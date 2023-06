Hiếm có: Một khách sạn tại Hà Nội sở hữu 3 nhà hàng được Michelin vinh danh

Trong đó, Hibana by Koki là một trong 4 nhà hàng đạt 1 sao Michelin, nhà hàng Backstage và nhà hàng Izakaya by Koki vào top Michelin Selected (nhà hàng được Michelin lựa chọn và gợi ý nên thử).

Thành tích hiếm có

Nhà hàng Hibana by Koki của khách sạn Capella Hanoi nhận 1 sao Michelin

Chia sẻ niềm vui này, ông Dennis Laubenstein - Tổng quản lý khách sạn Capella Hanoi nói: "Chúng tôi vô cùng vui mừng khi được xướng tên tại lễ công bố của Michelin. Các đồng nghiệp của tôi đã làm việc vô cùng chăm chỉ và nỗ lực để không chỉ mang tới thực khách những hương vị ẩm thực đặc sắc, mà còn là một hành trình trải nghiệm ẩm thực tròn vẹn. Từ nguyên liệu, cách chế biến tới cách trình bày, làm sao để thực khách có thể cảm nhận được linh hồn của món ăn, đều được các đầu bếp của chúng tôi chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Việc được lựa chọn bởi Michelin, và là khách sạn duy nhất tại Việt Nam có nhà hàng được sao Michelin, chúng tôi càng thêm tin tưởng và nỗ lực để góp phần tôn vinh văn hóa ẩm thực cao cấp tới giới mộ điệu trong và ngoài nước".



Được biết, trong 2 nhà hàng tại Capella Hanoi được Michelin vinh danh, Hibana by Koki và Izakaya by Koki đều là các nhà hàng ẩm thực Nhật Bản, do các đầu bếp Nhật là bếp trưởng. Còn nhà hàng Backstage phục vụ ẩm thực mang đậm phong cách miền Bắc Việt Nam.

Michelin Guide hiện được coi là hệ thống đánh giá ẩm thực danh giá nhất thế giới, xếp hạng nhà hàng thông qua hệ thống sao và các giải thưởng đặc biệt khác. Các nhà hàng Michelin đều được các thẩm định viên ẩn danh đánh giá độc lập, theo quy chuẩn chung trên toàn thế giới, dựa theo 5 tiêu chí: chất lượng món ăn, tài nghệ nấu ăn, sự hài hòa hương vị, cá tính của đầu bếp thể hiện qua món ăn, sự nhất quán của món ăn theo thời gian và trên toàn thực đơn.

Khách sạn Capella Hanoi

Việc khách sạn Capella sở hữu 2 nhà hàng nằm top Michelin Selected và một nhà hàng 1 sao Michelin là điều hiếm có, bởi theo các chuyên gia, trên thế giới, rất hiếm nhà hàng tại khách sạn đạt sao Michelin.



Mỗi nhà hàng Michelin tại Capella Hanoi lại mang một màu sắc và phong cách khác biệt, nhưng đều toát lên sự sang trọng trong không gian, sự lịch thiệp, chu đáo trong phong cách phục vụ và đẳng cấp trong từng món ăn.

Hibana by Koki - hơn cả ẩm thực Teppanyaki

Nhà hàng 1 sao Michelin - Hibana by Koki nằm tại tầng hầm của khách sạn boutique đẳng cấp Capella Hanoi, nổi danh là điểm đến thời thượng của giới sành ẩm thực Hà thành. Đây là nhà hàng cao cấp đầu tiên tại thủ đô mang nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản Teppanyaki tới thực khách, được dẫn dắt bởi bếp trưởng Yamaguchi và bếp trưởng cố vấn Yoshida Junichi - đầu bếp một sao Michelin về nghệ thuật Teppanyaki đầu tiên trên thế giới.

Không gian tinh tế của Hibana by Koki

Teppanyaki tại Hibana by Koki giống như cuộc du hành của những giác quan, qua những hương vị tinh tế của Nhật Bản, được chuẩn bị một cách cầu kỳ, tỉ mỉ và phục vụ trong các phòng riêng, với quầy rượu sake chuẩn mực truyền thống và bàn Teppanyaki của bếp trưởng.

Trong không gian mộc mạc nhưng tinh tế với tông nâu sáng ấm, trước bàn Teppan, các thực khách sẽ được dẫn dắt vào "ngôi nhà xúc cảm", để cùng với vị đầu bếp Nhật Bản, đón đợi những món ăn được làm từ những nguyên liệu tươi ngon với chất lượng hảo hạng. Thịt bò Yaeyama Kyori cao cấp được chế biến một cách tỉ mỉ trên bàn teppan, tại nhiệt độ thấp, trong suốt gần một giờ đồng hồ, để tạo ra vị "umami" đậm đà, đầy luyến lưu khi thưởng thức. Ngoài ra cá vược từ biển Nhật Bản hay cua lông từ những vùng nước lạnh của Hokkaido..., những nguyên liệu được sử dụng ở Koki không dễ thấy trong cả những nhà hàng nổi tiếng của thế giới.

Song, sức hút của Teppanyaki không chỉ đến từ sự "ngon và lạ" của thịt bò hay hải sản Nhật Bản được "thửa riêng" cho Hibana by Koki. Sự "đắt giá" của một bữa ăn tại nhà hàng này chính là những trải nghiệm chiêm ngưỡng các nghệ nhân ẩm thực bậc thầy chuẩn bị và chế biến các nguyên liệu, với sự tỉ mỉ, niềm đam mê và hơn cả là sự tinh tế khó cưỡng.

Bếp trưởng Yamaguchi Koki

Những lát dao sắc lẹm lướt qua từng món ăn với vận tốc… "ánh sáng", cắt thức ăn thành miếng vừa miệng với thực khách, lửa bùng lên khi người đầu bếp đổ một chút rượu lên bàn nướng, và rồi cũng được tắt rất nhanh, đủ để làm thức ăn chín tới và vị thơm đủ độ sực vào khứu giác người thưởng thức. Dưới bàn tay của người nghệ sĩ đầu bếp, dao, dĩa, xẻng trở thành những "đạo cụ", và món ăn trên bếp teppan cũng giống như những tác phẩm nghệ thuật. Trên thế giới, chẳng có nghệ thuật ẩm thực nào làm được như teppanyaki.

Backstage - Tôn vinh ẩm thực Bắc bộ

Nhà hàng Backstage được ví như viên ngọc sáng tại thủ đô, nơi tôn vinh nền ẩm thực miền Bắc Việt Nam trong không gian tráng lệ và xa hoa bậc nhất giữa trung tâm Hà Nội.

Tại đây, phong cách ẩm thực Bắc bộ đan xen giữa truyền thống và hiện đại, khi kết hợp sử dụng nhiều nguyên liệu địa phương và các gia vị đặc sắc của vùng núi Tây Bắc, với kỹ thuật chế biến đảm bảo giữ được vị tươi ngon tròn vẹn.

Hành trình "du ngoạn" ẩm thực Bắc bộ Việt Nam vừa tinh tế, vừa mới lạ qua tài nghệ của bếp trưởng nhà hàng. Nếu bún chả, món ăn truyền thống của xứ kinh kỳ "gây thương nhớ" khi đượm hương vị ký ức xưa, thì những món ăn sáng tạo như ức vịt sốt dâu tằm lại chinh phục những vị khách khó tính nhất bởi kết cấu tuyệt vời, cùng sự hòa quyện hương vị hài hòa khó quên.

Nhà hàng Backstage

Một trong những bí quyết giúp Backstage có trong danh sách đề xuất của Michelin chính là nguồn nguyên liệu được tuyển chọn khắt khe, ưu tiên các sản phẩm thủ công địa phương với phương pháp nuôi trồng hữu cơ, để đảm bảo về vị tươi ngon tươi bản của từng món ăn.

Đặc biệt, vẻ đẹp hào nhoáng, sang trọng đến từng ngóc ngách nhà hàng Backstage còn là chất xúc tác tuyệt hạng nhất trong hành trình khám phá ẩm thực của những thực khách sành sỏi. Backstage được thiết kế bởi "phù thủy" Bill Bensley, thể hiện dấu ấn duy mỹ và tràn đầy sự độc đáo của ông.

Bên trong, nhà hàng được thiết kế với bếp mở và không gian dùng bữa riêng tư sẽ là nơi đầu bếp mang tới màn trình diễn nghệ thuật ẩm thực đỉnh cao, dưới ánh đèn lộng lẫy. Những món ăn với nghệ thuật sắp đặt cầu kỳ lần lượt sẽ được trình diễn trên bàn tiệc, dẫn dắt và nuông chiều các giác quan, từ hương thơm ngọt ngào, sắc màu và bài trí quyến rũ đến những hương vị chạm tới trái tim.

Izakaya by Koki - một phong cách khác của xứ phù tang

Nếu Hibana nổi danh với nghệ thuật ẩm thực Teppanyaki thì Izakaya là cái tên dành cho các tín đồ sành ẩm thực Nhật và yêu thích phong cách "quán nhậu".

Tại Nhật Bản, Izakaya những địa chỉ ẩm thực mà người dân thường lui tới cùng với đồng nghiệp hoặc người quen sau giờ làm việc, để thưởng thức ẩm thực và rượu.

Izakaya by Koki là lựa chọn dành cho các tín đồ sành ẩm thực Nhật

Còn ở Capella Hanoi, Izakaya by Koki mang đến bầu không khí thoải mái và thân thiện. Tại đây, không gian được thiết kế hướng đến trải nghiệm giao lưu và trò chuyện giữa thực khách, tuy nhiên cũng không thiếu những góc riêng tư.

Thực đơn Izakaya tại Koki sẽ dệt nên dấu ấn đặc trưng của hương vị ẩm thực bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, mang đến cho mỗi thực khách một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và khác lạ. Bếp trưởng Yamaguchi, với kinh nghiệm và chuyên môn dày dặn, đã tạo ra một bản giao hưởng mỹ vị chỉ với những nguyên liệu tươi ngon nhất có nguồn gốc từ Nhật Bản. Những sáng tạo trong ẩm thực của ông không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt hình ảnh, mà còn "nuông chiều" vị giác của thực khách một cách xuất sắc, phản ánh sự kết hợp hài hòa của umami (hương vị thứ năm), kansha (sự tôn trọng sâu sắc đối với nguyên liệu) và omotenashi (nghệ thuật hiếu khách của người Nhật). Điểm đặc biệt thể hiện văn hóa Nhật Bản ở đây là bộ sưu tập đồ sộ gần 60 loại sake và những dòng trà Nhật Bản cao cấp được nhà hàng đầu tư vô cùng chỉn chu.