Văn hóa

'Hẹn em ngày nhật thực' chiếu ở Mỹ

Thạch Anh
Thạch Anh
16/04/2026 05:59 GMT+7

Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết phim 'Hẹn em ngày nhật thực' sẽ chính thức khởi chiếu tại Mỹ từ ngày 8.5. Khi "xuất ngoại", tác phẩm sẽ mang tên 'Meet me at the eclipse'.

Chia sẻ về cột mốc này, nam đạo diễn cho hay: "Nhờ yêu thương của hàng triệu khán giả, bộ phim sẽ tiếp tục đi xa tới nước Mỹ vào dịp Ngày của mẹ, như một lời nhắn dịu dàng về tình yêu, ký ức và những điều ta chưa kịp nói với người thân yêu".

Thành tích của Hẹn em ngày nhật thực giúp Đoàn Thiên Ân có phim trăm tỉ thứ hai trong sự nghiệp

Hẹn em ngày nhật thực (tên cũ là Thư tình gửi ma sơ) do Lê Thiện Viễn đạo diễn, kết hợp cùng nhà sản xuất Lý Minh Thắng. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa nhân vật chính là cô thợ may Ân và chàng thợ điện Thiên, đồng thời khai thác chủ đề tình yêu gắn với yếu tố đức tin. Ngoài 2 diễn viên chính là hoa hậu Đoàn Thiên Ân và diễn viên Khương Lê, dự án còn có sự tham gia của NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Huỳnh Phương, Nguyên Thảo…

Từ khi ra rạp, phim nhận những phản hồi tích cực từ khán giả, dẫn đầu doanh thu trong 3 tuần liên tiếp. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án này đã đạt hơn 104 tỉ đồng, trở thành phim Việt thứ 6 gia nhập câu lạc bộ trăm tỉ trong năm 2026, sau Thỏ ơi (449 tỉ đồng), Nhà ba tôi một phòng (110 tỉ đồng), Báu vật trời cho (103 tỉ đồng), Tài (113 tỉ đồng) và Quỷ nhập tràng 2 (133 tỉ đồng). Bên cạnh đó, những ca khúc nhạc phim như Chỉ chừng đó thôi, Hẹn ước xin khuất lời… cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn đồng thời hé lộ về dự án mới mang tên Chờ em bên thềm trăng - tác phẩm được ấp ủ từ những ngày đầu chọn bối cảnh cho phim Hẹn em ngày nhật thực tại làng phong Quy Hòa (Bình Định cũ). Theo tiết lộ, bộ phim lấy cảm xúc từ câu chuyện đời của nhà thơ Hàn Mặc Tử, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

