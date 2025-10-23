Hema - 'lá chắn thông minh' kiểm soát nhiễm trùng và lành thương

Hema - Giải pháp lành thương từ Cộng hòa Séc

Hema và cấu trúc Polymer độc đáo - Giải mã "lá chắn" vô hình

Câu chuyện của Hema khởi đầu từ những năm 1990, khi Giáo sư Otto Wichterle - "cha đẻ của kính áp tròng hiện đại" - phát hiện ra khả năng đặc biệt của hydroxyethyl methacrylate (HEMA): một polymer ưa nước có tính tương thích sinh học cao, mềm dẻo, bền và an toàn với mô sống.

Phát hiện đó đã mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho ngành y sinh học. Từ nền tảng ban đầu của HEMA, Tiến sĩ Jiri Labsky cùng các nhà khoa học tại Viện Hóa học Đại phân tử tiếp tục mở rộng nghiên cứu, tạo nên SHA polymer - thế hệ polymer cải tiến, được tích hợp các amin có cản trở lập thể. Chính cấu trúc này là "trái tim" của Hema.

Nếu các loại dung dịch hay gel bảo vệ vết thương truyền thống chỉ dừng lại ở việc "che phủ" và "duy trì độ ẩm", thì Hema tác động ở mức sâu hơn:

Tạo lớp màng sinh học: Khi tiếp xúc với mô tổn thương, Hema hình thành một lớp polymer mỏng, ổn định và linh hoạt, giúp giảm ma sát cơ học, hạn chế đau rát.

Trung hòa gốc tự do (ROS), yếu tố chính kéo dài quá trình viêm và phá hủy tế bào: Các nhóm amin được bảo vệ không gian trong SHA polymer hoạt động như "bẫy gốc tự do", giúp kiểm soát viêm ngay từ sớm, tạo điều kiện cho quá trình tăng sinh mô.

Rút ngắn thời gian lành thương gấp 2 lần: Nhờ việc duy trì môi trường ẩm, sạch, ổn định, Hema ngăn ngừa tình trạng vết thương bị nhiễm trùng, thúc đẩy quá trình làm lành vết thương nhanh chóng , hạn chế hình thành sẹo xấu.

Hema tạo màng bảo vệ vết thương suốt 24 giờ

Ứng dụng thực tiễn trong y học

Công nghệ SHA polymer được cấp bằng sáng chế của Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc và hiện được VH Pharma sản xuất dưới dạng các sản phẩm chăm sóc vết thương chuyên biệt. Trong thực tế lâm sàng, Hema đã chứng minh hiệu quả trong các trường hợp:

Chăm sóc vết thương hở, vết bỏng và loét mạn tính.

Hỗ trợ hồi phục sau phẫu thuật hoặc thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn.

Làm dịu và bảo vệ vùng da nhạy cảm, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và hình thành sẹo phì đại.

Nhờ độ an toàn cao và hiệu quả kháng khuẩn tự nhiên, Hema dần trở thành giải pháp tiêu chuẩn mới trong chăm sóc hậu phẫu, giúp bệnh nhân không còn lo lắng về nhiễm trùng, đau rát hay sẹo xấu sau điều trị.

Các nghiên cứu lâm sàng tại châu Âu cho thấy, bệnh nhân được điều trị bằng Hema có thời gian lành thương nhanh gấp đôi so với khi sử dụng sản phẩm che phủ thông thường. Mô mới hình thành đều, khỏe và ít để lại sẹo phì đại, yếu tố đặc biệt quan trọng trong điều trị thẩm mỹ.

Giải pháp an toàn cho nhiều đối tượng

Hema được đánh giá cao không chỉ nhờ hiệu quả mà còn bởi độ an toàn sinh học. Nhờ cơ chế chỉ hoạt động trên bề mặt, không thẩm thấu vào tế bào, sản phẩm có thể dùng trực tiếp trên vết thương hở mà không gây đau rát hay kích ứng.

Điều này giúp Hema phù hợp với nhiều nhóm bệnh nhân khác nhau - từ trẻ sơ sinh, phụ nữ sau sinh, đến những người vừa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ hoặc điều trị ngoại khoa. Trong nhiều trường hợp, các chuyên gia xem Hema như "giải pháp trung gian thông minh", đặc biệt hữu ích khi cần giảm nguy cơ kháng thuốc.

Hema an toàn cho mọi đối tượng

Với ưu thế an toàn và khả năng ứng dụng rộng rãi, Hema đang trở thành giải pháp được nhiều chuyên gia da liễu, phẫu thuật và thẩm mỹ tin dùng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và rút ngắn hành trình hồi phục cho bệnh nhân.