Hẹn đua xe rồi cầm hung khí rượt đuổi đối thủ để cướp xe máy

Ngày 19.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Trung Em (19 tuổi, ngụ H.Chợ Lách, Bến Tre) và Nguyễn Văn Thơi (20 tuổi, H.Vũng Liêm) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Văn Thơi tại cơ quan công an NAM LONG

Cùng vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm đã khởi tố 4 bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: L.A.H; N.C.L; P.H.T (cùng 15 tuổi) và N. Đ. K. (16 tuổi, tất cả đều ngụ H.Vũng Liêm). Theo hồ sơ điều tra, ngày 3.12, nhóm 6 bị can trên bàn bạc lên kế hoạch tụ tập đua xe, đem theo dao tự chế. Mục đích của nhóm là rượt chém, hù dọa cho nhóm đối thủ ở H.Càng Long (Trà Vinh) bỏ chạy và chiếm đoạt phương tiện để sử dụng.





Bị can Nguyễn Văn Trung Em tại cơ quan công an NAM LONG

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 4.12 nhóm này cùng một số người khác tụ tập đua xe trái phép trên đoạn đường qua xã Trung Nghĩa, H.Vũng Liêm. Đúng như kế hoạch đã bàn, nhóm 6 bị can đã cầm dao rượt đuổi nhóm của T.P.T và P.T.H (cùng ngụ H.Càng Long, Trà Vinh) bỏ chạy để lại 2 chiếc xe máy. Sau đó, nhóm Trung Em và Thơi đã lấy 2 xe máy này đi.



Số hung khí được công an thu giữ NAM LONG

Tiếp nhận tin báo, Đội CSHS Công an H.Vũng Liêm đã vào cuộc điều tra, xác minh và thu hồi hai xe máy trên; đồng thời đã xác định và mời làm việc với nhóm thanh thiếu niên gây án này.

Vụ cướp tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.