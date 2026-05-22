Hết thời mua hàng giá rẻ trên sàn thương mại điện tử

Nhiều ngành hàng bị tăng phí từ cuối tháng 5

Từ ngày mai 23.5, Shopee Việt Nam tiếp tục điều chỉnh phí cố định với nhiều nhóm sản phẩm. Trong đó, ngành sức khỏe và sắc đẹp tăng thêm khoảng 3%, nâng mức phí lên 16 - 17%. Nhóm phụ kiện điện tử như cáp sạc, ốp lưng, kính cường lực… cũng tăng khoảng 4%, lên mức 15%.

Nhiều chủ shop cho rằng việc tăng phí diễn ra trong bối cảnh chi phí vận hành vốn đã cao, khiến áp lực kinh doanh ngày càng lớn. ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Lazada cũng thông báo sẽ tăng phí xử lý cho mỗi đơn hàng thành công từ 5% lên mốc 6% (đã bao gồm VAT), áp dụng từ ngày 26.5 và bắt đầu áp dụng phí hạ tầng kỹ thuật 3.000 đồng/đơn hàng giao thành công, thay vì 0 đồng như hiện nay.

Trước đó, TikTok Shop Việt Nam cũng tăng phí hoa hồng từ sau ngày 9.5. Ngành thời trang tăng từ 14,6% lên 16,1%, còn nhóm mẹ và bé tăng từ 14,5% lên 17,8%.

Thông tin này khiến những người đang kinh doanh trên sàn TMĐT lo lắng. Nhiều chủ shop cho rằng việc tăng phí diễn ra trong bối cảnh chi phí vận hành vốn đã cao, khiến áp lực kinh doanh ngày càng lớn.

Chị Ngọc Dung, một người bán mỹ phẩm trên Shopee, cho biết sau ngày 23.5, shop của chị phải chịu đồng thời nhiều loại phí như thuế 1,5%, phí cố định ngành mỹ phẩm 17%, phí thanh toán 6%, phí hiển thị 1%, phí đồng tài trợ voucher 4%, cùng các khoản phí hạ tầng và Pi Ship.

Theo cách tính của chị Dung, với một đơn hàng trị giá 100.000 đồng, tổng chi phí trả cho sàn đã lên tới khoảng 35.200 đồng, tương đương hơn 35% doanh thu, dù shop không chạy quảng cáo.

"Đó là chưa tính giá vốn, đóng gói, hoàn hàng hay các chi phí vận hành khác. Nếu cộng hết vào thì lợi nhuận gần như không còn", chị nói.

Nhiều người bán cho biết trên thực tế, để duy trì hiển thị và cạnh tranh với các shop khác, phần lớn cửa hàng còn phải chi thêm cho quảng cáo hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi của sàn. Khi đó, tổng chi phí có thể lên tới 40 - 50% doanh thu.

"Bây giờ bán hàng online không còn dễ ăn như trước. Không tối ưu được chi phí thì rất dễ rơi vào cảnh bán càng nhiều càng không có lãi," một chủ shop thời trang trên TikTok cho hay.

Một số người bán lâu năm cho biết, trước đây họ chấp nhận mức chiết khấu thấp để đổi lấy lượng khách hàng lớn từ sàn. Tuy nhiên, khi các khoản phí liên tục tăng, trong khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.

Hết thời mua hàng rẻ trên sàn thương mại điện tử

Không chỉ người bán chịu áp lực, người mua cũng sẽ là bên chịu tác động cuối cùng khi giá hàng hóa tăng lên.

Theo anh Ngọc Văn, một người bán hàng trên Shopee, các sàn hiện tăng rất nhiều mã giảm giá cho khách hàng, ngày thường cũng có voucher 15 - 20%, nhưng thực chất phần chi phí này phần lớn được phân bổ lại cho người bán thông qua các khoản đồng tài trợ và phí dịch vụ.

"Sàn tăng phí với shop rồi lại tung voucher cho khách. Sau khi áp mã giảm giá khoảng 20% thì nhiều mặt hàng bây giờ cũng chỉ ngang giá, thậm chí cao hơn giá mua ở siêu thị hoặc ngoài cửa hàng. Lợi thế lớn nhất còn lại là freeship", anh Văn nói.

Theo anh Ngọc Văn, muốn thật sự rẻ hơn thị trường thì voucher phải giảm từ 25% trở lên, trong khi mức giảm này ngày càng ít xuất hiện hơn trước.

Nhiều người tiêu dùng cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi về giá cả trên các nền tảng thương mại điện tử. Chị Thùy Vân, nhân viên văn phòng ở Hà Nội, cho biết trước đây chị thường mua đồ dùng gia đình trên sàn vì rẻ hơn siêu thị, nhưng khoảng hai tháng gần đây giá đã tăng đáng kể.

"Trước đây tôi mua một thùng sữa khoảng 380.000 đồng, giờ lên hơn 420.000 đồng dù đã áp mã giảm giá. Có lần tôi đi siêu thị gần nhà thì thấy giá bán còn rẻ hơn mua trên sàn. Nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, bỉm sữa hay đồ tiêu dùng nhanh cũng không còn duy trì mức giá cạnh tranh như trước" chị Vân chia sẻ.

Tương tự, nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm như giấy vệ sinh, bỉm sữa hay đồ tiêu dùng nhanh cũng không còn duy trì mức giá cạnh tranh như giai đoạn các sàn mạnh tay trợ giá để thu hút người dùng.

Với nhiều người bán hiện nay, bài toán lớn nhất không còn là làm sao bán được nhiều hàng, mà là làm sao vẫn còn lợi nhuận sau khi trừ toàn bộ chi phí. Thay vì chấp nhận tăng giá bán, phụ thuộc vào nền tảng của các sàn, nhiều chủ shop cho biết bắt đầu chuyển kênh bán hoặc xây dựng hệ thống khách hàng riêng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh lượng khách chủ yếu vẫn đến từ các sàn, nhiều shop cho rằng họ gần như không có nhiều lựa chọn.

"Shop nào chỉ sống nhờ sàn thì rất dễ bị động khi chính sách thay đổi. Khi áp lực đó ngày càng lớn, giá bán tăng lên được xem là điều khó tránh khỏi. Và người mua sẽ phải chia sẻ cùng chúng tôi", một chủ cửa hàng đồ gia dụng chia sẻ.

Theo các chuyên gia, thời kỳ các sàn TMĐT mạnh tay trợ giá hút người dùng đã qua, và hiện nay các nền tảng bắt đầu bước vào giai đoạn tối ưu doanh thu và thu hồi vốn đầu tư. Điều này đồng nghĩa chi phí vận hành sẽ được phân bổ dần sang người bán, và cuối cùng phản ánh vào giá sản phẩm mà người tiêu dùng phải trả.