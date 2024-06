Hết hồn dùng lựu đạn làm chày giã ớt suốt 20 năm

Theo trang Business Insider, Sở Công an huyện Bảo Khang, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 24.6 đã đăng tải đoạn video về vụ tịch thu quả lựu đạn của một người dân tại thị trấn Hoàng Bảo.

Cảnh sát cho biết một phụ nữ trong làng đã phát hiện quả lựu đạn ngoài đồng nhiều năm về trước và tưởng đó là cục sắt nên mang về để làm búa đóng đinh và làm chày giã ớt, đập hạt.

Quả lựu đạn được tìm thấy vào ngày 23.6 trong quá trình phá dỡ ngôi nhà cũ của bà cụ 90 tuổi. Các nhân viên gỡ bom chuyên nghiệp đã được cử đến ngôi nhà, cẩn thận đặt quả lựu đạn vào trong túi bong bóng khí.

Cảnh sát huyện Bảo Khang thực hiện tịch thu quả lựu đạn WEIBO

Sở Công an huyện Bảo Khang cho biết “Thật may là mối nguy hiểm về an toàn này đã được loại bỏ mà không gây thương tích cho ai”.

Bài viết của cảnh sát trên mạng xã hội Weibo được lan truyền rộng rãi với hơn 75 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ. Một số tài khoản bình luận vui rằng việc này cho thấy chất lượng của quả lựu đạn khi nó không nổ sau 20 năm.

Trang Business Insider trích một bình luận viết rằng “Rõ ràng đó là một quả lựu đạn mà không ai nhận ra. Người trẻ không nhận ra. Người già cũng không. Không biết họ từng thấy chiến tranh chưa?”.