Herbalife tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng thể thao Việt Nam

Nền tảng dinh dưỡng - Bệ phóng cho phong độ đỉnh cao

Thể thao Việt Nam đã và đang ghi dấu ấn mạnh mẽ với những thành tích đáng tự hào tại SEA Games, Asian Games và các đấu trường lớn. Đằng sau mỗi tấm huy chương là ý chí sắt đá, sự khổ luyện không ngừng nghỉ và sự đầu tư bài bản vào các yếu tố nền tảng - trong đó, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt, nhất là khi thể thao nước nhà ngày càng khẳng định vị thế khu vực và vươn tầm quốc tế.

Một chế độ dinh dưỡng khoa học không chỉ giúp vận động viên duy trì hiệu suất thi đấu ổn định, mà còn tối ưu hóa khả năng hấp thụ thành quả tập luyện, rút ngắn thời gian phục hồi sau vận động cường độ cao, đồng thời hỗ trợ tăng cường miễn dịch và phòng tránh chấn thương. Vì thế dinh dưỡng chính là "đòn bẩy vô hình" giúp vận động viên nhanh chóng trở lại trạng thái sung sức, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Sức bền và hiệu suất thi đấu của các tuyển thủ được củng cố nhờ chế độ dinh dưỡng khoa học, bài bản

Hiểu rõ điều này, Herbalife đã xây dựng các giải pháp dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, hướng đến đáp ứng toàn diện nhu cầu năng lượng của vận động viên – trước, trong và sau luyện tập.

Herbalife đồng hành kiến tạo tầm vóc thể thao Việt Nam

Là đối tác chiến lược lâu năm của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), Herbalife không chỉ cung cấp sản phẩm dinh dưỡng mà còn đồng hành phát triển các chương trình hỗ trợ toàn diện cho đội tuyển quốc gia, vận động viên và huấn luyện viên.

Thông qua giải pháp dinh dưỡng khoa học, Herbalife giúp duy trì phong độ ổn định và thể lực bền bỉ cho vận động viên Việt Nam trên mọi sân đấu. Cam kết này không chỉ dừng lại ở việc tài trợ, mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực và cấp độ đưa Herbalife trở thành một đối tác phát triển chiến lược của thể thao Việt Nam, thể hiện qua sự đồng hành liên tục về chuyên môn, củng cố nền tảng phát triển bền vững cho thể thao quốc gia.

Herbalife cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao dựa trên nền tảng khoa học vững chắc để hỗ trợ các tuyển thủ quốc gia nâng cao thể lực và sức bền trong tập luyện và thi đấu

"Thành công của mỗi vận động viên không chỉ được tạo nên trên sân tập mà còn bắt nguồn từ cách họ chăm sóc cơ thể mỗi ngày. Cùng với các bên liên quan, Herbalife không chỉ tiếp sức cho từng bước chạy, từng cú sút hay mỗi pha tranh tài, mà còn góp phần kiến tạo một thế hệ vận động viên bản lĩnh, khỏe mạnh và chuyên nghiệp. Herbalife vinh dự được tham gia vào hành trình xây dựng tầm vóc thể thao Việt Nam - bền vững, hiện đại và tràn đầy cảm hứng" - Đại diện Herbalife Việt Nam chia sẻ.

Nâng tầm kiến thức, tiếp sức thành tích thể thao Việt

Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên, bác sĩ thể thao và cán bộ kỹ thuật, Herbalife Việt Nam triển khai chương trình đào tạo chuyên biệt với sự đồng hành của tiến sĩ Julián Álvarez - chuyên gia dinh dưỡng thể thao quốc tế và thành viên Hội đồng Cố vấn Dinh dưỡng Herbalife. Các buổi huấn luyện sẽ diễn ra vào ngày 15.11 tại văn phòng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và ngày 17.11 tại trụ sở Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC), tập trung vào các chủ đề thực tiễn như tăng cường thể lực, phục hồi chức năng và tối ưu hóa dinh dưỡng thi đấu.

Các buổi đào tạo nhấn mạnh vai trò quan trọng của huấn luyện viên, bác sĩ và cán bộ chuyên môn trong việc lan tỏa tri thức dinh dưỡng chuẩn quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để vận động viên Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng trên đấu trường khu vực và quốc tế.

Herbalife mang chuyên môn quốc tế đến Việt Nam thông qua bài giảng của chuyên gia hàng đầu về y học thể thao và dinh dưỡng

Điểm nổi bật của chương trình không chỉ nằm ở khối lượng kiến thức chuyên môn được cập nhật, mà còn ở khả năng chuyển hóa tri thức thành hành động cụ thể trong công tác huấn luyện. "Chúng tôi không đơn thuần mang đến sản phẩm, mà mang đến kiến thức - yếu tố tạo nên sự khác biệt lâu dài. Herbalife cam kết đồng hành cùng thể thao Việt Nam bằng những giá trị thiết thực, giúp vận động viên không chỉ khỏe hơn, mà còn biết cách chăm sóc cơ thể và tối ưu hóa thành tích" - Đại diện Herbalife Việt Nam chia sẻ thêm.

Thông qua việc cập nhật những kiến thức khoa học mới nhất và trải nghiệm thực tiễn, Herbalife Việt Nam mang tinh thần "Tiếp Sức Vinh Quang", đồng hành cùng các chuyên gia thể thao và vận động viên trong hành trình chinh phục các cột mốc quan trọng tại SEA Games, AFC và vòng loại Olympic. Chương trình không chỉ trang bị nền tảng dinh dưỡng chuẩn quốc tế mà còn góp phần nâng cao hiệu suất và thành tích bền vững cho thể thao Việt Nam.