Hệ thống y tế Vinmec vào top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Hệ thống đánh giá của Brand Finance dựa trên các tiêu chí quan trọng về thương hiệu, hiệu quả tài chính, tiềm năng tăng trưởng.

Ảnh: Vinmec

Tại Việt Nam, Vinmec (ảnh) là đơn vị tiên phong triển khai liệu pháp miễn dịch tự thân AIET (giúp người bệnh ung thư củng cố hệ miễn dịch để kích thích các tế bào miễn dịch hoạt động, tăng khả năng nhận diện và tấn công tế bào ung thư, tăng hiệu quả điều trị khi áp dụng các phương pháp phẫu thuật, hóa trị và xạ trị); nghiên cứu và phát triển CAR-T, một trong những phương pháp điều trị ung thư tiên tiến nhất hiện nay; ứng dụng toàn diện công nghệ 3D trong phẫu thuật tái tạo và điều trị cá thể hóa, đặc biệt với các ca ung thư xương phức tạp…