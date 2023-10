Headline: Hội sành đi - khi Gen Z quyết chí sành luật, đi xe an toàn

H ỘI SÀNH ĐI - được ra đời nằm trong khuôn khổ chiến dịch truyền thông An toàn giao thông năm 2023 mang tên Nhập hội Gen Z - Là đi đúng luật được phát động và thực hiện dưới sự phối hợp của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC) nhằm hướng đến mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức và tạo động lực thay đổi hành vi khi tham gia giao thông của giới trẻ Việt Nam. Điều đặc biệt hơn nữa, chiến dịch còn kết hợp với những người trẻ có sức ảnh hưởng đối với thế hệ Z hiện nay: Rapper Low G, Umie và Captain.

Nhắc đến Gen Z là nhắc đến một thế hệ đầy tự tin và bản lĩnh, luôn biết cách tạo ra xu hướng và lan tỏa sức ảnh hưởng của mình đến mọi người xung quanh. Từ mạng xã hội đến đời thực, từ đường phố bụi bặm đến sân khấu lấp lánh, cách thế hệ Z thể hiện tư duy và vận hành cuộc sống của mình cũng mang màu sắc riêng biệt, không bị rập khuôn. Chính vì vậy, khi được giao nhiệm vụ trở thành "thủ lĩnh giao thông" trong chiến dịch này, ba đại diện Gen Z háo hức nhập cuộc và quyết tâm mang đến ngôn ngữ giao thông độc đáo, sáng tạo, đậm chất riêng nhằm truyền cảm hứng cho việc tham gia giao thông trở nên thú vị và dễ đi vào lòng giới trẻ hơn bao giờ hết.

Hội sành đi với ba đại diện đảm nhiệm ba vai trò khác nhau:

Đầu tiên là "Flex sư" đường phố Low G Nguyễn Hoàng Long. Không chỉ gây bão mạng xã hội nhờ những bản rap triệu view với flow rap sáng tạo, nhiều giải thưởng về bộ môn nghệ thuật Gloving và Tutting từ năm 12 tuổi, chàng trai Gen Z Low G còn là còn kết nạp vào profile khủng của mình biệt tài sành hết mọi hiệu lệnh đường phố, nằm lòng tất tần tật mọi loại biển báo, tự tin là một người luôn tham gia giao thông đúng luật. Nổi tiếng với dòng nhạc "flex", Low G cho rằng sẽ tuyệt vời hơn khi giới trẻ chúng ta "flex"' những điều ý nghĩa mà mình đang làm vì cộng đồng, xuất phát từ những điều đơn giản nhất như là một công dân tuân thủ luật.



Góp mặt trong bộ ba thủ lĩnh còn có "Queen an toàn" Umie (Uyển My). Nàng rapper ngọt ngào xinh xắn tham gia vào "Hội sành đi" nhờ biệt tài nắm trọn mọi quy tắc, lỗi vi phạm đường bộ. Umie tự tin với khả năng của mình và cảm thấy tự hào khi góp phần truyền cảm hứng cho giới trẻ cùng chia sẻ kiến thức an toàn giao thông, quyết chí vì một thế hệ không chỉ sành điệu mà còn sành luật.



Cuối cùng là chàng em út của Hội sành đi - "Chuyên gia xa lộ" Captain Hoàng Đức Duy - chàng thủ khoa thanh nhạc gây chú ý trong cộng đồng trẻ khi góp mặt tại Rap Việt mùa 3. Không chỉ oanh tạc cảm xúc khán giả với những màn trình diễn đậm cá tính, Captain còn chinh chiến mượt mà trên những cung đường nhờ luôn trang bị đầy đủ phụ kiện cực cool từ quần áo, giày bảo hộ, găng tay, mũ bảo hiểm đạt chuẩn. Đây là điều cực kỳ quan trọng để mỗi chúng ta chủ động trang bị sự an toàn cho bản thân khi tham gia giao thông. Captain chia sẻ nhiệm vụ này là một cột mốc ý nghĩa giúp anh chàng có thể tiếp cận được với nhiều người trẻ đang sống cùng thời đại với mình, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm tham gia giao thông vì một thế hệ đi an toàn.



Theo số liệu của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSC), tai nạn giao thông ở trẻ em tại Việt Nam có chiều hướng tăng nhanh, đặc biệt ở lứa tuổi THPT, đây cũng là vấn đề nhức nhối mà cơ quan nhà nước đang đối mặt và phải tiến hành nhiều biện pháp, công cụ để giải quyết. Một trong số đó chính là pháp luật. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi khi tham gia giao thông ở thế hệ trẻ là một trong những điều kiện cơ bản nhất để bảo đảm xã hội an toàn, văn minh, tiến đến quá trình hội nhập quốc tế.

Và trong chiến dịch ý nghĩa này, Hội sành đi chính là cầu nối giúp truyền tải ngôn ngữ giao thông một cách thú vị, dễ hiểu và đầy sáng tạo đến thế hệ Z - những người tiên phong trong thời đại dịch chuyển dễ dàng sành luật và chấp hành an toàn giao thông, hạn chế những vấn nạn giao thông đáng tiếc.

