H'Hen Niê và Dương Hoàng Yến chia sẻ cùng thầy cô

Năm nay, chuyến xe lan tỏa hành trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã lần lượt dừng chân tại Sơn La, Cần Giờ (TPHCM), Gia Lai và Ninh Bình. Tại Cần Giờ và trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng (TPHCM), 2 đại sứ H'Hen Niê và Dương Hoàng Yến đã cùng có nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân người thầy.





H'Hen Niê và Dương Hoàng Yến: "Các thầy cô lớn tuổi nhưng tình yêu nghề thì không có tuổi"

Trong năm thứ hai trở thành đại sứ của chương trình, Hoa hậu H'Hen Niê đến thăm trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Dù không đến thăm thầy cô ở vùng sâu vùng xa như năm trước nhưng hành trình tại ngôi trường đặc biệt ngay trong thành phố lớn vẫn để lại cho đại sứ nhiều cảm xúc.

H'Hen Niê và Dương Hoàng Yến hào hứng trong chuyến thăm thầy cô tại trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng

Vừa đến với ngôi trường đặc biệt này, H'Hen Niê đã nhanh chóng học cách biểu thị từ "xin chào", "cảm ơn" bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đại sứ hào hứng trước những tiết mục văn nghệ rộn rã tiếng cười của các em học sinh khiếm thị và xúc động vì những chia sẻ chân thành của các giáo viên.

H'Hen Niê học ngôn ngữ ký hiệu cùng các học sinh

"Thật sự xúc động khi biết rằng nhiều cô giáo giảng dạy ở đây đến 30 năm, miệt mài từ lúc ra trường đến nay. Có thể các cô lớn tuổi nhưng tinh thần yêu nghề, mong muốn truyền đạt tri thức đến các em thì 'không có tuổi', mãi mãi nhiệt huyết và rất đáng trân trọng", đại sứ H'Hen Niê chia sẻ.



"Không bao giờ từ bỏ" là điều đại sứ H'Hen Niê cảm phục nhất khi nói về các thầy cô tại trường chuyên biệt khiếm thính Hy Vọng. Các thầy cô đã nỗ lực tự học ngôn ngữ ký hiệu và truyền tải hết tình yêu thương của mình qua ngôn ngữ đặc biệt này.

Nhân dịp này, đại sứ cũng gửi tặng nhà trường 30 triệu đồng để chăm lo, giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

"H'Hen Niê rất yêu thích chương trình Chia sẻ vì cùng thầy cô vì chương trình có rất nhiều hoạt động hay để dành sự tôn vinh xứng đáng cho người thầy. Nhờ chương trình, các thầy các cô biết rằng xã hội ngoài kia luôn đề cao những giá trị của nghề giáo", đại sứ H'Hen Niê chia sẻ.

Khâm phục lòng yêu nghề của các thầy cô tại xã đảo

Trong lần đầu tiên là đại sứ của chương trình Chia sẻ cùng thầy cô, ca sĩ Dương Hoàng Yến có chuyến thăm thầy cô tại Trường mầm non Thạnh An, xã đảo Thạnh An, H.Cần Giờ (TPHCM). Ca sĩ trẻ cùng các em thiếu nhi hát vang lời hát "khi đến nhà cô giáo như mẹ hiền" và cùng tô tranh tặng các thầy cô dịp 20.11 sắp tới.

"Cũng là giảng viên thanh nhạc nên Dương Hoàng Yến rất đồng cảm với những vất vả của nghề giáo và thật sự khâm phục các thầy cô đang giảng dạy ở vùng sâu vùng xa", đại sứ Dương Hoàng Yến chia sẻ.

Dương Hoàng Yến hào hứng trải nghiệm vai trò đại sứ Chia sẻ cùng thầy cô

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ cô cảm thấy rất may mắn và tự hào khi trở thành đại sứ trong năm thứ 10 – một cột mốc nhiều ý nghĩa của chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô". Đại sứ mong muốn được đến nhiều nơi xa xôi hơn nữa để gặp gỡ các thầy cô giáo trong hành trình sắp tới của chương trình Chia sẻ cùng thầy cô.



"Các chuyến thăm thầy cô giáo luôn là một phần không thể thiếu của chương trình suốt 10 năm qua. Tập đoàn Thiên Long rất hạnh phúc khi được đồng hành, được lắng nghe tâm tư, chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình thầy - trò. Tất cả những cảm xúc ấy đã tạo nên bức tranh Chia sẻ cùng thầy cô trong 10 năm nhiều gian khó nhưng đong đầy hạnh phúc", ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long chia sẻ.



10 năm qua, chương trình Chia sẻ cùng thầy cô lan tỏa sâu rộng qua từng năm. Từ những câu chuyện nhân văn và sâu sắc về người thầy, chương trình tôn vinh những giá trị của nghề giáo, thôi thúc các hoạt động tri ân người thầy, lan tỏa hành trình dạy học hạnh phúc. Năm nay, lễ tuyên dương Chia sẻ cùng thầy cô sẽ diễn ra ngày 14 và 15.11 tại Hà Nội.