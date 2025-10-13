HFIC- Định chế tài chính đặc thù của TP.HCM

Hành trình từ vốn mồi ngân sách

Ra đời với tên gọi Quỹ Đầu tư phát triển đô thị và sau này là Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM, HFIC đã đảm nhận vai trò huy động nguồn lực xã hội phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng, sản xuất cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn.

Từ giai đoạn đầu thành lập, HFIC đã góp vốn đầu tư nhiều doanh nghiệp tiên phong, như tham gia sáng lập CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) - đơn vị mở đường cho mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong phát triển hạ tầng; góp vốn đầu tư các dự án cấp nước như BOO nước Thủ Đức và CTCP cấp nước Kênh Đông, đặt nền móng cho xã hội hóa trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu; là cổ đông sáng lập CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC) - một trong những công ty chứng khoán hàng đầu trên thị trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển thị trường vốn của thành phố… Tiếp đó là hàng loạt công trình trọng điểm đã ghi dấu ấn của HFIC như mở rộng Xa lộ Hà Nội, cầu Sài Gòn 2, các bệnh viện, trường học, hệ thống cấp nước sạch, xử lý rác và nước thải... đã góp phần đáp ứng nhu cầu cũng như nâng cao chất lượng sống cho hàng triệu người dân tại thành phố.

Đến nay, HFIC đã tài trợ tín dụng cho hơn 502 dự án với tổng mức đầu tư 41.630 tỉ đồng, trong đó vốn vay đạt 27.739 tỉ đồng. Công ty cũng đang quản lý 30 khoản đầu tư với tổng giá trị đầu tư hơn 6.500 tỉ đồng vào các công ty con, công ty liên kết, doanh nghiệp khác hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng. Một số khoản đầu tư tại các doanh nghiệp tiêu biểu như CTCP Chiếu sáng công cộng TP.HCM, CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn, CTCP Cấp nước Kênh Đông, Cholimex, HSC, HDBank, REE.... đem lại mức cổ tức ổn định hàng năm, gia tăng thặng dư vốn và đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của Thành phố. Điều này khẳng định HFIC không chỉ là nhà đầu tư chiến lược mà còn là công cụ tài chính quan trọng trong việc bảo toàn và phát huy hiệu quả vốn nhà nước tại các doanh nghiệp.

Dòng vốn tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp

Trong vai trò là đầu mối cung cấp tín dụng trung - dài hạn, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 09/2023 của HĐND TP.HCM, sau hơn 1 năm triển khai, công ty đã tiếp nhận 25 dự án với tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng, trong đó đã phê duyệt cho vay 21 dự án với tổng mức đầu tư gần 2.848 tỉ đồng, tập trung vào các lĩnh vực y tế, xử lý môi trường, công nghiệp trọng yếu… Với mức hỗ trợ lãi suất tối đa đến 200 tỉ đồng/dự án trong vòng 7 năm, nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, HFIC không chỉ đóng vai trò "người cho vay", mà còn trở thành cầu nối đưa chính sách của thành phố đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp.

Đánh giá hiệu quả chung, trong giai đoạn 2020 - 2025, công ty đã đạt được kết quả ấn tượng, với tổng doanh thu 61.409,7 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 10.512,2 tỉ đồng và nộp ngân sách 22.117,9 tỉ đồng. Những kết quả này góp phần củng cố tiềm lực tài chính để đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp.

Khẳng định vai trò chiến lược

Với vai trò là định chế tài chính công đặc thù, HFIC tiếp tục được tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ chiến lược. Nổi bật là vai trò đầu mối xây dựng Đề án Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (TTTCQT), làm cơ sở để Thành phố phối hợp với Bộ ngành trung ương hoàn thiện khung pháp lý ban đầu cho việc hình thành TTTC quốc tế của Việt Nam. HFIC sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu này, khẳng định vai trò công cụ tài chính chủ lực của địa phương trong hội nhập quốc tế.

Song song đó, HFIC còn tham gia góp ý nhiều cơ chế chính sách cho thành phố, trong đó có việc huy động vốn cho hệ thống đường sắt đô thị - công trình hạ tầng then chốt có ý nghĩa chiến lược với giao thông thành phố. Về huy động vốn cho ngân sách, TP.HCM cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước phát hành trái phiếu chính quyền địa phương từ năm 2003, với tổng khối lượng phát hành đến nay hơn 28.000 tỉ đồng. HFIC luôn giữ vai trò nòng cốt trong việc phối hợp tham mưu và tổ chức thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu với các kỳ hạn đa dạng, góp phần giảm áp lực ngân sách, bổ sung nguồn chi cho đầu tư phát triển các dự án hạ tầng đô thị.

Tầm nhìn cho giai đoạn mới

Trong bối cảnh TP.HCM triển khai các chủ trương lớn theo Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế đặc thù, Nghị quyết 188/2025/QH15 về đường sắt đô thị và Nghị quyết 222/2025/QH15 về TTTCQT, HFIC tiếp tục định hướng phát triển theo 3 trụ cột:

Phát huy hiệu quả hoạt động quản lý và kinh doanh vốn; quy tụ và tập trung nguồn lực theo mô hình tập đoàn - tổng công ty trong ngành lĩnh vực tài chính; tăng cường tiềm lực từ nguồn thu cổ phần hóa theo Nghị quyết 98 để bổ sung vốn nhằm tạo đòn bẩy huy động các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng trọng điểm như phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị thành phố;

Đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua chương trình hỗ trợ lãi suất, tạo "bệ phóng vốn" để DN mở rộng đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh;

Trở thành đối tác tài chính công chủ lực kết nối hiệu quả các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái tài chính bền vững, tài chính xanh, fintech…, thúc đẩy dòng vốn đầu tư, mở rộng thị trường vốn và hợp tác quốc tế, góp phần hướng tới mục tiêu phát triển TP.HCM trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế.

Với những định hướng này, HFIC sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là "cánh tay tài chính chủ lực", góp phần cùng thành phố hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới