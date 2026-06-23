Herbalife: Chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường. Thông qua các Thành viên độc lập, công ty kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao có thể điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch dinh dưỡng và với nhu cầu, khẩu vị của từng cá nhân. Mỗi ngày, hàng triệu người trên thế giới tiêu thụ các sản phẩm của Herbalife. Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực sức khỏe và dinh dưỡng trong hơn 40 năm, Herbalife đạt được sự tín nhiệm của cộng đồng thông qua việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính an toàn của toàn bộ danh mục sản phẩm với hương vị thơm ngon và dựa trên nền tảng khoa học.

Herbalife hoạt động tại Việt Nam từ tháng 11 năm 2009, công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng giúp người tiêu dùng Việt đạt được các mục tiêu sức khỏe lâu dài với sự hỗ trợ trực tiếp từ các Thành viên độc lập. Phù hợp với các tiêu chuẩn toàn cầu của Herbalife, đảm bảo chất lượng, tính hiệu quả và an toàn của sản phẩm là một trong những ưu tiên hàng đầu của cam kết góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam của công ty.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám đốc Truyền thông Herbalife Việt Nam, đại diện công ty nhận giải thưởng “Dịch vụ số xuất sắc - I4 Digital Service Innovation Award” 2026 cho ứng dụng Herbalife VNHUB tại chương trình “Biểu dương thành tựu tác động vì Việt Nam số - Vietnam I4 Impact Awards 2026”

Hãy cùng khám phá cách Herbalife đảm bảo chất lượng và sự an toàn của sản phẩm ở mọi giai đoạn, từ phát triển sản phẩm đến sản xuất.

Các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học vững chắc

Các sản phẩm của Herbalife được phát triển dựa trên nền tảng khoa học và được hỗ trợ bởi mạng lưới toàn cầu gồm các nhà khoa học, huấn luyện viên, chuyên gia và thành viên ban cố vấn dinh dưỡng bao gồm hơn 200 chuyên gia được công nhận trên toàn thế giới và những người có tầm ảnh hưởng. Đội ngũ chuyên gia này luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để đảm bảo chất lượng là ưu tiên hàng đầu và được duy trì ở mọi giai đoạn, từ lên ý tưởng sản phẩm ban đầu đến khi sản phẩm đến tay khách hàng, và luôn tuân thủ đầy đủ mọi quy tắc và quy định của Chính phủ.

Với chuyên môn về dinh dưỡng, thể chất và sức khỏe cộng đồng, đội ngũ chuyên gia này dẫn đầu các nghiên cứu thúc đẩy đổi mới sản phẩm. Họ cũng tham gia đào tạo và huấn luyện các Thành Viên Độc Lập của Herbalife, những người sau đó sẽ áp dụng các kiến thức này để hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng đạt được các mục tiêu về sức khỏe để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Từ gieo trồng đến tiêu dùng: Nền tảng cho chất lượng của sản phẩm Herbalife

Chiến lược Từ gieo trồng đến tiêu dùng dựa trên việc sử dụng các nguyên liệu chất lượng cao từ các nguồn cung cấp có thể truy xuất nguồn gốc. Quy trình thu mua nhiều sản phẩm thực vật của Herbalife bắt đầu tại các nông trại và bao gồm quá trình tự chế biến trà và các nguyên liệu thảo mộc thành nguyên liệu thô tại các cơ sở của Herbalife. Chiến lược này đảm bảo việc sản xuất các nguyên liệu này thành các sản phẩm hoàn thiện chất lượng cao tại các cơ sở sản xuất của Herbalife và thông qua các nhà sản xuất bên thứ ba.

Tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu trong sản xuất sản phẩm

Các sản phẩm của Herbalife được giám sát trong suốt chu kỳ sản xuất để đảm bảo duy trì các chất lượng cao và các tiêu chuẩn quy định do Herbalife thiết lập.

Tất cả các cơ sở sản xuất của Herbalife đều sở hữu phòng thí nghiệm đáp ứng Thực hành sản xuất tốt (cGMP) hiện hành. Ngoài ra, tất cả các phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng của công ty đều tuân thủ tiêu chuẩn Thực hành phòng thí nghiệm tốt (GLP) và các giao thức công nhận ISO 17025. Các cơ sở của Herbalife cũng được chứng nhận bởi Thực hành sản xuất tốt của NSF International và Thực hành sản xuất tốt cho đăng ký cơ sở thể thao.

An toàn sản phẩm là ưu tiên hàng đầu

Ưu tiên hàng đầu của Herbalife là cung cấp các sản phẩm an toàn và hiệu quả đáp ứng mọi yêu cầu theo quy định cũng như nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Với đội ngũ các nhà khoa học tận tâm, Herbalife áp dụng phương pháp tiếp cận toàn diện 360 độ để đánh giá tính an toàn và lợi ích của các thành phần và sản phẩm của mình. Các bước đánh giá bao gồm:

Xác định và mô tả thành phần một cách chính xác để thiết lập các thông số kỹ thuật phù hợp cho các hợp chất và chất dinh dưỡng

Hiểu được lịch sử sử dụng các thành phần dưỡng chất trong nhóm dân số mục tiêu khi được tiêu thụ cùng nhau và như một phần của chế độ ăn uống

Đánh giá dữ liệu và nghiên cứu khoa học hiện có và tiến hành các nghiên cứu bổ sung khi cần thiết

Theo dõi và tiếp nhận các phản hồi từ thị trường

Đào tạo các Thành viên độc lập về cách đọc nhãn và sử dụng sản phẩm đúng cách

Liên tục kiểm nghiệm

Herbalife có 8 phòng kiểm soát chất lượng hiện đại trên toàn thế giới liên tục tiến hành kiểm nghiệm nghiêm ngặt các nguyên liệu thô và thành phẩm của mình, bên cạnh đó còn có các đối tác bên thứ ba tiến hành kiểm nghiệm các sản phẩm của công ty.

Dòng sản phẩm dinh dưỡng thể thao Herbalife24® của công ty cũng được kiểm nghiệm các chất bị cấm để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chống doping và nhận được sự tin tưởng từ các vận động viên. Được các vận động viên chuyên nghiệp trên toàn cầu tin tưởng, dòng sản phẩm Herbalife24® của công ty đạt Chứng nhận NSF® cho Thể thao® (*).

(*) NSF Certificated for Sport® validates that products do not contain any substances banned by major athletic organizations, are manufactured at cGMP facilities and ingredients match what is on the label. Certificated for Sport® is a trademark of NSF.

Chứng nhận NSF for Sport® xác nhận rằng sản phẩm không chứa bất kỳ chất nào bị các tổ chức thể thao lớn cấm, được sản xuất tại các cơ sở cGMP và các thành phần phù hợp với những gì ghi trên nhãn. Chứng Certificated for Sport® là nhãn hiệu của NSF.

Tài trợ sản phẩm cho các vận động viên hàng đầu Việt Nam

Lễ công bố Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ dinh dưỡng cho các vận động viên xuất sắc năm 2026

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ chính thức cho thể thao Việt Nam, công ty hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) từ năm 2021. Là một phần trong chương trình hợp tác chiến lược, các sản phẩm của Herbalife được tài trợ cho các vận động viên hàng đầu của Việt Nam, giúp họ mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Vừa qua, Herbalife Việt Nam đã tài trợ cho 120 vận động viên xuất sắc và 30 vận động viên người khuyết tật xuất sắc những sản phẩm dinh dưỡng như sau: Thực phẩm bổ sung: Herbalife 24 Rebuild Strength - Hương sô cô la, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Herbalife 24 Hydrate - Hương cam, Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt: Hỗn hợp dinh dưỡng thể thao công thức 1 - Hương vani nguyên kem và Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Trà N-R-G.

Herbalife luôn đồng hành cùng các vận động viên

Sản phẩm của Herbalife cũng được cung cấp cho các cầu thủ Tuyển bóng đá quốc gia Nam Việt Nam và Tuyển bóng đá U.22 Nam Việt Nam sử dụng trước, trong và sau khi tập luyện.