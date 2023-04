Hết vé xem trận ra quân SEA Games 32 của U.22 Việt Nam

Sức nóng SEA Games 32 đang lan tỏa khi giai đoạn vòng bảng môn bóng đá chuẩn bị diễn ra. Ở giải đấu năm nay, ban tổ chức quyết định phát vé miễn phí cho khán giả. Mới đây, vé xem trận U.22 Việt Nam đấu U.22 Lào hôm 30.4 trên ứng dụng SEA Games 32 được thông báo đã hết. Đây là trận ra quân của thầy trò HLV Philippe Troussier, diễn ra trên sân vận động Prince của Campuchia.

Tương tự bảng B của U.22 Việt Nam, các trận đấu bảng A giữa chủ nhà U.22 Campuchia và U.22 Timor Leste, hay U.22 Indonesia gặp U.22 Philippines đều đã hết số lượng vé được thông báo trên ứng dụng. Theo thông báo của ban tổ chức, mỗi CĐV sẽ chỉ được đặt 2 vé trong khoảng thời gian 3 ngày trước khi trận đấu diễn ra.

Vé xem trận đấu trên ứng dụng được thông báo đã hết

CĐV chỉ có thể đăng ký vé trong khoảng thời gian 3 ngày trước trận

Người hâm mộ Việt Nam tại Campuchia đang rơi vào trạng thái bị động khi không tìm được vé xem U.22 Việt Nam đấu trận ra quân. Ngoài nguồn vé trên ứng dụng SEA Games 32 cho trận gặp U.22 Lào hôm 30.4 đã hết, vẫn chưa có thêm thông tin về các nguồn bán vé khác. Ban tổ chức cũng chưa thông báo người hâm mộ phải đăng ký, làm thủ tục thế nào để sở hữu vé vào sân.

Rất có thể, việc chậm trễ trong việc phân phát vé là do ban tổ chức phải in lại vé và chuyển đổi hình thức lấy vé trên ứng dụng SEA Games sau khi Thủ tướng Hun Sen yêu cầu miễn phí vé cho người hâm mộ vào xem các môn thi đấu tại SEA Games 32. Nhiều CĐV đang săn lùng vé xem U.22 Việt Nam nhưng chưa được. Nhiều đoàn du lịch chưa thể lên kế hoạch cho khán giả từ Việt Nam sang theo dõi do chưa nắm được cách thức sở hữu vé.

U.22 Việt Nam sẽ chạm trán U.22 Lào vào 19 giờ ngày 30.4. 3 ngày sau đó, thầy trò HLV Troussier sẽ đọ sức với U.22 Singapore lúc 16 giờ. U.22 Việt Nam lần lượt gặp U.22 Malaysia và U.22 Thái Lan vào các ngày 8.5 và 11.5, đều ở các khung 19 giờ. Hy vọng công tác phát hành vé trong những ngày tới sẽ thuận lợi hơn để khán giả sở hữu được tấm vé đến sân vận động Prince xem U.22 Việt Nam thi đấu.

Trở lại với việc miễn phí vé xem SEA Games 32, theo thông báo từ nước chủ nhà Campuchia, Thủ tướng Hun Sen đã gửi công điện kêu gọi người hâm mộ tôn trọng các biện pháp an ninh trật tự tại SEA Games 32. Đặc biệt, lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 32 và các trận đấu bóng đá có sự góp mặt của đội chủ nhà sẽ được trang bị màn hình lớn ở bên ngoài sân để phục vụ nhu cầu theo dõi của người hâm mộ.

Ông Hun Sen lý giải: "Địa điểm thi đấu của chúng tôi bị hạn chế về số lượng người. Sân vận động của chúng tôi không quá lớn, trong khi nhu cầu của người hâm mộ và du khách là rất lớn. Chính vì vậy, chúng tôi rất cần các cơ quan chức năng ở khắp nơi có trách nhiệm bố trí người túc trực an ninh".

Thủ tướng Campuchia lo ngại về nguy cơ "vỡ sân". Ông khuyến khích người hâm mộ theo dõi qua màn hình gần nơi tổ chức thi đấu để đảm bảo an ninh, đặc biệt là vấn đề vào sân ở các trận đấu bóng đá. "Rút kinh nghiệm hồi năm 2016, khi đội Campuchia đấu với Timor Leste, một số người hâm mộ của chúng tôi đã nhảy rào vào sân gây mất trật tự. Đây là vấn đề thực sự quan trọng, khi có hàng chục ngàn người đổ xô vào sân, và nếu điều gì đó xảy ra như một số quốc gia đã từng trải qua trong quá khứ thì đó là một sự mất mát", Thủ tướng Hun Sen cho biết.