Herbalife Việt Nam thông báo

Tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối chính thức và duy nhất thông qua những Thành Viên Độc Lập (Thành viên) đến tay Khách hàng. Mọi kênh bán hàng khác đều không được phép và hàng hóa bán trên các kênh này đều không đảm bảo xuất xứ và chất lượng.

Khi mua sản phẩm Herbalife qua Thành viên, Khách hàng không chỉ được đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng mà còn có sự đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ từ Thành viên để có được kết quả sử dụng sản phẩm tối ưu.

Khi mua sản phẩm, Quý Khách hàng nên yêu cầu người bán xuất trình Thẻ Thành viên, kiểm tra nội dung thông tin, hạn sử dụng và sự nguyên vẹn của bao bì sản phẩm cũng như hóa đơn bán hàng từ Herbalife Việt Nam (Công ty) để đảm bảo mua được hàng chính hãng. Khi cần hỗ trợ hoặc xác minh thông tin, Quý Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với Công ty qua các kênh thông tin chính thức.

Thông tin liên hệ Herbalife Việt Nam

Tổng đài: (84 28) 3827 9292 hoặc (84 28) 3827 9191

(84 28) 3827 9292 hoặc (84 28) 3827 9191 Giờ làm việc: Thứ hai - Thứ sáu: 8:30 - 17:30; Thứ bảy: 8:30 - 12:00 trưa

Thứ hai - Thứ sáu: 8:30 - 17:30; Thứ bảy: 8:30 - 12:00 trưa Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Herbalife Việt Nam chỉ có 06 (sáu) trang thông tin trực tuyến như sau:

Trang thông tin chính thức

Dành cho công chúng: Herbalife.com/vi-vn

Herbalife.com/vi-vn Dành cho Thành viên: vn.MyHerbalife.com

Kênh mạng xã hội chính thức

Herbalife Việt Nam không chịu trách nhiệm với bất kỳ thông tin nào được giới thiệu trên bất kỳ trang mạng nào khác với các kênh nêu trên.

Chúng tôi thông báo các siêu thị, các đơn vị bán hàng sỉ và lẻ truyền thống, các trang bán hàng trực tuyến và các tài khoản mạng xã hội không quảng cáo và bán các sản phẩm của Herbalife dưới mọi hình thức.

Herbalife Việt Nam được vinh danh Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín lần thứ năm liên tiếp

Hà Nội, tháng 10.2025 - Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, một lần nữa được vinh danh thuộc Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín năm 2025 theo đánh giá của Vietnam Report (VNR). Đây là năm thứ năm liên tiếp Herbalife Việt Nam nhận được danh hiệu này, khẳng định uy tín thương hiệu, hình ảnh đáng tin cậy và cam kết nhất quán về chất lượng của công ty tại thị trường Việt Nam.

Quy trình đánh giá dựa trên các yếu tố chính: mức độ tuân thủ chính sách và pháp luật của Nhà nước, hiệu quả hoạt động kinh doanh cùng tiềm năng tăng trưởng, uy tín truyền thông, và kết quả khảo sát từ các bên liên quan cũng như các nhóm đối tượng khác.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Chúng tôi rất tự hào khi tiếp tục được xếp hạng thuộc Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín nhất năm thứ năm liên tiếp. Sự ghi nhận này thể hiện sự tín nhiệm bền vững mà Qúy Thành Viên Độc Lập, khách hàng và các bên liên quan dành cho thương hiệu và sản phẩm Herbalife. Chúng tôi tiếp tục cam kết mạnh mẽ góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam thông qua các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, kết hợp cùng một cộng đồng năng động và truyền cảm hứng khuyến khích thêm nhiều người sống năng động và lành mạnh hơn mỗi ngày".