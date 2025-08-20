HemaHeal - Thương hiệu từ châu Âu, hơn 20 năm sứ mệnh chăm sóc vết thương

HemaHeal, sản phẩm chăm sóc vết thương từ châu Âu

Các kết quả nghiên cứu lâm sàng từ Cộng hòa Séc cho thấy HemaHeal giúp giảm đau tới 25% và rút ngắn thời gian liền thương 40 - 50% so với phương pháp thông thường - một bước tiến rõ rệt trong kiểm soát và phục hồi vết thương.

Nền tảng khoa học vững chắc từ Cộng hòa Séc

HemaHeal là thành quả của hơn ba thập kỷ nghiên cứu tại Cộng hòa Séc, kế thừa phát minh polymer hydroxyethyl methacrylate (HEMA) của Giáo sư Otto Wichterle.

Tiến sĩ Jiri Labsky đã cải tiến cấu trúc polymer bằng cách tích hợp amin bảo vệ không gian, hoạt động như "bẫy gốc tự do" (Reactive Oxygen Species - ROS), từ đó giảm phản ứng viêm, yếu tố then chốt giúp tăng tốc tái tạo mô. Công nghệ này được bảo hộ sáng chế và sản xuất theo tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu bởi VH Pharma.

Công nghệ tiên tiến kiểm soát ROS - Đột phá trong chăm sóc vết thương

Quá trình lành thương là chuỗi phản ứng sinh học phức tạp, trong đó ROS (Reactive Oxygen Species - các gốc oxy phản ứng) đóng vai trò vừa cần thiết vừa tiềm ẩn rủi ro. Ở mức độ sinh lý, ROS tham gia tiêu diệt vi sinh vật và kích hoạt tín hiệu tái tạo mô. Tuy nhiên, khi ROS sản sinh quá mức, thường gặp ở vết thương sâu, nhiễm trùng, bệnh mạn tính hoặc ở người có bệnh nền như tiểu đường, chúng sẽ:

Gây tổn thương màng tế bào và DNA, làm chết tế bào lành.

Kéo dài phản ứng viêm, khiến mô mới khó hình thành.

Phá vỡ cân bằng oxy hóa khử, dẫn đến vết thương chậm lành hoặc trở thành mạn tính.

HemaHeal nổi bật với công nghệ kiểm soát ROS thông minh

Khác với những sản phẩm chỉ dưỡng ẩm hoặc kháng khuẩn, HemaHeal ứng dụng công nghệ copolymer SHA với các nhóm amin bảo vệ không gian được cố định trong cấu trúc gel. Các amin này hoạt động như "bẫy phân tử", bắt giữ ROS dư thừa. Cơ chế này vừa ngăn ROS phá hủy tế bào lành, vừa giữ lại tín hiệu sinh học cần thiết cho quá trình phục hồi.

Ưu điểm vượt trội - An toàn cho mọi đối tượng

Một trong những điểm khác biệt của HemaHeal chính là cơ chế chữa lành bằng vật lý, không can thiệp hóa học. Đây là phương pháp hiện nay được áp dụng trên các dòng sản phẩm của VH Pharma Czech, bao gồm cả HemaHeal.

Cơ chế này hoạt động dựa trên cấu trúc copolymer SHA cố định các nhóm amin trong mạng lưới gel, đóng vai trò như "bẫy phân tử" để loại bỏ gốc oxy phản ứng (ROS) dư thừa. Tất cả quá trình trung hòa ROS diễn ra hoàn toàn trên bề mặt và trong phạm vi lớp gel, không xảy ra phản ứng hóa học thẩm thấu vào cơ thể.

Sản phẩm lành tính, an toàn cho mọi đối tượng

Chính nhờ cơ chế vật lý này, HemaHeal không xâm nhập vào tế bào, không tác động đến hệ thống sinh hóa nội tại, loại bỏ nguy cơ gây độc hay phản ứng phụ toàn thân. Điều này tạo nên mức độ an toàn, phù hợp cho mọi đối tượng: từ trẻ sơ sinh, người cao tuổi, đến phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, cũng như bệnh nhân có bệnh nền hoặc đang điều trị đa thuốc.

Ngoài ra, HemaHeal duy trì độ ẩm và pH tối ưu tại vết thương, bảo vệ mô mới hình thành, ngăn nguy cơ hình thành sẹo xấu. Đây không chỉ là một bước tiến khoa học, mà còn là yếu tố then chốt giúp HemaHeal trở thành "người bạn đồng hành đáng tin cậy" trong suốt hành trình hồi phục vết thương.

Ứng dụng rộng rãi - Một giải pháp cho nhiều loại vết thương

Nhờ cơ chế chữa lành bằng vật lý, HemaHeal có khả năng thích ứng cao với nhiều loại vết thương ở các mức độ khác nhau, từ cấp tính đến mãn tính.

Với vết thương cấp tính, như bỏng do nhiệt, bỏng lạnh, trầy xước, hăm tã ở trẻ sơ sinh, hay tổn thương sau phẫu thuật, HemaHeal nhanh chóng tạo một lớp màng gel bán thấm thay thế hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Lớp màng này duy trì độ ẩm và pH lý tưởng, giúp giảm đau, hạn chế viêm, đồng thời ngăn vi khuẩn xâm nhập, tạo điều kiện để mô mới hình thành và liền thương nhanh hơn 40 - 50%.

Với vết thương mãn tính, như loét bàn chân do tiểu đường, loét do tì đè ở người nằm lâu, hay tổn thương da khó lành ở bệnh nhân có bệnh nền, cơ chế kiểm soát ROS của HemaHeal đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bằng cách trung hòa gốc oxy phản ứng - tác nhân chính gây viêm kéo dài, sản phẩm giúp "phá vỡ vòng luẩn quẩn" của tình trạng viêm mạn tính, đưa vết thương trở lại tiến trình lành tự nhiên của cơ thể.

Sản phẩm ứng dụng rộng rãi cho hầu hết các vết thương

Không chỉ trong y khoa, HemaHeal còn được ứng dụng hiệu quả trong chăm sóc da thẩm mỹ và phục hồi sau các thủ thuật như laser, peel, hoặc tái tạo bề mặt da. Tính an toàn cho phép sản phẩm được sử dụng ngay cả ở những vùng da nhạy cảm như mặt, cổ hay vùng quanh mắt.

Với hơn hai thập kỷ nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng, HemaHeal đã trở thành giải pháp chuẩn mực trong quản lý và phục hồi vết thương hiện đại. Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc vết thương ngày càng đòi hỏi hiệu quả nhanh, an toàn và bền vững, HemaHeal đại diện cho một tiêu chuẩn mới: khoa học chính xác, an toàn, ứng dụng rộng rãi.