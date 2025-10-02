Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe Làm đẹp

HemaHeal - Mảnh ghép còn thiếu trong quản lý phục hồi sau phẫu thuật

Nguồn: Mai Hân Group
Nguồn: Mai Hân Group
02/10/2025 19:48 GMT+7

Trong khi kỹ thuật phẫu thuật ngày càng hiện đại, thì quản lý phục hồi sau phẫu thuật vẫn là thách thức lớn với nhiều biến chứng kéo dài. Đặc biệt, việc chăm sóc vết thương hở đòi hỏi giải pháp vừa an toàn, vừa hiệu quả.

HemaHeal - Mảnh ghép còn thiếu trong quản lý phục hồi sau phẫu thuật - Ảnh 1.

Hema hoàn thiện quy trình chăm sóc vết thương sau phẫu thuật

Hậu phẫu thuật: Mắt xích quyết định nhưng thường bị bỏ quên

Trong y học hiện đại, phẫu thuật ngày càng trở nên chính xác và ít xâm lấn hơn nhờ tiến bộ về công nghệ và kỹ thuật. Tuy nhiên, một sự thật không thể phủ nhận là thành công của ca phẫu thuật không dừng lại ở khoảnh khắc vết mổ được khâu lại. Hậu phẫu thuật mới là chặng đường then chốt quyết định chất lượng phục hồi, sự hài lòng của bệnh nhân và thậm chí cả tỷ lệ biến chứng về sau.

Trên thực tế, giai đoạn hậu phẫu thuật thường đi kèm nhiều rủi ro: nhiễm trùng, viêm kéo dài, sẹo xấu hoặc thời gian hồi phục quá lâu. Đây là "điểm nghẽn" mà nhiều bệnh viện, phòng khám và chuyên gia phẫu thuật vẫn đang loay hoay tìm giải pháp tối ưu.

HemaHeal - Mảnh ghép còn thiếu trong quản lý phục hồi sau phẫu thuật - Ảnh 2.

ROS “kẻ hai mặt” trong quá trình lành thương

Chính trong bối cảnh đó, HemaHeal ra đời như một bước tiến mới trong quản lý phục hồi sau phẫu thuật, đặc biệt với ưu thế an toàn và hiệu quả cho cả vết thương hở.

Nghiên cứu về Hema bắt đầu từ những năm 1990 tại Cộng hòa Séc, nơi tập trung nhiều nhà khoa học hàng đầu về hóa học đại phân tử. Tiền đề quan trọng xuất phát từ công trình của Giáo sư Otto Wichterle - "cha đẻ" của kính áp tròng - người đã phát hiện khả năng đặc biệt của polyme ưa nước hydroxyethyl methacrylate (HEMA).

Kế thừa phát hiện đó, tiến sĩ Jiri Labsky và cộng sự đã đi xa hơn bằng cách tích hợp các amin cản trở lập thể - những phân tử có khả năng "bẫy" gốc tự do vào cấu trúc polyme. Thành quả là sự ra đời của một dạng gel mới, có thể tạo môi trường sinh học tương thích với mô sống, đồng thời tác động trực tiếp đến quá trình lành thương. Chính bước ngoặt này đã đặt nền móng cho HemaHeal, sản phẩm hiện nay được sản xuất bởi Công ty VH Pharma và lưu hành rộng rãi trên thị trường châu Âu.

HemaHeal - Mảnh ghép còn thiếu trong quản lý phục hồi sau phẫu thuật - Ảnh 3.

HemaHeal là thành quả nghiên cứu từ Cộng hoà Séc

Cơ chế ROS - Điểm mấu chốt trong quá trình lành thương

Để hiểu vì sao HemaHeal khác biệt, cần nhìn vào cơ chế sinh học trong giai đoạn đầu của quá trình chữa lành vết thương. Khi da bị tổn thương, hệ miễn dịch lập tức giải phóng cytokine gây viêm, kéo theo sự hình thành các loại oxy phản ứng (ROS). Trong một mức độ nhất định, ROS hỗ trợ tiêu diệt vi khuẩn và thúc đẩy tái tạo. Nhưng nếu ROS sản sinh quá nhiều, trạng thái stress oxy hóa sẽ xuất hiện, gây tổn thương thêm cho mô và kéo dài thời gian điều trị.

Nhiều phương pháp truyền thống chỉ tập trung vào kháng khuẩn hoặc giữ ẩm, mà chưa giải quyết triệt để sự mất cân bằng ROS - yếu tố then chốt làm chậm quá trình hồi phục. Đây chính là khoảng trống mà HemaHeal đã lấp đầy bằng giải pháp khoa học.

Copolymer SHA - Nền tảng khoa học đột phá

Điểm độc đáo của HemaHeal nằm ở cấu trúc copolymer SHA đặc biệt, trong đó các amin được bảo vệ không gian được tích hợp vào mạng lưới phân tử. Nhờ vậy, HemaHeal có khả năng trung hòa các gốc oxy phản ứng ngay tại vị trí tổn thương, giúp kiểm soát tình trạng viêm từ gốc rễ.

Ngay sau khi thoa, gel nhanh chóng hấp thụ ROS và dịch tiết từ vết thương, đồng thời hình thành một lớp màng bảo vệ trong suốt. Lớp màng này vừa ngăn chặn sự xâm nhập của vi sinh vật, vừa duy trì độ pH tối ưu cho môi trường tái tạo mô. Khác với các sản phẩm thông thường, mạng lưới phân tử lớn của HemaHeal không thẩm thấu vào cơ thể, mà chỉ hoạt động tại bề mặt, an toàn cho mọi đối tượng, kể cả trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai.

HemaHeal - Mảnh ghép còn thiếu trong quản lý phục hồi sau phẫu thuật - Ảnh 4.

Cấu trúc Copolymer đặc biệt giúp trung hòa ROS tạo môi trường lý tưởng để lành thương

 *Tham khảo Bộ đôi Hema tại đây:

https://hema.vn/san-pham/hemacut-spray-xit-lanh-thuong.html

https://hema.vn/san-pham/hemheal-gel-lanh-thuong.html

Trải nghiệm dễ chịu cho bệnh nhân, tiện lợi cho chuyên gia

Trong giai đoạn hậu phẫu thuật, nỗi ám ảnh lớn với bệnh nhân không chỉ là nguy cơ nhiễm trùng mà còn là cảm giác đau rát kéo dài. HemaHeal giải quyết đồng thời cả hai thách thức này.

Lớp màng polymer sinh học trong suốt, không dính giúp giảm đau buốt khi thay băng, đồng thời duy trì môi trường ẩm lý tưởng cho mô mới hình thành. Bệnh nhân vì thế cảm thấy thoải mái hơn, hồi phục nhanh hơn.

Với chuyên gia, HemaHeal mang lại sự thuận tiện trong theo dõi: màng trong suốt cho phép quan sát diễn biến vết thương, hạn chế can thiệp không cần thiết. Khả năng bám dính linh hoạt cũng ngăn ngừa "khoảng chết", nguyên nhân dễ gây tích tụ dịch và nhiễm trùng.

Các chuyên gia phẫu thuật đánh giá HemaHeal không chỉ giúp giảm biến chứng mà còn rút ngắn thời gian hồi phục, nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân. Đây chính là lý do sản phẩm đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên trong chăm sóc hậu phẫu thuật tại nhiều bệnh viện châu Âu.

HemaHeal - Mảnh ghép còn thiếu trong quản lý phục hồi sau phẫu thuật - Ảnh 5.

HemaHeal giúp hành trình lành thương diễn ra nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn

Với nền tảng khoa học vững chắc, bằng sáng chế quốc tế và những giá trị lâm sàng, HemaHeal hứa hẹn sẽ thay đổi cách tiếp cận quản lý hậu phẫu thuật, giúp hành trình lành thương trở nên nhẹ nhàng, an toàn và nhanh chóng hơn cho bệnh nhân.

Khám phá thêm chủ đề

HemaHeal phục hồi sau phẫu thuật chăm sóc vết thương hở Hậu phẫu thuật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận