Heo Đất MoMo: Tạo nguồn lực bền vững từ hàng triệu khoản ‘tiền lẻ’

Bài toán của các tổ chức xã hội: Làm sao duy trì nguồn lực đều đặn qua thời gian?

Mỗi hình thức vận động nguồn lực đều có vai trò riêng trong các hoạt động vì cộng đồng. Tuy nhiên, với những chương trình kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm như xây trường, trao học bổng hay hỗ trợ phẫu thuật, bài toán của các tổ chức xã hội không chỉ nằm ở tổng số tiền có thể huy động. Nguồn lực còn cần được duy trì đều đặn, phân bổ phù hợp theo từng giai đoạn để tổ chức có thể chủ động lên kế hoạch và triển khai dự án đúng với nhu cầu thực tế.

Một ngôi trường không thể hình thành ngay khi nguồn tài trợ được xác lập mà còn phải trải qua khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu. Chương trình học bổng cần tính toán theo năm học, học kỳ hoặc từng nhóm học sinh. Trong khi đó, các chương trình hỗ trợ y tế phải phối hợp lịch giữa bệnh viện, bác sĩ, gia đình và người bệnh để lựa chọn thời điểm điều trị phù hợp.

Đại diện Quỹ Hy Vọng - quỹ xã hội hoạt động vì cộng đồng, không vì lợi nhuận, được sáng lập bởi Báo VnExpress và Tập đoàn FPT - chia sẻ: "Khi những khoản góp trở nên đều đặn, ổn định và được hệ thống hóa, chúng tôi có thể lập kế hoạch phân bổ nguồn lực cụ thể cho từng nhu cầu thực tế, phù hợp với thời điểm và người nhận hỗ trợ. Đồng thời, Quỹ có thể phát triển tầm nhìn dài hạn hơn, hướng đến những tác động lâu dài, bền vững cho xã hội".

Lời giải từ Heo Đất MoMo: Tích lũy nguồn lực đều đặn từ hàng triệu hành động nhỏ

Với các tổ chức xã hội, một khoản đóng góp lớn tại một thời điểm có thể giúp giải quyết nhu cầu cấp thiết. Nhưng để theo đuổi những dự án cần nhiều thời gian, từ xây trường, trao học bổng đến hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân, điều quan trọng là khả năng duy trì nguồn lực ấy một cách đều đặn, đúng tiến độ và đủ bền bỉ.

Bên cạnh đó, thách thức không chỉ nằm ở việc huy động thêm nguồn lực, mà còn ở cách biến thiện chí sẵn có của cộng đồng thành những hành động đủ đơn giản, thuận tiện và dễ lặp lại trong đời sống hằng ngày. Từ nhu cầu thực tế, Heo Đất MoMo được nghiên cứu và cho ra đời để giải quyết bài toán: Kết nối những hành động nhỏ của hàng triệu người thành nguồn lực được tích lũy liên tục cho các dự án xã hội.

Với hàng triệu tương tác diễn ra mỗi ngày bằng những thao tác quen thuộc như đập heo, đi bộ hay tham gia trò chơi, mỗi hành động riêng lẻ có thể được lặp lại bởi hàng triệu người, những phần nhỏ ấy có thể cộng dồn thành nguồn lực đáng kể.

Với từng lượt đập heo, cộng đồng đã cùng MoMo thắp sáng niềm vui và niềm hy vọng cho các em nhỏ

Điểm cốt lõi của Heo Đất vì thế nằm ở tính thường xuyên khi tạo thêm những điểm chạm để hoạt động thiện nguyện có thể xuất hiện trong đời sống số hằng ngày. Những tương tác nhỏ được duy trì theo thời gian cũng giúp tạo nên nguồn lực đều đặn cho các dự án cộng đồng.

Nhìn lại 7 năm hành trình, hơn 9,6 triệu người tham gia Heo Đất MoMo đã góp phần tạo nên những con số biết nói: 105 tỉ đồng tiền mặt và 2,5 triệu Heo Vàng (tổng giá trị quy đổi tương đương 545 tỉ đồng). Nguồn lực này được đưa vào 1.688 dự án với 60 tổ chức đối tác, góp phần hỗ trợ 275 trường học, 3.535 ca phẫu thuật và 12.525 suất học bổng được trao, cùng 166.308 mầm cây được gieo trồng. Đáng chú ý, các dự án không tập trung vào một thời điểm duy nhất mà được triển khai đều đặn, xuyên suốt 7 năm, từ giáo dục, y tế đến nhiều chương trình hỗ trợ cộng đồng.

MoMo cùng các đối tác biến từng hành động nhỏ trên Heo Đất thành nỗ lực phục hồi rừng và đa dạng sinh học

Bên cạnh đó, cộng đồng Heo Đất đã chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai với hơn 18 tỉ đồng (18.856.864.463 đồng) và góp phần đưa nước sạch về nhiều bản làng Tây Bắc, hoàn thành các công trình cấp nước sinh hoạt, giúp bà con có nước dùng quanh năm.

Đánh dấu cột mốc sinh nhật Heo Đất lên 7, MoMo ghi nhận hơn 4 triệu lượt đập heo hợp lệ từ cộng đồng đã kích hoạt 1 tỉ đồng tài trợ từ Đông Tây Barbershop (với 200 đồng/lượt). Sự đồng lòng này đã cùng Quỹ Hy Vọng hiện thực hóa những phòng học mới vững chãi cho các em nhỏ tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng, dự kiến sẽ sớm được khởi công trong thời gian tới.

Một lượt chơi Heo Đất hay đồng bộ bước chân đi bộ quy đổi heo vàng chỉ mất vài giây nhưng khi hàng triệu người cùng chung tay, những giá trị nhỏ bé ấy đã trở thành nguồn lực bền vững cho các dự án cộng đồng. Bước sang năm hoạt động thứ 8, Heo Đất MoMo hướng đến những giá trị dài lâu khi lấy trẻ em làm trung tâm, tập trung cải thiện trường lớp và điều kiện học tập cho các em nhỏ vùng cao, trẻ nghèo và mồ côi trên hành trình đến trường.