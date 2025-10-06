Herbalife Việt Nam đồng hành cùng 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam' lần 5

Chương trình Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam thu hút hàng ngàn người tham gia và hưởng ứng

Ngay từ sáng sớm khi chương trình còn chưa diễn ra, tại khu vực Công viên Thống Nhất đã có rất đông đảo các chuyên gia, vị khách quý, các thành viên ban giám khảo, các đội chơi cùng khách tham quan có mặt.

"Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam" được tổ chức trong bối cảnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc, toàn diện với những định hướng chiến lược mới được ban hành trong Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9.9.2025 của Bộ Chính trị "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Dinh dưỡng không hợp lý: 'Bệnh từ miệng vào'

Trong phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn chia sẻ: Chúng ta thường nghe "có thực mới vực được đạo", điều đó thể hiện vai trò của dinh dưỡng trong cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

"Tuy nhiên cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, chúng ta hiểu sâu hơn về bữa ăn, về dinh dưỡng. Từ đó, mỗi người cần phải có suy nghĩ mỗi bữa ăn không chỉ để ấm bụng, no bụng mà phải ăn làm sao để tạo tiền đề cho phát triển tốt về thể trạng, thể chất, tinh thần, sức khỏe cho mỗi cá nhân, xa hơn nữa cho cả dân tộc" - Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó Thứ trưởng Bộ Y tế cũng dẫn một câu nói khác là "bệnh từ miệng mà vào". Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, riêng các bệnh không lây nhiễm nêu trên đã chiếm tới trên 80% tỷ lệ tử vong. Nếu tính riêng về dinh dưỡng không hợp lý, số liệu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy có tới 45% ca tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi là do dinh dưỡng (bao gồm cả thể thấp còi, béo phì).

Tính chung trên toàn cầu, tỷ lệ tử vong do dinh dưỡng không hợp lý chiếm khoảng 10,6%. Những con số đó thể hiện vai trò hết sức quan trọng của dinh dưỡng, của việc ăn uống để vừa đảm bảo sức khỏe, phát triển thể chất, tinh thần mà còn phòng chống bệnh tật.

GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nói chung, công tác phòng bệnh nói riêng được Đảng, nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ, ban ngành hết sức quan tâm. Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó đã nêu bật vai trò của dinh dưỡng trong phòng bệnh.

Nghị quyết đã chỉ rõ vai trò của dinh dưỡng hợp lý trong suốt vòng đời bao gồm cả yếu tố khẩu phần dinh dưỡng để làm sao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng, điều kiện kinh tế văn hóa từng vùng miền của người Việt. Điều đó có nghĩa là bữa ăn lành mạnh hôm nay chính là sự chuẩn bị cho một tương lai khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn.

Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam - một ngọn lửa nhỏ góp phần thổi bùng lên các phong trào ý nghĩa nâng cao sức khỏe người dân

Không khí sôi nổi tại phần thi vận động, lan tỏa tinh thần sống khỏe tại “Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam” lần thứ 5

Qua mỗi lần tổ chức, chương trình đã lan tỏa trực tiếp tới khoảng 2.000 – 3.000 lượt người tham gia tại thực địa và trên 5 triệu lượt trên các kênh truyền thông, mạng xã hội của Báo Sức khỏe và Đời sống. Mỗi lần tổ chức, các bác sĩ, chuyên gia của chương trình đã trực tiếp thăm khám, tư vấn cho ít nhất 1.000 lượt khách tham quan.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám đốc Truyền thông cấp cao Herbalife Việt Nam chia sẻ: "Trong hơn 5 năm đồng hành cùng 'Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam', chúng tôi nhận thấy một điều rất rõ: kiến thức dinh dưỡng khoa học và vận động thể chất chỉ thật sự phát huy tác dụng khi được cộng đồng cùng thực hành, cùng khuyến khích và cùng duy trì. Chính các nhóm bạn, câu lạc bộ thể thao, cộng đồng yêu lối sống lành mạnh là cầu nối giúp những lời khuyên của chuyên gia trở thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày".

Tầm quan trọng của thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động thể chất đối với sức khỏe

Dinh dưỡng không chỉ đơn thuần là "ăn cho no" mà là quá trình cung cấp năng lượng, dưỡng chất cần thiết để cơ thể phát triển, duy trì chức năng và phục hồi sau bệnh tật. Thực hành dinh dưỡng khoa học nghĩa là cân đối nhóm chất (đạm, béo, bột đường), bổ sung đầy đủ vitamin – khoáng chất, hạn chế đường – muối – chất béo bão hòa; đồng thời ăn đa dạng thực phẩm, ưu tiên nguồn thực phẩm tươi, sạch.

Song song với chế độ dinh dưỡng, vận động thể chất là yếu tố quan trọng không kém. Hoạt động thể chất giúp cơ thể tiêu hao năng lượng dư thừa, kiểm soát cân nặng, tăng sức bền tim mạch – hô hấp, duy trì cơ xương khớp khỏe mạnh.

Sau các phần tranh tài sôi nổi, Ban Giám khảo đã lựa chọn ra các đội chơi xuất sắc để trao giải. Trong đó, Giải Nhất thuộc về đội số 1

Điểm nổi bật của "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam" chính là sự kết hợp giữa kiến thức và thực hành, giữa cá nhân và cộng đồng. Tại chương trình, hàng nghìn người tham gia đã được lắng nghe các chuyên gia đầu ngành chia sẻ kiến thức dinh dưỡng và cách thiết kế thực đơn hợp lý cho từng nhóm đối tượng – từ học sinh, nhân viên văn phòng tới người cao tuổi. Đây là dịp hiếm có để kiến thức khoa học trở nên gần gũi, dễ hiểu và áp dụng ngay vào bữa ăn hằng ngày.

Tham gia sự kiện người dân được kiểm tra tình trạng dinh dưỡng, cân nặng, các chỉ số khối cơ thể (BMI), trao đổi trực tiếp với chuyên gia để hiểu rõ chế độ ăn phù hợp theo độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, tình trạng sức khỏe, kết hợp vận động ra sao để duy trì thể trạng khỏe mạnh và phòng ngừa bệnh tật.