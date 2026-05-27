Herbalife thông báo chính thức

Chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng và các bên có liên quan đã luôn tin tưởng và ủng hộ Herbalife, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất. Tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối chính thức và duy nhất thông qua những Thành viên Độc lập (Thành viên) đến tay khách hàng. Mọi kênh bán hàng khác đều không được phép và hàng hóa bán trên các kênh này đều không đảm bảo xuất xứ và chất lượng.
Khi mua sản phẩm Herbalife qua Thành viên, khách hàng không chỉ được đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng mà còn có sự đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ từ Thành viên để có được kết quả sử dụng sản phẩm tối ưu.
Khi mua sản phẩm, quý khách hàng nên yêu cầu người bán xuất trình Thẻ Thành viên, kiểm tra nội dung thông tin, hạn sử dụng và sự nguyên vẹn của bao bì sản phẩm cũng như hóa đơn bán hàng từ Herbalife Việt Nam (công ty) để đảm bảo mua được hàng chính hãng. Khi cần hỗ trợ hoặc xác minh thông tin, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua các kênh thông tin chính thức.
Thông tin liên hệ Herbalife Việt Nam
- Tổng đài: (84 28) 3827 9292 hoặc (84 28) 3827 9191
- Giờ làm việc: thứ hai - thứ sáu: 8 giờ 30 - 17 giờ 30; thứ bảy: 8 giờ 30 - 12 giờ trưa
- Email: dichvuthanhvien@herbalife.com
Herbalife Việt Nam chỉ có 6 (sáu) trang thông tin trực tuyến như sau:
Trang thông tin chính thức
- Dành cho công chúng: Herbalife.com/vi-vn
- Dành cho Thành viên: vn.MyHerbalife.com
Kênh mạng xã hội chính thức
- Facebook: facebook.com/herbalifevietnam
- Instagram: instagram.com/herbalifevietnam
- YouTube: youtube.com/@herbalifevietnamofficial
- TikTok: tiktok.com/@herbalifevn
Herbalife Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào được giới thiệu trên bất kỳ trang mạng nào khác với các kênh nêu trên, thậm chí là các trang mạng chứa cụm từ "Thành Viên Độc Lập Herbalife" và/hoặc có địa chỉ chính thức của công ty chúng tôi.
Chúng tôi yêu cầu các siêu thị, các đơn vị bán hàng sỉ và lẻ truyền thống, các trang bán hàng trực tuyến và các tài khoản mạng xã hội không quảng cáo và bán các sản phẩm của Herbalife dưới mọi hình thức.
Herbalife được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp vì cuộc sống cộng đồng tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026
Hà Nội, ngày 13.5.2026 - Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã được vinh danh thuộc Top 50 Doanh nghiệp FDI (Foreign Direct Investment - Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài) tiêu biểu tại Việt Nam và Top 10 hạng mục Doanh nghiệp Vì Cuộc Sống Cộng Đồng tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026 bởi Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy / Vietnam Economic Times. Giải thưởng Rồng Vàng ghi nhận các doanh nghiệp FDI có kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh ấn tượng, cũng như có những đóng góp đáng kể và tích cực cho địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động và nền kinh tế quốc gia.
Chương trình khảo sát, bình xét và vinh danh các doanh nghiệp FDI dựa trên năm tiêu chí chính: kết quả kinh doanh; xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu; trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; phát triển kinh doanh xanh và bền vững; ứng dụng chuyển đổi số. Trong số hàng trăm doanh nghiệp tham gia, top 50 doanh nghiệp tiêu biểu nhất đã được lựa chọn dựa trên các tiêu chí của chương trình để vinh danh tại Giải thưởng Rồng Vàng 2026.
Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Sự ủng hộ và tin tưởng của quý khách hàng và các bên liên quan dành cho thương hiệu Herbalife đã giúp chúng tôi vinh dự được trao giải thưởng uy tín này. Thông qua việc cung cấp những sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học cùng với sự hỗ trợ trực tiếp từ các Thành viên Độc lập Herbalife, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ nhiều người thực hiện lối sống năng động, lành mạnh và đạt được các mục tiêu lâu dài về sức khỏe. Mục tiêu này phù hợp với cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam".
