chính trong lĩnh vực này là nguy cơ tiềm ẩn của các cuộc tấn công mạng vào các thiết bị Internet về Đồ vật y tế (IoMT), có thể làm lộ thông tin nhạy cảm của bệnh nhân và gây gián đoạn các dịch vụ thiết yếu.

Tin tặc thường xuyên sử dụng nhiều biện pháp khác nhau tấn công người dùng

Theo đó, tin tặc có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để xâm nhập cơ sở dữ liệu và những phương pháp này liên tục được phát triển. Một trong những phương pháp phổ biến nhất mà tin tặc sử dụng để xâm nhập cơ sở dữ liệu là tấn công giả mạo (Phishing). Phishing liên quan đến việc lừa người dùng cung cấp thông tin đăng nhập hoặc thông tin nhạy cảm khác thông qua email hoặc tin nhắn có vẻ như đến từ một nguồn hợp pháp. Khi đã có thông tin đăng nhập, hacker có thể sử dụng chúng để truy cập cơ sở dữ liệu.

Một phương pháp phổ biến khác là tiêm SQL (SQL injection), liên quan đến việc chèn mã độc vào một trang web hoặc ứng dụng sử dụng cơ sở dữ liệu. Mã này sau đó có thể được sử dụng để thao túng hoặc trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Phần mềm độc hại cũng thường được sử dụng để truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu. Điều này có thể bao gồm virus, trojan và các loại phần mềm độc hại khác.

Tấn công phi kỹ thuật (Social engineering) cũng là một phương thức mà tin tặc sử dụng để truy cập cơ sở dữ liệu. Tấn công phi kỹ thuật liên quan đến việc thao túng con người để đưa ra thông tin nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin đăng nhập. Điều này có thể bao gồm các phương pháp như viện cớ - hacker giả vờ là người khác để truy cập cơ sở dữ liệu.

Theo bà Hương Lê, Giám đốc Exclusive Networks Vietnam, việc lựa chọn kỹ lưỡng các thiết bị IoMT và đảm bảo rằng những thiết bị này có các tính năng bảo mật mạnh mẽ có thể giảm thiểu đáng kể nguy cơ tấn công an ninh mạng. Thực hiện các kiểm soát truy cập cũng rất quan trọng, bởi vì bằng cách hạn chế quyền truy cập vào thiết bị y tế và dữ liệu bệnh nhân chỉ dành cho nhân viên được ủy quyền, chúng ta có thể giảm thiểu tiềm năng truy cập trái phép và rò rỉ dữ liệu. Việc phát hiện và kiểm tra nhanh chóng các thiết bị, phân đoạn và thực thi quyền truy cập tối thiểu để bảo vệ khỏi các mối đe dọa đã và chưa biết đến, cũng rất quan trọng. Thêm vào đó, đơn giản hóa hoạt động và tối ưu hóa các giao thức an ninh mạng có thể giúp các cơ sở y tế duy trì bảo mật chặt chẽ, bao gồm việc cập nhật phần mềm thường xuyên, giám sát mạng để tìm kiếm các lỗ hổng và có một kế hoạch ứng phó rõ ràng.



An ninh mạng trong hệ thống y tế là điều rất quan trọng

Ngoài ra, có nhiều giải pháp an ninh mạng chuyên nghiệp có thể được triển khai để cải thiện an ninh của hệ thống y tế. Giải pháp đầu tiên là triển khai tường lửa thế hệ tiếp theo, có thể cung cấp bảo vệ chống đe dọa tiên tiến và kiểm soát tinh vi hơn đối với lưu lượng mạng. Một giải pháp khác là sử dụng hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, giúp các tổ chức y tế phát hiện và đáp ứng sự cố an ninh ngay tại chỗ, giảm thiểu thiệt hại tiềm năng từ các cuộc tấn công mạng.

Một số giải pháp chuyên nghiệp được phục vụ cho các cơ sở y tế bao gồm an ninh mạng, an ninh nhận dạng, EDR, an ninh OT, mạng AI và đào tạo an ninh để giảm thiểu lỗi con người. Bằng cách đầu tư vào những giải pháp này, các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể bảo vệ tốt hơn mạng lưới, thiết bị và dữ liệu bệnh nhân của họ, đảm bảo cung cấp chăm sóc y tế chất lượng cao cho bệnh nhân.

Được biết, Exclusive Networks là hãng bảo mật mạng toàn cầu mang đến cho đối tác và khách hàng sự kết hợp độc đáo của dịch vụ và danh mục sản phẩm đã được kiểm chứng hiệu quả trên thị trường. Hiện tại, hãng đang có văn phòng tại hơn 45 quốc gia và khả năng phục vụ khách hàng tại hơn 170 quốc gia.