Helen Mirren vào vai Thủ tướng Israel Golda Meir trong phim 'Golda'

"Năm 1973, nhà lãnh đạo của khu vực tranh chấp nhất trên thế giới là Golda Meir" là dòng chữ hiện lên trên màn hình ở phần mở đầu trước khi Helen Mirren (78 tuổi) xuất hiện trong vai nhân vật chính trị quyền lực, chuẩn bị phát biểu về nhà nước Israel.

Diễn viên Helen Mirren hóa thân thành Thủ tướng Israel Golda Meir CNN

Bộ phim Golda dựa trên câu chuyện có thật, xoay quanh Golda Meir trong "19 ngày căng thẳng" xung quanh cuộc chiến Yom Kippur năm 1973.

Trong phim, Helan Mirren đấu tranh gay gắt với nhiều người cùng thời, bao gồm cả Henry Kissinger (Liev Schreiber đóng) - cựu chính trị gia Mỹ về quan điểm chính trị cũng như đường lối lãnh đạo đất nước.

Golda Meir (1898-1978) giữ chức Thủ tướng Israel từ năm 1969 đến 1974. Bà là nhân vật quyền lực toàn cầu nhưng được cho là mang mặc cảm tội lỗi về những người đã mất trong chiến tranh Yom Kippur cho đến những ngày cuối đời.

"Bà có biết bao nhiêu người đã chết không?", Schreiber hỏi Mirren trong phim.

Thủ tướng Golda Meir năm 1973 tại Tel Aviv, Israel CNN

Golda không phải là bộ phim đầu tiên Helan Mirren đóng vai một nhân vật Do Thái đáng chú ý. Bà từng thể hiện người tị nạn Do Thái Maria Altmann trong bộ phim Woman in Gold (2015) cùng với Ryan Reynolds. Vai diễn đã mang về cho bà đề cử giải Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG) hạng mục Nữ diễn viên chính.

Helen Mirren đoạt giải Oscar nhờ đóng vai một nguyên thủ quốc gia khác – Nữ hoàng Elizabeth II trong phim The Queen năm 2006. Năm ngoái, bà phải đối mặt với phản ứng dữ dội khi đóng vai Meir. Một số nhà phê bình cho rằng một diễn viên Do Thái đáng lẽ phải được chọn vào vai Meir, thay vì Mirren - không phải người Do Thái.

Trong khi đó nữ diễn viên thừa nhận bà đã trao đổi với đạo diễn Guy Nattiv khi tham gia phim Golda, về mong muốn chọn bà mặc dù không phải là người Do Thái. Bà nói: "Có rất nhiều sự bất công khủng khiếp trong nghề nghiệp của tôi".

Camille Cottin (nổi tiếng qua phim House of Gucci) đóng vai Lou Kaddar trong Golda cùng với Liev Schreiber, Helen Mirren, Ohad Knoller, Dominic Mafham, Emma Davies... Phim ra rạp ngày 25.8 tại Mỹ.