Hệ tiện ích đồng loạt khởi công: THE SOLIA bước vào giai đoạn ‘đô thị sống thật’

Khi đô thị sống thật hình thành, giá trị an cư, khai thác và đầu tư đều bứt tốc, tạo lợi thế mà các dự án còn trên giấy khó có thể mang lại.

Khan hiếm nguồn cung đủ khả năng ở thực tức thời nhưng vẫn hợp túi tiền

Thị trường có nhiều dự án ra mắt nhưng không phải dự án nào cũng đủ sức kéo cư dân về ở. Một khu đô thị muốn "sống được" phải hội tụ pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện, tiện ích vận hành thật và nằm trong khu vực có nhu cầu ở lớn - những yếu tố hiện rất khan hiếm tại vùng giáp TP.HCM.

Trong khi nhu cầu ở thực chiếm 70 - 80% thị trường, mặt bằng giá tại nhiều khu vực đã tăng mạnh, như Lương Hòa - Tây Ninh (trước là Bến Lức, Long An) với nhà phố 70 - 80 triệu/m² và căn hộ 30 - 50 triệu/m², vượt xa khả năng chi trả khi thu nhập chỉ tăng 6 - 8%/năm.

Ngược lại, Bến Lức đang lên nhờ lợi thế cửa ngõ TP.HCM và sự bùng nổ KCN, thu hút chuyên gia và lao động kỹ thuật cao - nhóm cần khu đô thị ở thật, tiện ích đầy đủ. Sự lệch pha cung - cầu khiến các dự án pháp lý rõ ràng, tiện ích vận hành như THE SOLIA trở thành điểm sáng hiếm hoi đáp ứng đúng nhu cầu thị trường.

THE SOLIA là số ít dự án hoàn tất 100% hạ tầng, sổ đỏ sẵn từng sản phẩm trước khi giao dịch ra thị trường

THE SOLIA - khu đô thị phía tây TP.HCM sẵn sàng đón cư dân về ở

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên các dự án hoàn thiện thật, THE SOLIA tạo khác biệt với chiến lược "làm trước - giới thiệu sau", đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ở thực: pháp lý rõ ràng, tiện ích vận hành và tiến độ không phải chờ. Chỉ trong thời gian ngắn, loạt tiện ích cốt lõi đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng: công viên thể thao với đường chạy bộ, khu gym ngoài trời, sân đa năng; khu vui chơi trẻ em với cây xanh tốt cho sức khỏe; Sales Gallery, cổng chào Solia Gateway. Đặc biệt, hồ bơi phong cách resort dành cho cả người lớn và trẻ em rộng 400m² áp dụng công nghệ điện phân muối an toàn cho da và hô hấp. Đây đều là những tiện ích "dùng được ngay", phục vụ thiết thực cho đời sống cư dân.

So với quy mô dự án 20,5ha, diện tích hồ bơi 400m² được đánh giá là lớn, chứng tỏ năng lực và tâm huyết của chủ đầu tư đối với sức khỏe cư dân

SOLIA GROUP cũng là số ít chủ đầu tư hoàn tất 100% hạ tầng trước khi bán ra. Cư dân có thể dọn về ở ngay khi bước ra cổng là mặt tiền Vành đai 4, liền kề trường học, bệnh viện, siêu thị điện máy và được bao quanh bởi khu dân cư sầm uất. Sự kết hợp giữa nội khu hoàn chỉnh và ngoại khu đầy đủ giúp khả năng lấp đầy cao, tạo sinh khí sống động cho toàn dự án.

Một dự án sở hữu sổ đỏ sẵn, hạ tầng hoàn thiện và tiện ích vận hành như THE SOLIA trở thành lựa chọn an toàn cho người mua ở thực, đồng thời là "điểm rơi" lý tưởng để nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của khu tây TP.HCM.

APOLLO - Park River: Mảnh ghép hoàn chỉnh trong đô thị đang vận hành

Bước sang giai đoạn 2 - APOLLO Park River, chủ đầu tư tiếp tục mở rộng và nâng cấp hệ sinh thái đô thị, kiến tạo phiên bản sống hoàn chỉnh hơn cho cư dân.

Trong giai đoạn này, APOLLO - Park River trở thành mảnh ghép phù hợp để đón dòng cư dân dịch chuyển về khu tây TP.HCM

Nổi bật nhất là công viên ven sông - "trái tim sinh thái" của toàn khu. Không chỉ được nâng cấp với đường dạo bộ uốn quanh mặt nước, sân tập ngoài trời, vườn cảnh quan và các không gian thư giãn, công viên còn trở thành trục cảnh quan chủ đạo, mang đến lối sống cân bằng: gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn liền mạch với nhịp sống đô thị.

Song song đó, nhịp sống thương mại được kích hoạt mạnh mẽ với việc khởi công Trung tâm thương mại Solia Plaza hơn 4.000 m² trên mặt tiền Vành đai 4. Việc triển khai đồng bộ dãy shophouse thương mại cũng mở đường cho sự xuất hiện của các thương hiệu bán lẻ và dịch vụ, góp phần đẩy nhanh tốc độ lấp đầy đô thị.

Solia Plaza kỳ vọng trở thành điểm mua sắm - ẩm thực - giải trí mới của khu tây nam TP.HCM

Bức tranh tiện ích càng hoàn thiện khi sẽ có Phòng khám đa khoa dự kiến vận hành vào quý 2 năm sau. Sự hiện diện của đơn vị y tế chuyên nghiệp này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn tạo hiệu ứng "nam châm", hút thêm nhu cầu thương mại và thúc đẩy hoạt động shophouse, đúng tinh thần "buôn có bạn, bán có phường".

Với ba mảnh ghép then chốt công viên ven sông nâng cấp, Solia Plaza khởi công và Tâm An sắp vận hành, giai đoạn 2 APOLLO – Park River không chỉ là bước tiếp nối, mà còn là cú nâng cấp mạnh mẽ, đưa THE SOLIA trở thành khu đô thị đầy đủ tiện ích, sinh khí sầm uất và sẵn sàng đón cư dân an cư ngay hôm nay.

Với hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích hoạt động liên tục và cộng đồng cư dân đang hình thành, THE SOLIA tạo lợi thế khác biệt: thanh khoản cao hơn, giá trị tài sản tăng bền vững và khả năng khai thác kinh doanh, cho thuê rõ nét. Trong bối cảnh khu tây TP.HCM khan hiếm dự án có thể ở ngay, THE SOLIA trở thành lựa chọn nổi bật, nơi "đô thị sống thật" mang lại giá trị thật cho cả người mua ở và nhà đầu tư.