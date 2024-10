Hiếm có: Cả gia đình 4 người cùng tranh tài giải cờ vua KPNest

Gia đình cờ vua

"Lướt" một vòng danh sách các kỳ thủ đăng ký tham dự giải cờ vua KPNest, người hâm mộ môn cờ vua không khó nhận ra chi tiết thú vị khi có 1 gia đình 4 người cùng đăng ký tham gia. Đó là gia đình của vợ chồng HLV, kỳ thủ nổi tiếng Tống Thái Hùng - Nguyễn Thị Thanh An.

HLV Tống Thái Hùng (giữa) dạy cờ cho con ẢNH: NVCC

Anh kỹ sư xây dựng Tống Thái Hùng sinh năm 1968 từng đoạt giải nhì cờ vua TP.HCM năm 1994, 1995, sau đó chuyển sang làm HLV với học trò "ruột" là Nguyễn Thị Thanh An. Cả hai bén duyên vợ chồng, từ đó Thanh An có thêm trợ thủ đắc lực khi luyện cờ và thăng hoa trong sự nghiệp với nhiều thành tích trong nước lẫn quốc tế và có thời gian dài khoác áo đội tuyển cờ vua Việt Nam. Hiện nay Thanh An vừa thi đấu vừa làm HLV cờ vua TP.HCM, trong đó có 2 cô con gái của mình là Tống Thái Kỳ Ân (16 tuổi) và Tống Thái Hoàng Ân (12 tuổi).

Nguyễn Thị Thanh An có hơn 20 năm cống hiến cho cờ vua Việt Nam, hiện vừa thi đấu vừa tham gia huấn luyện ẢNH: TL

Thừa hưởng "gen" cờ vua từ bố mẹ, 2 cô con gái của HLV Tống Thái Hùng - Nguyễn Thị Thanh An sớm gặt hái thành công ở các giải trẻ. Kỳ Ân từng đoạt HCĐ cá nhân, HCV đồng đội U.20 Đông Nam Á. Hoàng Ân xuất sắc hơn khi đoạt HCB U.8 cờ chớp giải trẻ thế giới năm 2019, HCB U.12 cờ chớp giải trẻ thế giới năm 2023, HCV U.8 cờ tiêu chuẩn giải trẻ châu Á, 6 HCV (3 HCV cá nhân, 3 HCV đồng đội) U.12 giải trẻ Đông Nam Á...

Áp lực vì lo bị đánh giá con nhà nòi mà đánh cờ... dở

Chia sẻ về việc huấn luyện cho các con chơi cờ, chị Nguyễn Thị Thanh An cho biết điều thuận lợi nhất là sự gần gũi nên khi ăn cũng nói chuyện cờ, khi đi ngủ cũng bàn chuyện cờ, đi chơi cũng có thể luyện cờ cùng nhau từ đó cung cấp kiến thức cờ cho các con một cách tự nhiên thông qua các cuộc trò chuyện.

Tống Thái Hoàng Ân đang gặt hái thành công ở các giải trẻ quốc tế ẢNH: LÂM MINH CHÂU

"Về tập luyện thì mỗi bé có tố chất riêng nên mình cố gắng phát huy hết năng lực và sở thích của con chứ không ép buộc. Ví dụ bé lớn chỉ thích thi đấu cờ thì khuyến khích cháu thi đấu nhiều rồi chỉnh sửa. Bé nhỏ thích chơi đa dạng thì cho thử hết các dạng khai cuộc để bé chọn. HLV Tống Thái Hùng đảm nhận việc soạn tài liệu, phân tích và dạy cờ cho các con còn Thanh An đóng vai quân xanh thi đấu, kiểm tra khả năng", chị Nguyễn Thị Thanh An cho biết.

Chị Thanh An thẳng thắn chia sẻ những khó khăn khi bố mẹ đóng vai trò HLV của con dễ làm con ỷ vào kiến thức của bố mẹ, không sẵn sàng tiếp thu, đào sâu suy nghĩ. Việc dạy con ở nhà mà không học tập theo nhóm cũng thiếu đi sự cạnh tranh. Khi luyện cờ cho con, thấy con mình mệt thì cho nghỉ chứ không nỡ ép nên thiếu sự ràng buộc về thời gian tập luyện. Ngoài ra còn có áp lực thành tích vô hình, sợ ai cũng nghĩ con HLV, nhà nòi mà đánh cờ dở.

Cả gia đình HLV, kỳ thủ Tống Thái Hùng - Nguyễn Thị Thanh An sẽ tranh tài ở giải cờ vua KPNest 2024 ẢNH: NVCC

Háo hức chờ ngày chinh phục giải cờ vua KPNest

Chị Nguyễn Thị Thanh An cho biết lần đầu tiên tại Việt Nam có giải đấu diễn ra theo thể thức 15 ván cờ chớp, vừa vui vừa hấp dẫn nên cả gia đình háo hức muốn thử sức.

"Gia đình mình thì tùy sức cờ của mỗi người mà có mục tiêu riêng, hơi khó cạnh tranh thành tích nhưng cố gắng tăng elo. Trong đó anh Tống Thái Hùng thi đấu nội dung mở rộng, vui chơi tranh vé rút thăm may mắn là chính bởi nội dung này có rất nhiều kỳ thủ mạnh như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh... Kỳ Ân phấn đấu vào tốp 6 lứa tuổi U.16 nữ. Hoàng Ân có khả năng cạnh tranh huy chương ở lứa tuổi U.12 nữ nhưng giai đoạn này cháu tập trung cho nội dung cờ tiêu chuẩn ở giải trẻ thế giới khi dự giải tại Ý về nước trước giải 1 ngày. Tôi cũng đặt mục tiêu trong tốp 10 bảng nữ thôi vì không có sở trường cờ chớp", Nguyễn Thị Thanh An thổ lộ.





Giải cờ vua KPNest do Công ty Cổ phần phát triển tổ yến KPNest phối hợp cùng Liên đoàn Cờ TP.HCM tổ chức vào ngày 1.12.2024 tại Trung tâm hội nghị The Adora Center (431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Giải chia làm 12 bảng đấu gồm 6 bảng nam và 6 bảng nữ. Mỗi bảng đấu, các kỳ thủ thi đấu 15 ván tính điểm theo hệ Thụy Sĩ, thể thức cờ chớp 3+2 (3 phút cho mỗi kỳ thủ, cộng 2 giây sau mỗi nước đi). Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 2 tỉ đồng, trong đó vô địch mỗi bảng nhận 50 triệu đồng, hạng nhì 20 triệu đồng, hạng ba 10 triệu đồng. Kỳ thủ đăng ký tham dự giải tại địa chỉ: http://giaicovua.kpnest.com.vn. Hạn chót đăng ký trước ngày 20.11.2024.