Heragon City định hình chuẩn sống mới, sẵn sàng ra mắt thị trường Thanh Hóa

Sự kiện đánh dấu bước chuyển quan trọng, đưa dự án bước vào giai đoạn triển khai kinh doanh, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển bài bản của MBLand tại thị trường giàu tiềm năng này.

Kích hoạt giai đoạn kinh doanh với nền tảng chiến lược rõ ràng

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hoài Nam, đại diện đơn vị quản lý và phát triển dự án, nhấn mạnh định hướng xuyên suốt của Tổng công ty MBLand: phát triển Heragon City theo mô hình khu đô thị quy hoạch đồng bộ, gắn với giá trị tự nhiên và chiều sâu văn hóa bản địa.

Dự án không chỉ hướng tới cung cấp sản phẩm bất động sản, mà tập trung kiến tạo một môi trường sống bền vững, đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư và tích sản dài hạn.

Theo đại diện MBLand, doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa Heragon City trở thành một điểm nhấn mới của thị trường Thanh Hóa, với ba trụ cột cốt lõi: quy hoạch đồng bộ - pháp lý minh bạch - giá trị sử dụng thực. Đây được xem là hướng đi khác biệt trong bối cảnh thị trường đang dần sàng lọc và ưu tiên các dự án có nền tảng phát triển bền vững.

Lễ ký kết đối tác chiến lược Dự án Heragon City đã diễn ra thành công, tốt đẹp

Lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Mã và giá trị lịch sử vùng đất Hàm Rồng, sự kiện được tổ chức với chủ đề "Khu đô thị công viên trung tâm phố bên sông Mã", thể hiện rõ định hướng kết nối giữa thiên nhiên, văn hóa và đô thị hiện đại trong một chỉnh thể thống nhất.

Hoàn thiện hệ thống phân phối - đòn bẩy tăng tốc thị trường

Tâm điểm của chương trình là nghi thức ký kết hợp tác giữa MBLand và các đơn vị phân phối chiến lược, gồm: Fam Group, Mai Việt Land, Đất Xanh Bắc Bộ, MSH Group, Cen Land, Crown Realty, An Quý Hưng, Duy Tùng Land, Homeplus 36, AVAHoldings, BDSG Land, STDC Group, Mayhomes.

Đây là các đơn vị có kinh nghiệm triển khai thị trường, am hiểu khách hàng và từng tham gia phân phối nhiều dự án quy mô.

Các đơn vị phân phối chiến lược của Heragon City đã lộ diện và sẵn sàng

Trong chiến lược phát triển, MBLand xác định hệ thống phân phối không chỉ đóng vai trò đưa sản phẩm ra thị trường, mà còn là cầu nối truyền tải đúng thông điệp và định vị dự án tới khách hàng.

Việc thiết lập một liên minh phân phối có năng lực vì vậy được xem là yếu tố then chốt, tác động trực tiếp đến tốc độ hấp thụ và hiệu quả thanh khoản.

Sự kiện ký kết lần này được đánh giá là bước "kích hoạt" chính thức cho hoạt động kinh doanh của Heragon City, đồng thời cho thấy dự án đã sẵn sàng bước vào giai đoạn triển khai thực tế với nền tảng đầy đủ.

Heragon City - Định hình chuẩn sống mới bên sông Mã

Heragon City được phát triển từ ý tưởng kết hợp giữa "Heritage" (di sản) và "Paragon" (chuẩn mực), thể hiện định hướng vừa kế thừa giá trị lịch sử, vừa kiến tạo chuẩn sống mới.

Tọa lạc tại phường Hàm Rồng, nơi hội tụ các biểu tượng tự nhiên của Thanh Hóa như sông Mã và núi Hàm Rồng, lấy cảm hứng từ dòng chảy di sản, dự án kết nối giữa quá khứ và hiện tại trong một không gian sống hiện đại.

Triết lý phát triển được cụ thể hóa qua mô hình Park Living, với điểm nhấn là công viên trung tâm quy mô 3,25 ha cùng hồ cảnh quan 1,7 ha, tạo nên hệ sinh thái xanh đa lớp.

Khu đô thị công viên trung tâm phố gồm một công viên trung tâm và 8 công viên nội khu

Cấu trúc này không chỉ nâng cao chất lượng môi trường sống, mà còn góp phần hình thành một không gian đô thị cân bằng – nơi cư dân có thể đồng thời sinh hoạt, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng.

Sự kết hợp giữa yếu tố di sản, thiên nhiên và quy hoạch hiện đại giúp Heragon City tạo nên khác biệt trên thị trường, đồng thời đặt nền tảng cho giá trị bền vững trong dài hạn.

Với nền tảng phát triển được chuẩn bị kỹ lưỡng, hệ thống phân phối được hoàn thiện sớm và chiến lược định vị rõ ràng, Heragon City đang từng bước khẳng định vai trò là một dự án đô thị quy mô tại Thanh Hóa.