Herbalife Việt Nam thông báo

Chúng tôi xin cảm ơn Quý Khách hàng và Các bên có liên quan đã luôn tin tưởng và ủng hộ Herbalife, một trong những công ty hàng đầu trên toàn cầu về sức khỏe và thể chất. Tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối chính thức và duy nhất thông qua những Thành Viên Độc Lập (Thành viên) đến tay Khách hàng. Mọi kênh bán hàng khác đều không được phép và hàng hóa bán trên các kênh này đều không đảm bảo xuất xứ và chất lượng.

Khi mua sản phẩm Herbalife qua Thành viên, Khách hàng không chỉ được đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng mà còn có sự đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ từ Thành viên để có được kết quả sử dụng sản phẩm tối ưu.

Khi mua sản phẩm, Quý Khách hàng nên yêu cầu người bán xuất trình Thẻ Thành viên, kiểm tra nội dung thông tin, hạn sử dụng và sự nguyên vẹn của bao bì sản phẩm cũng như hóa đơn bán hàng từ Herbalife Việt Nam (Công ty) để đảm bảo mua được hàng chính hãng. Khi cần hỗ trợ hoặc xác minh thông tin, Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Công ty qua các kênh thông tin chính thức.

Thông tin liên hệ Herbalife Việt Nam

Tổng đài: (84 28) 3827 9292 hoặc (84 28) 3827 9191

Giờ làm việc: Thứ hai - Thứ sáu: 8:30 - 17:30; Thứ bảy: 8:30 - 12:00 trưa

Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Herbalife Việt Nam chỉ có 06 (sáu) trang thông tin trực tuyến như sau:

Trang thông tin chính thức

Dành cho công chúng: Herbalife.com/vi-vn

Dành cho Thành viên: vn.MyHerbalife.com

Kênh mạng xã hội chính thức

Herbalife Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào được giới thiệu trên bất kỳ trang mạng nào khác với các kênh nêu trên, thậm chí là các trang mạng chứa cụm từ "Thành Viên Độc Lập Herbalife" và/hoặc có địa chỉ chính thức của Công ty chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu các siêu thị, các đơn vị bán hàng sỉ và lẻ truyền thống, các trang bán hàng trực tuyến và các tài khoản mạng xã hội không quảng cáo và bán các sản phẩm của Herbalife dưới mọi hình thức.